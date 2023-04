Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste sábado (29)

Ailton Machado de Oliveira, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Bernardino de Oliveira e Amália Machado de Oliveira. Sepultamento segunda-feira, 1 de maio de 2023 às 16hh, Cemitério Municipal de Luís Eduardo Magalhães, saindo da Capela Municipal / Bahia.

Airton Monteiro, 68 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Claudionor Monteiro e Maria de Jesus Monteiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Alexandre Alvin Leepkaln, 94 anos. Filiação: Carlos Leepkaln e Anna Leepkaln. Sepultamento ontem.

Alzira Peres Perfeito Mitsuji, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Peres Verdu e Apparecida Perfeito Verdu. Sepultamento ontem.

Amauri Antônio Gonçalves Júnior, 10 anos. Profissão: estudante. Filiação: Amauri Antônio Gonçalves e Edinara Aparecida Vaz. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério São Roque, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Anacleto Girardi Neto, 76 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Otávio Girardi e Delinda Berlandi. Sepultamento ontem.

Antônio Borges Pereira, 76 anos. Filiação: Oscar Salustio Pereira e Izabel Borges Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Abranches, saindo da Capela da Luz.

Antônio Raul Kachenski, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Miguel Kachenski e Maria da Luz Kachenski. Sepultamento ontem.

Antônio Schuster, 77 anos. Filiação: Leopoldo Schuster e Paulina Schuster. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Antônio Valter Lapola, 59 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Antônio Lapola Sobrinho e Maria da Luz Lapola. Sepultamento ontem.

Aretiano Caetano Filho, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Aretiano Caetano e Lourdes Cunha Moura. Sepultamento ontem.

Benedito Floriano, 74 anos. Profissão: grafico. Filiação: Maurílio Floriano e Santina Modla Floriano. Sepultamento ontem.

Cláudio Luiz da Rosa, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Maria da Rosa e Rosa da Silva Rosa. Sepultamento ontem.

Cleusa Mendes, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemar Mendees e Custodia Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Daiana Helen Becker Smachelo, 33 anos. Profissão: estudante. Filiação: Edílson Smachelo e Maria Inêz Becker. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Daniel Cavichioli de Camargo, 26 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Laudineia Alves Cavichioli e Mauriceia Alves Cavichioli. Sepultamento ontem.

Daniela Pedrassani, 49 anos. Profissão: médico(a) veterinário. Filiação: Auri Geraldo Ferri Pedrassani e Maria Carmela Fuck Pedrassani. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santa Cruz em Canoinhas, Sc.

Dionete Alves Furtado, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euclides Vieira Alves e Anália Horne Alves. Sepultamento ontem.

Dorby Taurino Moreira, 94 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Alfredo Taurino Moreira e Joana de Oliveira Moreira. Sepultamento ontem.

Eduardo José Borges Leal, 53 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Antônio Borges Leal e Begair Borges Leal. Sepultamento ontem.

Elias Baptista dos Santos, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: Hercilio Baptista dos Santos e Francisca Klen dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ema Padilha, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Arminda Padilha. Sepultamento ontem.

Fabiano Marcondes, 50 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Maria de Jesus Marcondes. Sepultamento ontem.

Florencia da Costa Santana, 71 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Cândido Ribeiro da Costa e Benedita Francisca da Costa. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cem. Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Municipal de Campo Magro.

Helena Rocha, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pampuch e Francisca dos Anjos Pampuch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Hugo Fernando Ribeiro, 23 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Cosme Fernando Ribeiro e Tatiana Aparecida Rotava. Sepultamento hoje, Espigão das Antas / Agudos do Sul, saindo de Igreja Missionario / Sitio Sercado.

Ilma Leal dos Santos, 68 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Sebastião Mariano dos Santos e Mafalda Leal dos Santos. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Iraci Vojciechovski Kawa, 49 anos. Filiação: João Vojciechovski e Irene Kuiava Vojciechovski. Sepultamento ontem.

Jackson José Mendes de Moura, 46 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Ribeiro de Moura e Benedita de Jesus Mendes de Moura. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal QuitandinhaPR.

Jhonattan Hofmam Vieira, 23 anos. Profissão: barbeiro. Filiação: Fernando José Vieira e Viviane Hofmann. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

João Bosco Monteiro da Nobrega, 88 anos. Profissão: juiz de direito. Filiação: Joaquim Gorgonio da Nobrega e Eulina Monteiro da Nobrega. Sepultamento ontem.

