Adélia Pinheiro Gonçalves, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Pinheiro e Rosa Souza Pinheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica Quadrangular Campo Comprido Curtiba.

Alcides Ces, 70 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Luiz Ces e Domingas Ces. Sepultamento ontem.

Alexandre Woiciechowski, 83 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Woiciechowski e Alfreda Woiciechowski. Sepultamento ontem.

Alice Sophia Inácio, 16 horas. Filiação: Viviane Inácio. Sepultamento ontem.

Amilto Ravaglio, 94 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Júlio Ravaglio e Maria Fogiatto Ravaglio. Sepultamento ontem.

Antônio Dandolini, 72 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Oswaldo Dandolini e Antônia Dandolini. Sepultamento ontem.

Aroldo de Souza, 87 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Gentil de Souza e Constantina dos Santos Souza. Sepultamento ontem.

Arthur Lorenco Ferreira dos Santos, 2 anos. Filiação: Anderson dos Santos e Karolayne Viana Ferreira. Sepultamento ontem.

Ataide Lemos de Freitas, 73 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Dinarte Lemos de Freitas e Jorgina Sobrinho de Freitas. Sepultamento ontem.

Cândido Aparecido do Nascimento, 61 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Pedro do Nascimento e Maria Gomes de Almeida. Sepultamento ontem.

Cleise Margarida Ruteski, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Juarez Ruteski e Adelaide Gura Ruteski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Irati, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Dimitre Alexios Georgakopoulos, 64 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alexos Dimitre Georgakopoulos e Antonieta Joaquim Georgakopoulos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

Dolores de Cristo Grubba, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raimundo de Cristo e Zoraide Pedrozo de Lara de Cristo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Paroquial São Marcos.

Eliete de Fátima dos Santos, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Santos e Maria da Luz Amaral Santos. Sepultamento ontem.

Eloina Aparecida dos Santos Carnieri, 69 anos. Filiação: João Rita dos Santos e Emília Ertes dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do Municipal São Francisco de Paula.

Elzira da Silva de Queiroz, 30 anos. Profissão: atendente. Filiação: Paulo Sérgio de Queiroz e Joanina da Silva. Sepultamento sábado, 29 de abril de 2023 às 11hh, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (28)

Evaldo Pereira da Silva, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Almerindo Pereira da Silva e Elsa Ester Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Evandalo Antico, 89 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Luiz Antico e Maria Rodrigues Antico. Sepultamento ontem.

Evani Aparecida Calefi, 80 anos. Profissão: economista. Filiação: Antenor Ângelo Calefi e Madyr Rozin Calefi. Sepultamento ontem.

Fernando Cipriano de Oliveira, 39 anos. Profissão: dentista. Filiação: João Cipriano de Oliveira e Natalice Gomes de Oliveira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Gabriel Wotekoski, 69 anos. Filiação: Eduardo Wotekoski e Conceição de Lara Wotekoski. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Gilberto Massinha, 63 anos. Filiação: Camilo Massinha e Terezinha Massinha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Campo Comprido.

Gleison Osmar Moraes, 51 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Serafim Santos Moraes e Domingas Moraes. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Ivanir Ferreira Bueno, 59 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Elias Diogo Ferreira e Jacira Citino Ferreira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo de Jardim Paranaense-Alto Boqueirão CuritibaPR.

Janice Soares Ribeirio, 66 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Francisco Soares Ribeiro e Elzira Gonçalves de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Jasper Sinsmyr, 18 horas. Filiação: Jenny Flore. Sepultamento ontem.

João Mauro Soares Kulisz, 59 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Eugênio Kulisz e Doraci Soares Kulisz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Juarez Osório Lopes Klatte, 55 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Vilma Lopes Klatte. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Juvanilde Biora Ceccon, 86 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Biora Sobrinho e Durcilia Bertoncello Biora. Sepultamento ontem.

Kelly Mesquita Ribas, 48 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Joel Luiz Carlos Mariano Ribas e Rosaneide Dreher Mesquita Ribas. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Lenildo Divino Soares, 57 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Batista Soares e Antônia Adriana Soares. Sepultamento ontem.

Lindaura dos Santos Novais, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira dos Santos e Maria Rita dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Borda do Campo.

Luiz Carlos Vieira, 79 anos. Profissão: estofador. Filiação: Fabrício Vieira e Osvaldina Raisel Vieira. Sepultamento ontem.

Luiz Mário Mesquita, 66 anos. Filiação: Luiz Alberto Mesquita e Maria Aparecida Mesquita. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Márcia Luzia Silveira, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcos Augusto Silveira e Joana da Silva Silveira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Santa Rita de Cássia Jardim. Ipe Araucária PR.

Márcia Valéria Rocha Siqueira Jansen, 55 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Osíris Eduardo Cercal Siqueira e Laurel Rocha Siqueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marco José Torres, 66 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: José Torres e Rosa Kozien Torres. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Marcos de Faria, 49 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Rita de Faria. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida do Rocio dos Anjos, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo de Lima dos Anjos e Catarina Silva dos Anjos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Maria Jackiw, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gowrou e Anna Gowrou. Sepultamento ontem.

Maria Krenchiglova, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Schapieski e Balvina Freboge Schapieski. Sepultamento ontem.

Maria Zenir de Andrade, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Querico e Tereza Esquelbeck Querico. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Maria da Graça Carvalho da Silva, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Álvaro de Paula Carvalho e Maria da Conceição Camargo Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria de Lourdes Santos, 76 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Arlindo Rodrigues Santos e Maria Alves Martins. Sepultamento ontem.

Maria de Lurdes Godói de Souza, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfo Godói e Ana Castilha. Sepultamento ontem.

Marilsa Schmitt Karpstein, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anaor Schmitt e Onelia Schmitt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Marines do Rocio Ribas da Silva, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deocleciano Marcos da Silva e Maria de Jesus Ribas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Residencia Av. Holanda, 1397 Naçoes Fazenda Rio Grande.

Mário João Mocellin, 73 anos. Filiação: Jacob Mocellin e Emília Gulin Mocellin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Maura Wolf, 90 anos. Filiação: Carlos Geiser de Cordova e Gabriela Geiser. Sepultamento ontem.

Moacir André Hallaminha, 59 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benjqamim Hallaminha e Maria Judith dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Residencia R V. Nova 2259.

Naor Modesto de Oliveira, 64 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Emílio Modesto de Oliveira e Luzia Balestrin de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Neide Aparecida Benjamim, 60 anos. Filiação: Londolfo Fanca Benajmim e Maria Rosa Benjamim. Sepultamento hoje, (S J dos Pinhais) Cemitério Parque Caminho do Ceu, saindo da Capela Cemitério Caminho do Céu (S.j.pinhais).

Noraci Morais Paese, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hermenegildo Xavier de Morais e Cristina Pires de Morais. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Paulo Roberto Ferreira Motta, 64 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: João Andrade Motta e Fernanda Ferreira Motta. Sepultamento ontem.

Pedro Carlos Lima, 41 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Alves de Lima e Maria Lindair de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de Pinhao PR.

Rangel de Souza Silva, 42 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Abel Justino da Silva e Merci Roseli de Souza Silva. Sepultamento ontem.

Rosa Inês Condi Fosta, 60 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Santa Fosta Moia e Maria Aparecida Condi Fosta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela São Leopoldo – Cic.

Sílvia da Silva, 47 anos. Profissão: artista. Filiação: Arlindo da Silva e Maria Juraci Amaro da Silva. Sepultamento ontem.

Tereza de Fátima da Silva, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Policarpio da Silva e Almira Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

Vanda Baddini de Azevedo, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guerrino Baddini Júnior e Vanda Baddini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Vilmar Martins dos Santos, 46 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Manoel Martins dos Santos e Maria de Lourdes dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Walfrido Schnepper, 76 anos. Filiação: Valdemar Schnepper e Ruth Frohlich Schnepper. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Luto Curitiba.

Willian Gomes da Silva, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Antônio da Silva e Sueli Aparecida do Rocio Gutierrez da Silva. Sepultamento ontem.

