Adahir Barboza do Vale, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Colaco do Vale e Lenira Barboza do Vale. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul, saindo da Capela Luto Curitiba.

Afonso Stemposki, 63 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Stemposki e Antônia Stemposki. Sepultamento ontem.

Alexandre Nobre de Oliveira, 91 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Manoel Antônio de Oliveira e Maria Marcilia. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela 02 Unilutus.

Aquilino Gallina, 84 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Bernardo Gallina e Placida Simioni Gallina. Sepultamento ontem.

Argentila Beseke, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augusto Valentin Lagoza e Maria da Luz Lagoza. Sepultamento ontem.

Cacilda Eugenia de Melo, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Luiz de Melo e Francisca Oliveira de Melo. Sepultamento ontem.

Carlos Roberto dos Santos Lima, 48 anos. Profissão: servente. Filiação: Geraldino dos Santos Lima e Maria Olivia dos Santos Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela do Bairro Novo.

Cipriano Varello, 89 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Bernardino Varello e Angelina Bernardina Vaz. Sepultamento ontem.

Clarice de Lima Machado, 52 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Ribeiro de Lima e Maria das Dores de Lima. Sepultamento hoje, Ceniterio da Comuinidade Palhano/ Agudos do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Edi Carlos dos Santos, 42 anos. Profissão: soldador. Filiação: Carlos Francisco dos Santos e Maria José Coutinho Santos. Sepultamento ontem.

Eduardo Paulino do Nascimento, 93 anos. Profissão: militar. Filiação: Joaquim Paulina do Nascimento e Maria Paulina do Nascimento. Sepultamento ontem.

Elda Canez Borges, 89 anos. Profissão: auxiliar enfermagem. Filiação: Enedino Lopes Canez e Eva Doralina Elias Canez. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária de Pelotas Rio Grande do SulPR.

Emílio Cruz Neto, 49 anos. Profissão: motorista. Filiação: Hélio Cruz e Hilda Cruz. Sepultamento ontem.

Ezequiel Vidal da Silva, 54 anos. Profissão: conferente. Filiação: Antônio Vidal da Silva e Izabel Alves da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Campo Mourão/ Boqueirão.

Gabriel Antônio Casagrande, 67 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Antônio Vizentin Casagrande e Maria Madalena Bruch Casagrande. Sepultamento hoje, (Campina Grande do Sul) Cemitério Municipal, saindo da Capela do Cemitério Municipal.

Generoso José Martins, 93 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Antônio Martins e Maria Ana de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritbaPR.

Hermenegilda Clara de Jesus, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cristino Pineheiro e Ana Clara de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Isael Francisco dos Santos, 85 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Francisco Gabriel dos Santos e Isabel Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Ivone de Melo Cortez, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Vaz de Mello e Adelina Simões de Melo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu.

Jacira Paulino Laneiro, 77 anos. Filiação: Benedito Paulino e Maria Trindade Paulino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

João Ferreira Luiz, 86 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Emílio Antônio Luiz e Donatilia Ferreira Luiz. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo da Capela de Pacutuba/ Almirante Tamandaré.

João Filardo de Siqueira, 81 anos. Filiação: Eurides Leão de Siqueira e Isaura Filardo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

João Luiz Silvy, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Moura Silvy e Marina Costa Silvy. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Biguacu.

Jocemir Terezio da Cruz, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião Terezio da Cruz e Maria de Lurdes Carneiro. Sepultamento ontem.

Jorge Alves de Oliveira, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Alves Neto e Maria da Anunciação Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Luiz Antônio de Oliveira, 53 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Antônio de Oliveira e Josefa Ferreira Amorim. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Cláudia.

José Moura da Silva Filho, 76 anos. Profissão: desenhista projetista. Filiação: José Moura da Silva e Maria da Conceição Moura. Sepultamento ontem.

José Paulo Muller, 76 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Paulo Muller e Cecília Silva Muller. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Josefa Maria Wohlke Gameiro, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cantidio Wohlke e Celina Cordeiro Wohlke. Sepultamento ontem.

Josefina Pereira Wiecorkoski, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Braz Pereira e Conceição Aparecida Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capeça 02 Municipal São Francisco CuritibaPR.

Josimari do Rocio de Mello Marcos, 55 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Alberto Fermino de Mello e Neusa Teresinha Mello. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Juventino Rissi, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Abel Rissi e Angelina Rissi. Sepultamento ontem.

Lair Paulo de Jesus, 66 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Catarina Paulina de Jesus. Sepultamento ontem.

Leozico Rocha, 80 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Maria da Luz Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luís Antônio Cuadra Acevedo, 77 anos. Profissão: engenheiro(a) mecânico. Filiação: Francisco Javier Ciadra Medina e Carmela Hermínia Acevedo Perez. Sepultamento ontem.

Luiz Gustavo Santos Almeida, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Márcio José de Almeida e Rosenir dos Santos. Sepultamento ontem.

Luiz Paulo Lamour, 76 anos. Profissão: tesoureiro(a). Filiação: Orlando Lamour e Maria Lamour. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 do Água Verde.

Lurdes Rocha, 50 anos. Profissão: diarista. Filiação: Leozico Rocha e Olivia Kapp. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Márcia Zélia de Medeiros Gaiola, 41 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sebastião Batista de Medeiros e Maria Zélia do Carmo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria Cristina Pedroso, 57 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: João Félix Pedroso e Rosilda Xavier Pedroso. Sepultamento ontem.

Maria Luíza Alessio de Souza, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Amadeu Alessio e Havany Swain Alessio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo de Jade Curitiba.

Maria da Luz Araújo Oliveira, 89 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: Lúcio Dias de Oliveira e Izaltina Araújo de Oliveira. Sepultamento ontem.

Marlene Vulcanis Scuissiatto, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Antônio Vulcanis e Lenir Medeiros Vulcanis. Sepultamento ontem.

Matheus Daniel dos Santos, 21 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Daniel dos Santos e Marciane Faria Castro dos Santos. Sepultamento ontem.

Maura Luzia de Oliveira Garcia, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José João de Oliveira e Izaurina Lúcia de Oliveira. Sepultamento ontem.

Nilton Lima da Silva, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Izaltino Nunes da Silva e Ana Maria de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Osni Guilherme Cooper, 86 anos. Filiação: Alcebiades Cooper e Carolina Bonatto Cooper. Sepultamento ontem.

Paulo Fernando Luz Marques, 69 anos. Profissão: engenheiro(a) agrônomo. Filiação: Hernani Marques Júnior e Maria Christina Luz Marques. Sepultamento ontem.

Raphael Nunes de Oliveira, 48 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Miguel Nunes de Oliveira e Dalva Maria Nunes de Oliveira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Luto Curitiba.

Reinaldo Maronde de Lima, 77 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Lázaro Marconde Delima e Paulina Maronde. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Ricardina Martins Vieira Paula, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Leôncio Vieira e Carolina Martins Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Rosa Waldeira, 80 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Estephano Waldeira e Emma Gavilek Waldeira. Sepultamento ontem.

Rosemary Ciccotti do Valle, 64 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Ciccotti e Araci Cursino Ciccotti. Sepultamento ontem.

Sebastião Alves de Lima, 66 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Adalberto Alves de Lima e Dorvina de Souza Lima. Sepultamento ontem.

Simão José Ferreira, 86 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Feliciano José Ferreira e Leopoldina de Oliveira Martins. Sepultamento ontem.

Sirlei de Ramos Fernandes, 76 anos. Profissão: atendente. Filiação: Victor de Ramos e Júlia Cit de Ramos. Sepultamento ontem.

Sônia Aparecida Bertuletti, 47 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Luiz Carlos Bertuletti e Maria Elena Betuletti. Sepultamento ontem.

Tereza Feskiv Micaloski, 73 anos. Profissão: baby sitter. Filiação: José Feskiv e Ana Poturlhak Feskiv. Sepultamento ontem.

Victor Natal Piasecki, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Victor Piasecki e Joanina Natal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Welinton Francisco Camargo Massaneiro, 18 anos. Profissão: estudante. Filiação: Odival Massaneiro e Pâmela Pereira de Camargo. Sepultamento ontem.

