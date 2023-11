Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira

Adalberto Enrique Molina, 80 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Alberto Soares e Júlia Molina. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Ipub – no Fazendinha.

Agenor Vieira da Silva, 55 anos. Filiação: Antônio Tadeus Vieira e Geralda Maria da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igrej. Assembléia de Deus Barreto- Rua Mariopolis 212- Boqueirão – Curitiba (PR).

Alzira Borges da Silva, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Delfino Borges da Silva e Paulina Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Ana Maria de Faria, 49 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: João Inácio de Faria e Vitalina Gonçalves Cordeiro. Sepultamento ontem.

Anderson Mainardi de Carvalho, 39 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Henrique Mainardi de Carvalho e Sirlete Mainardi de Carvalho. Sepultamento ontem.

Antônio Teodorico Moreira, 96 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Raimundo Moreira e Carmen Martins Moreira. Sepultamento ontem.

Ari Fulgencio Lima, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Fulgencio Lima e Esperanca Evangelista Guimarães de Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Católico Senhor Bom Jesus, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Aristeu dos Santos Oliveira, 69 anos. Profissão: balconista. Filiação: Antônio Leite de Oliveira e Iracema dos Santos Oliveira. Sepultamento ontem.

Celso Virgílio Saboia, 69 anos. Profissão: gerente. Filiação: Bilac Garcez Saboia e Lais Guimarães Saboia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 – Cemitério Municipal do Água Verde.

Circo Feli de Barros, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Félix de Barros e Júlia Correa Pais. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela do Cemitério Colônia Faria.

Denis Rafael dos Santos, 25 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Leonir José dos Santos e Maristela Thes. Sepultamento ontem.

Elizabete da Cruz Siqueira, 63 anos. Profissão: salgadeiro(a). Filiação: Ivanir Pereira da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Emanuel Monteiro de Araújo, 24 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdinei Ferreira de Araújo e Sílvia Maria Monteiro. Sepultamento ontem.

Enilda Farias, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gercino Rodrigues Farias e Emília Farias. Sepultamento ontem.

Felipe Ternoski, 74 anos. Profissão: agricultor. Filiação: André Ternoski e Nagibe Ternoski. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Ipiranga, saindo de residência.

Francisco Anadir de Lima Maia, 70 anos. Profissão: cobrador. Filiação: Eocalio Ferreira de Maia e Izulina de Lima Maia. Sepultamento ontem.

Frank Mitaro Oizumi, 31 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Paulo Chuiti Oizumi e Madalena Bahnert. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Colombo (Colombo (PR)), saindo da Capela Unilutus (Almirante Tamandaré (PR)).

Geny Eugenia Rostirolla, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Antônio Rostirolla e Maria Benato Rostirolla. Sepultamento ontem.

Haroldo Tramontin, 82 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Ernesto Tramontin e Izabel Travensoli Tramontin. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de IpirangaPR, saindo da Capela Cemitério Municipal de IpirangaPR.

Iliardo Cirino, 26 anos. Filiação: José Dirceu Cirino e Simone da Luz. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rio Branco do SulPR.

Ivone Jazar Ivanski, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Jazar e Júlia Fábio Jazar. Sepultamento ontem.

Jacob Pankratz Filho, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Jacob Pankratz e Maria Pankratz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Irmãos Menonitas – Boqueirão.

João Rodrigues dos Santos, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Pinto dos Santos e Aparecida da Cruz Santos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Mortuária São Leopoldo Mandic / Cic.

Johnny Henrique Calixto dos Santos, 26 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Gelson Calixto dos Santos e Jurema da Aparecida Tinin dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério Municipal São João Batista.

Liqueria Oleshovicz, 82 anos. Profissão: cobrador. Filiação: José Oleshovicz e Cecília Oleskovicz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz.

Lúcia Helena de Oliveira, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maria Tereza de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luzia Brazau de Souza, 64 anos. Profissão: esteticista. Filiação: Clemente Antunes de Souza e Valentina Brazau de Souza. Sepultamento ontem.

Marciano Reis Ramos, 36 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Francisco Ramos e Idair Reis. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Planaltina do Parana, saindo da Capela Cemitério Municipal de Planaltina doPR.

Marcos Henrique do Nascimento, 60 anos. Profissão: vigilante. Filiação: César dos Santos Nascimento e Neide Martins Nascimento. Sepultamento ontem.

Maria Thereza Bertoni, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Bertoni e Maria Conca. Sepultamento ontem.

Marize do Rocio Dumbroski, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Afonso Ferreira Padilha e Maria Bonin Padilha. Sepultamento ontem.

Miriam Peixoto, 60 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Leonides Peixoto e Ana Cândida Ferreira Dias Peixoto. Sepultamento ontem.

Nerci Dantas de Pontes, 75 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Elias Dantas e Silvana Dantas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Raul de Souza Ribeiro, 66 anos. Profissão: embalador(a). Filiação: Antônio Ribeiro e Ana Rosa Nde Souza. Sepultamento ontem.

Risolete Terezinha Sbrissia, 85 anos. Filiação: Eugênio Dellatre Filho e Jandira Baron Dellatre. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo de Colônia Faria.

Rubens Aparecido da Silva, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Soares da Silva e Floriza Eloi da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tereza Narloch Cardoso, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Narloch e Maria de Lima Narloch. Sepultamento ontem.

Tereza de Jesus Aguiar, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antenor Américo Aguiar e Maria José dos Santos Aguiar. Sepultamento ontem.

Terezinha Prudente de Oliveira, 46 anos. Profissão: do lar. Filiação: Afonso Prudente de Oliveira e Lindacyr Ramos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Virgínia Wilke, 63 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Waldyr Wylke e Dilma Wilke. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Zenilda Mariana Archanjo, 83 anos. Filiação: Joaquim Mariano Archanjo e Rita Mariana Archanjo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais