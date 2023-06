Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta sexta-feira (16)

Adão Souvierdzoski, 58 anos. Filiação: Ambrosio Souvierdzoski e Catharina Machnievicz. Sepultamento ontem.

Adelair Cordeiro Dobrosinski, 90 anos. Filiação: Verônica Wantuck. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela Municipal de Campo Magro.

Adir Elizario Lovato, 70 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Lovato e Georgete Elizario Lovato. Sepultamento ontem.

Allan Patrick Jesuíno, 29 anos. Filiação: Valdir Jesuíno e Maria Lurdes Tomachewski. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor (Pinhais).

Ana Maria de Freitas Campos, 49 anos. Profissão: gerente loja. Filiação: Francisco de Freitas de Mendonça e Elza Cassaro de Mendonça. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Nova Vida Cianorte.

Antônio Carneiro, 73 anos. Filiação: Maria da Luz Carneiro. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Antônio Feliciano Viana, 69 anos. Profissão: estivador. Filiação: José Feliciano Viana e Ester Batista Bandeira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Capela Umbará.

Antônio Mancini, 79 anos. Profissão: protetico(a). Filiação: Antônio Mancini e Maria Poleto Mancini. Sepultamento ontem.

Antônio Santana Fragoso, 74 anos. Filiação: Sebastião Soares Fragoso e Júlia Andrade Fragoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Aparecido Gonçalves dos Santos, 72 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Durvalino Gonçalves dos Santos e Nezina Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Attilio Cantador, 86 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Cantador e Judith Cantador. Sepultamento ontem.

Carlito Pinto Grose, 89 anos. Profissão: estofador. Filiação: Fernando Grose e Joaquina Pinto Grose. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Carlos Eduardo Franco de Andrade, 52 anos. Filiação: Carlos Alberto Franco de Andrade e Marli Franco de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Celestino Antônio Gonçalves Filho, 79 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Celestino Antônio Gonçalves e Araci Martins. Sepultamento sábado, 17 de junho de 2023 às 15hh, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Cláudio de Carvalho, 78 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Etelvina Aparecida de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cleide Eugênio dos Santos, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Natalino Eugênio e Sakee Yamamoto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Municipal Boqueirão.

Dalva Ribeiro da Cruz, 82 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Amado Ribeiro e Maria do Carmo Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida, Curitiba(PR).

Doracy de Gois, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco de Gois e Maria Augusta de Gois. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Binga PinhaisPR.

Edson Martins Soares, 55 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Arnaldo Martins Soares e Maria Rodrigues Soares. Sepultamento ontem.

Edson da Silva Grokskreutz, 54 anos. Profissão: guia intérprete. Filiação: Guilherme Waldemar Grokskreutz e Maria da Luz Silva Groksgreutz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Elena Alves dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Félix Florêncio dos Santos e Servina Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Eliane dos Anjos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Peter Grassmueck e Olga Grassmueck. Sepultamento ontem.

Fabiano de Carvalho Pinheiro, 39 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Rui Pinheiro e Lúcia de Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Presbiteriana do 3º Dia no Xaxim, Curitiba,PR.

Geraldo Serafim Oliveira, 84 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Serafim de Oliveira e Júlia Maria. Sepultamento ontem.

Ione Kimak, 92 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Estephano Kimak e Hortência de Almeida Kimak. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Irotilde Moro, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jeronimo Correa da Silva e Laudelina Maria da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Ivete Cidreira Santos, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walter Pontes Cidreira e Honorina de Oliveira Cidreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Jardim. Paranaense.

Ivonete de Morais de Lima, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alves de Morais e Maria Marta Nunes de Morais. Sepultamento ontem.

Jahir Dino Maito, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Victório Maito e Rosa Maito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Jandira Bomfim, 78 anos. Filiação: Salvador Bomfim e Leocadia Malenski Bomfim. Sepultamento ontem.

João Prado Borda, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Baptista de Borda e Maria do Prado Borda. Sepultamento hoje, CemitérioCampo Grande Sp, saindo da Capela Campo Grande Sp.

Joel de Lima Macedo, 63 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Ambrosio Macedo e Maria Madalena Macedo. Sepultamento ontem.

José Colette, 94 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Mariano Colette e Maria do Nascimento da Cruz. Sepultamento ontem.

José Dias Batista, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Caetano Dias Batista e Maria Clemencia. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Júnior Xavier da Silva, 41 anos. Filiação: João Xavier da Silva e Ana Fernandes dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Leni Lacerda, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José de Farias e Eliza de Farias. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Lourdes Conceição Duarte Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Marcelino Duarte e Zulmira da Conceição. Sepultamento ontem.

