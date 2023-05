Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário deste domingo (28)

Alexsandra Castro, 49 anos. Profissão: balconista. Filiação: Anizio Pereira da Silva e Carmen Castro da Silva. Sepultamento ontem.

André Luiis Gorla Júnior, 9 anos. Profissão: estudante. Filiação: André Luís Gorla e Jocélia Marcimiano Gorla. Sepultamento hoje, Crematório Parque Alamandas em Londrina -PR, saindo da Capela do Parque Alamandas em Londrina -PR.

Antoninha Pereira Alves, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Pereira da Costa e Otília Manerih. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02.

Beatriz Mara de Souza, 23 anos. Profissão: estudante. Filiação: Reinaldo de Souza e Vanea Mary da Silva. Sepultamento ontem.

Cacilda Bittencourt Arpelau Clebsch, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cacildo Batista de Appelau e Uricena Bittencourt Arpelau. Sepultamento ontem.

Cecília Serapio Schechtel, 89 anos. Profissão: atendente. Filiação: José Serapio Filho e Eutalina Ribeiro Serapio. Sepultamento ontem.

Cidália Maia da Silva Alves, 77 anos. Filiação: Manoel Moreira da Silva e Maria Celeste Maia da Cruz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dirceu Desplanches, 49 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Leonides Evangelista Desplanches e Maria Delaide Bomfim Desplanches. Sepultamento ontem.

Doris Munhoz, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Brotkowski e Mercedes Brotkwski. Sepultamento ontem.

Durvalina Zavanelli Rodrigues, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jos Ezavanelli e Leonor Correa Zavanelli. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Eduardo Teixeira Ribeiro, 83 anos. Filiação: José Nopoleao Ribeiro e Sebastiana Teixeira. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Antônio Prado, saindo da Capela Ajno da Guarda (Almirante Tamandaré).

Elizabeth Arminda Agda de Lima, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cyro de Lima e Mercedes Agda de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01.

Eloir Balduino Gutierres, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alipio Leandro Balduino e Nair Ferreira Balduino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Caperla 03.

Eni Luci Amaral Capeline, 85 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Reinaldo Capeline e Judith Amaral Capeline. Sepultamento hoje, Á Definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Flávio Luiz da Silva, 50 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Delcon Assis da Silva e Nair da Silva. Sepultamento ontem.

Francyelle Vicente Damazio, 32 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Vilson Damazio e Lucineia Vicente dos Santos. Sepultamento ontem.

Gioconda Schaia Ribeiro Araújo, 68 anos. Filiação: Eloy Contin Ribeiro e Judith Schaia Ribeiro. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo de Unilutus.

Halina Krystyna Potora Freire, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josef Potora e Wladyslawa Potora. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Halison Kovalski, 47 anos. Filiação: Henriique Maria Kovalski e Sirlene Maria Kovalski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Irma Dias Calistro Bello, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidio Dias Calistro e Juvelina Boaventura Calistro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Isilda Regina Froes, 60 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Osvaldo Froes e Maura Pereira Froes. Sepultamento ontem.

Izabel Nascimento do Prado, 81 anos. Profissão: secretária. Filiação: Pedro Nascimento e Etelvina Amaro. Sepultamento ontem.

Izolina Rute Antunes da Silva, 77 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Horácio Luiz Antunes e Maria Rute dos Santos. Sepultamento ontem.

Janete Maria Rodrigues, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ângelo Bertolini e Barbara Bertolini. Sepultamento ontem.

José Lucas de Lara, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vidal Lucas de Lara e Maria dos Santos Ribas. Sepultamento hoje, Cemitério Fregesia, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo – Sitio Cercado.

José Marques dos Reis, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Aparecido Marques dos Reis e Geni Olavio dos Reis. Sepultamento ontem.

Ligia Accioli Ramos Rodrigues, 73 anos. Filiação: Carlos Neves Accioli Ramos e Ligia Bezerra Accioli Ramos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Luci do Rocio Kulka Maito, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Henrique Kulka e Emília Kulka. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Luzia Geromini Trad, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paschoal Geromini e Maria Penha Geromini. Sepultamento ontem.

Madalena Seixas Dula, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Seixas Sobrinho e Ivonete Dzievieski Seixas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Vilinha Palmeira PR.

Marcos César Pereira, 53 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Pereira e Terezinha Rosa. Sepultamento ontem.

Maria Angelica Medeiros, 64 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Luci Medeiros. Sepultamento ontem.

Maria Madalena Ramos de Moura, 58 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Silvino Veloso Ramos e Rita Gonncalves Ramos. Sepultamento ontem.

Maria Senhorinha Oliveira dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Feliz de Oliveira e Tiburcia Rosa de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria da Luz Vidal, 82 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Elisio Cirineo Machado e Laurinda Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Mário Golemba, 84 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Martim Golemba e Angelina Golemba. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Marly Linhares Guimarães, 82 anos. Filiação: Raul Alves Guimarães e Elisa Linhares Guimarães. Sepultamento ontem.

Maycon André Ananias da Silva, 27 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Paulo da Silva e Noeli Ananias. Sepultamento ontem.

Neide Duraes de Freitas Correa, 54 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: José Duraes Filho e Maria Aparecida Henrique Duraes. Sepultamento ontem.

Olivia Alves Sampaio, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Alves e Angelina Jacintha Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Oripes Simplicio dos Santos, 72 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Geraldo Simplicio dos Santos e Sebastiana Borges dos Santos. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Municipal de Mandirituba, saindo da Capela Municipal.

Pedro Sidinei Carvalho, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Romário Carvalho e Juryla de Lourdes Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Renivaldo Carlos Moraes, 49 anos. Filiação: Luiz Carlos Moraes e Maria Nilce da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Monteiro Lobato Cic Curtiba.

Roberto Katumi Fugimoto, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Kazuco Fugimoto e Meko Fugimoto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Rosemari Alves dos Santos de Oliveira, 56 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Raul Alves dos Santos e Mercedes de Jesus dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Conceição dos Tulios, saindo da Capela Boa Vista.

Ruth Zanchi, 94 anos. Profissão: almoxarife. Filiação: Henrique Santos e Maria Conceição Santos. Sepultamento ontem.

Sandra Lalli Falavinha de Barros, 51 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Falavinha e Izair Lalli Falavinha. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!