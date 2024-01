Obituário Curitiba; Lista de falecimentos desta segunda-feira (29)

ALDO ALVES DE SOUZA, 96 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: JOSE ALVES DE SOUZA e NERCINA GOMES DE SANTANA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), domingo, 28 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ALMERINDA DE OLIVEIRA MAGALHAES VICENTINI, 103 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PROTAZIO MAGALHAES MENDONCA e GERMINA DE OLIVEIRA MAGALHAES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024.

ANELSIR ANTONIO RODRIGUES, 73 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: NIVEA FERREIRA LEAL. Filiação: LEONCO RODRIGUES DA COSTA e MARCELINA TEODORA RODRIGUES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ARACI MINAIF, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO MINAIF e JULIETA MARCHIORO MINAIF. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 14:00h.

BRUNO SILVA DOS SANTOS, 36 ano(s). Profissão: PIZZAIOLO. Filiação: e VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 16:00h.

CICERO INACIO DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: MARIA ORESTES DE CARVALHO DA SILVA. Filiação: ANTONIO INACIO DA SILVA e SESINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 28 de janeiro de 2024 às 16:00h.

CLAYTON APARECIDO LOMBARDI, 52 ano(s). Profissão: PROTETICO(A). Filiação: ARMANDO LOMBARDI e SONIA MARIA DEMARCHI LOMBARDI. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE JAPORA MS, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ELI VITORI MONTUANI, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ARACI MACHADO MONTUANI. Filiação: SEBASTIAO VITORI MONTUANI e MARIA DO CARMO VITORI MONTUANI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 01:00h.

FLAVIO DA SILVA VAZ, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ VAZ e NADIR DA SILVA VAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 11:30h.

FRANCISCO WALDEMIRO FUNK, 79 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: GUSTAVO FUNK e FRANCISCA WOEHL FUNK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 10:00h.

GILSON ANTONIO PIMENTEL, 49 ano(s). Profissão: ASSISTENTE. Filiação: DORACI FERREIRA PIMENTEL e VERA MARIA PIMENTEL. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 16:00h.

INGO KURT JAKEL, 75 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: e GISELA JAKEL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:00h.

IOLANDA JENSEN PETLA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLEMENTINO PETLA. Filiação: REINALDO JENSEN e PALMIRA CORDEIRO LARA JENSEN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 16:00h.

IVETE APARECIDA DA ROSA, 40 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE JOAQUIM DA ROSA e ANGELINA PEREIRA ALCANTARA. Sepultamento: CEM. MUNICIPAL DE RIBEIRAO CLARO PR, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOAO MARIA DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: CAMILA GOMES BATISTA. Filiação: e MARIA CANDIDA DA SILVA MASCARENHAS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 12:00h.

JOAO SEVERO DE MOURA, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANACLETO SEVERO DE MOURA e GERTRUDES SEVERO DE MOURA. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, domingo, 28 de janeiro de 2024.

JOSE CALDAS, 77 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSELIA CAVALCANTE DA SILVA. Filiação: TARCIZIO CALDAS e MARINALVA SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JOSE VITOR FILHO, 91 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA IZABEL VITOR. Filiação: JOSE VITOR DOS SANTOS e MARIA ROSA DAS NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JUAN ANTONIO DE ORTE, 98 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) CIVIL. Cônjuge: LYDIA BARROS DE CASTRO DE ORTE. Filiação: FLORIAN DE ORTE e AMPARO SOLA DE ORTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:00h.

LINDAURA GOMES DE SOUZA, 62 ano(s). Profissão: ESTETICISTA. Cônjuge: JONAS GALDINO. Filiação: SEGISMUNDO GOMES DE SOUZA e NAIR MACIEL MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 16:30h.

LORA JURACI BEZERRA RAMOS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FRANCISCO BALISA. Filiação: ALCIDES MATARA BEZERRA e IDALINA MARCELINO BEZERRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS MARIA, 62 ano(s). Filiação: JOSE MARIA e MARIA LUIZA RODRIGUES MARIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024.

MARIA ARGENTINA SOARES DA SILVA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CASEMIRO SOARES DA SILVA e ANA DIAS DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024.

MARIA MAINKA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANDRE ALEKSEJUK e PARASKEWA ALEKSEJUK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIETA SEBASTIANA DE MELLO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNESTO FERREIRA DE MELLO. Filiação: JOAO BORGES DE SOUZA e SANTINA DE MORAIS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NARSEN PAULO CASTRO, 87 ano(s). Profissão: CIRURGIÃO(Ã). Filiação: ARISTARCO DE CASTRO e ANA KAROVETZ DE CASTRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 13:00h.

NEUSA ALVES DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTINO ALVES DE SOUZA e ERONDINA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ODINAYR BRUDECK DELAY, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PEDRO DELAY. Filiação: PEDRO BRUDECK e OLIVIA BORNANCIM BRUDECK. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ONDINA EULALIA DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: AURELIO DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO JOSE FLORIANO e EULALIA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 13:00h.

RAFAEL MARQUES DO COUTO, 34 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: e NAILDE MARQUES DO COUTO. Sepultamento: MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 13:00h.

RICARDO CLAUDINO DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARINES SOARES DA SILVA. Filiação: e LEONTINA CLAUDINO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, domingo, 28 de janeiro de 2024.

ROGERIO FERNANDES ABRAO, 60 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Filiação: JOAO ABRAO e MARIA DE LOURDES LEAL ABRAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:00h.

ROGERIO SAKOVICZ, 51 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: VANELI MENEGUINI SAKOVICZ. Filiação: CASEMIRO SAKOVICZ e MARIA TEREZINHA KLEINSCHMIDT SAKOVICZ. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE DAS ARAUCARIAS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ROSA MARIA HANZEN, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: REGINALDO HANZEN. Filiação: AMAZILIO LOURENCO PIMENTEL e ERMELINA GOMES PIMENTEL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 10:30h.

SAMUEL ERNANDES BANDACHEWSKI DA SILVA, 1 ano(s). Filiação: e ANA CLAUDIA BANDACHEWSKI. Sepultamento: (CONTENDA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CONTENDA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 11:00h.

SAMUEL IRENO DE SOUZA, 35 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: GABRIEL IRENO DE SOUZA e IVONETE MENDES DE FARIA SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SEBASTIANA MARIANO DAMAS, 100 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NICANOR DAMAS. Filiação: BENEDITO MARIANO e VITORIA DE ROSSI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 11:00h.

SUELI TERESINHA ZINK, 73 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE ZINK e GELSA ODAIR LAMBACK ZINK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 11:00h.

SUELY ZULAUF, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HEINZ WALTER ZULAUF e SONIA FRANKE ZULAUF. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024.

SYLVIO TKACZYSZYN KUCZERA, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JUDITH ROSA NOWAK KUCZERA. Filiação: VICENTE KUCZERA e DANUTA TKACZYSZYN KUCZERA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 09:00h.

TANIYOSHI SAITO, 82 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MIDORI SAITO. Filiação: TANIKITI SAITO e KATSUE SAITO. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 16:30h.

TEREZINHA SZUL DE ALMEIDA, 70 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: HENRIQUE MENEZES DE ALMEIDA. Filiação: JOSE MARCONDES DE ALMEIDA e LUCIA SZUL DE ALMEIDA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SANTO ANTONIO – PONTA GROSSA – PR, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 16:30h.

VALDEMAR DE SOUZA, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA CONCEICAO DA MAIA DE SOUZA. Filiação: ELEODORO THEODORO DE SOUZA e LAURA ZELFELD. Sepultamento: CEMITERIO DO FATIMA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024.

ZULEIDE DAS GRACAS YAMAGUCHI, 64 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: YASHIRO YAMAGUCHI. Filiação: NATALIO MACHADO e JULIA LEAL MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 10:00h.