Joel Menequeli, 66 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Menequeli e Maria de Lourdes Menequeli. Sepultamento hoje, Cemitério de Douradina, saindo da Capela de Douradina.

José Bezerra Rodrigues, 91 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Francisco Bezerra Cavalcante e Dina Rodrigues Bezerra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

José Vidal de Oliveira Neto, 40 anos. Filiação: José Vidal de Oliveira Filho e Linea Borges de Oliveira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Apiai, saindo da Capela Municipal de Apiai.

Josefa Alves, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves e Maria Garcia Alves. Sepultamento ontem.

Kameron Odila Gouvea Osolinski, 12 anos. Profissão: estudante. Filiação: Aurélio José Osolinski e Mayrah Merilin Dorigon Gouvea. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Unilutus – CuritibaPR.

Laudir Zan, 50 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Coraci Zan e Clarinda Rodrigues Zan. Sepultamento ontem.

Leonardo dos Santos, 36 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Fátima Aparecida dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Maria Antonietta Werneck Almeida, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolpho Werneck Filho e Maria Cecy Werneck. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Maria Aparecida Ferreira, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Doro e Ana Maria Doro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela São Rafael – Cic (Curitiba).

Maria Natalina de Oliveira, 85 anos. Filiação: Antônio João Guido e Ascencao Natalina. Sepultamento ontem.

Marilda Miranda, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sadi Miranda e Escolástica Ramos Miranda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Marilene Gonçalves de Almeida, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Gonçalves e Bertolina Alves Gonçalves. Sepultamento ontem.

Mário César de Mattia, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mário Bianchini de Mattia e Leoni de Mattia. Sepultamento ontem.

Nobuaki Morodome, 78 anos. Profissão: militar. Filiação: Hamao Morodome e Motoe Morodome. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olímpio Fanini Filho, 73 anos. Profissão: biólogo(a). Filiação: Olympio Fanini e Aracy Diniz Fanini. Sepultamento ontem.

Osmar Reis Júnior, 60 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Osmar Reis e Júlia Reis. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Paulina Iaros Kuk, 100 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Miguel Iaros e Helena Iaros. Sepultamento ontem.

Paulo Enrique Pacheco, 52 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Pedro Pacheco e Amélia Cruz Pacheco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Roberto Aldinei Negrete Arantes, 2 anos. Filiação: Aldinei Divino Arantes e Maria Estela Vasquez Negrete. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Rubens de Jesus Ribeiro, 66 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Luiz Alves Ribeiro e Davina Franco Ribeiro. Sepultamento ontem.

Rudolf Chachaj, 82 anos. Profissão: mecânico automotivo. Filiação: Pawel Chachaj e Zofia Chachaj. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba- Sala Jacaranda.

Selma Noronha da Luz, 81 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Mário de Noronha e Irene Lopes de Noronha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Sérgio Przywitowski Jaworski, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Jaworski e Matilde Przywitowski Jaworski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela São Mateus do Sul.

Silvano Ramos da Silva, 51 anos. Profissão: instalador(a). Filiação: João Maria Ramos da Silva e Lorena Lourdes Meloto da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Terezinha Carmo da Silva, 47 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Dorival Fogaça da Silva e Alzira Maria Rodrigues da Silva. Sepultamento ontem.

Terezinha do Rocio Azevedo dos Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ivaldo Silveira Azevedo e Ignez Dada Azevedo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal Água Verde.

Theophila Pisa Gazziero, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Dionysio Pisa e Lina Pisa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Thomas Barao da Fonseca Machado, 11 anos. Filiação: Thiago Alves da Fonseca Machado e Suzana Ignez Galvão Barao. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Valdira Rocha de Souza, 64 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Elpidio Camargo de Souza e Angelita de Souza Rocha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Luto Curitiba.

Walter Reis da Costa, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: Juventino Rodrigues da Costa e Ufalia Maria dos Reis. Sepultamento ontem.

Wesley Rodrigo Souza Lemes, 28 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Marinaldo Schmidt Lemes e Lucimeri Monteiro de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Água Amarela de Cima, saindo da Capela Municipal de Água Amarela de Cima.

Zenira de Sousa Lima, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Celestino de Lima e Maria de Sousa Lima. Sepultamento ontem.