Luiz Alberto Pereira, 70 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Araldo Aires Pereira e Vicentina Batista Gonçalves Pereira. Sepultamento ontem.

Luiz Cezar do Nascimento, 65 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Jonato Nascimento e Eveline Parolin Nascimento. Sepultamento ontem.

Luiz Eduardo Ribeiro Bonierski, 26 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio Renato Bonierski e Sirleia Aparecida Ribeiro. Sepultamento ontem.

Manoel de Oliveira Santos, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Theodora de Oliveira Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Memorial Luto Curitiba – Sala Manaca.

Marcelo Rodrigues Cordeiro, 54 anos. Filiação: Wilson Rodrigues Cordeiro e Zeli Teixeira Cordeiro. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Marcos Paulo dos Santos, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Felipe Izaltino dos Santos e Ruth dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Osasco (Colombo).

Maria Beirigo Valim, 81 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Mário Gonçalves Beirigo e Ana Cândida de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Unilutus 2.

Maria Benedita Paz, 67 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Batista de Morais e Áurea Rosa de Morais. Sepultamento ontem.

Maria Ferreira da Cruz, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Pereira da Cruz e Ermelina Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Maria Josepha Pedro Oliveira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lasaro Pedro e Maria Bortolan. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Tereza de Almeida, 84 anos. Filiação: Adolfo Fragoso e Idavina Soares Fragoso. Sepultamento ontem.

Marilene Lourenço Ribas, 43 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Lourenço Ribas e Cristina Lourenço Ribas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mário Antônio Todeschini, 80 anos. Filiação: Antônio Todeschini e Odete Cruz Todeschini. Sepultamento ontem.

Marli Rudek, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otto Milistat e Valdivia Milistat. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Luto Curitiba.

Marli Silva de Souza, 47 anos. Profissão: diarista. Filiação: Benedito de Souza e Maria Leonor Silva de Souza. Sepultamento ontem.

Mathilde Thomacheski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Dunaiski e Angelica Dunaiski. Sepultamento ontem.

Miriam Moraski Varela, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emília Moraski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Mônica de Oliveira Callegari, 67 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: João Bartolomeu dos Santos e Dolores de Oliveira Santos. Sepultamento ontem.

Neusa Magalhães, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Geraldo Tomaz Magalhães e Avelina Cardoso Magalhães. Sepultamento ontem.

Nivaldo dos Santos Rodrigues, 62 anos. Filiação: Moisés Rodrigues e Maria da Trindade Ruth Rodrigues. Sepultamento ontem.

Paulo César Ribeiro, 72 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Indalécio Ribeiro e Sebastiana Celucio Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Paulo César de Arruda Lopes, 74 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Jayme Queiroz Lopes e Diva Arruda Lopes. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio Badaz, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dorival Badaz e Maria Bodnar. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Pedro Garratini, 56 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Garratini e Nicolina Deronce Garratini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Peggi dos Santos Pais, 51 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Vergolino Pais e Maria de Jesus Pais. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Rachel Toninello Bertolini, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnaldo Toninello e Paulina Toninello. Sepultamento ontem.

Regina Maria Michelotto, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pedro Michelotto e Vanda Michelotto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix.

Ronaldo Ruzakowski, 44 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Emílio Ruzakowski e Elza de Paula Costa Ruzakowski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Sandra Mara Mieko Adachi Motooka, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ychiro Adachi e Sayoko Adachi. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula Curitiba.

Santo Gasparin, 86 anos. Filiação: José Reinaldo Gas e Alcidia Escolástica Cavassin. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Sônia Maria Ferreira Fontes Polli, 78 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Ferreira Fontes e Eliza Silva Fontes. Sepultamento ontem.

Tereza Cabral dos Reis, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Cabral e Augusta Cabral. Sepultamento ontem.

Tereza Pedro, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pedro e Serafina Pedro. Sepultamento ontem.

Terezinha Ribeiro de Paula, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olavio Ribeiro de Paula e Filomena Vitonski de Paula. Sepultamento ontem.

Vera Lúcia Nunes da Silva, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Nunes e Sebastiana Pereira Nunes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Waldiva Ferreira de Souza, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Ferreira de Souza e Alice de Sant Anna Souza. Sepultamento ontem.

Wilson Gilberto Amâncio, 55 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: José Elias Amâncio e Teresa Farias Amâncio. Sepultamento ontem.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos