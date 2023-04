Adenilton da Silva Medeiros, 47 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Farias Medeiros e Lucilda Sebastiana da Silva Medeiros. Sepultamento ontem.

Alcides do Carmo Santana da Cruz, 58 anos. Profissão: soldador. Filiação: Olívio Santana da Cruz e Maria de Jesus Santana da Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal do Boqueirão.

Altieres Ketzinger Mariano, 36 anos. Profissão: soldador. Filiação: Edson Donizete Mariano e Magali Ketzinger. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Amadeu Gonçalves dos Santos, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Cordeiro dos Santos e Catarina Ferreira Gonçalves. Sepultamento ontem.

Ana Maria Limonta, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Achiles Limonta e Ivone Marcondes Carneiro Limonta. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande).

Ana Vieira da Luz, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: André Tlumaski e Verônica Tlumaski. Sepultamento ontem.

Antônio Aristides Colaco, 76 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Ovídio Colaco e Arminda Gomes Colaco. Sepultamento ontem.

Archangelo Pagnocca, 86 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Antônio Valentin Pagnocca e Maria Aurora Lourenço. Sepultamento ontem.

Braz Chaves do Nascimento, 50 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Pedro Chaves do Nascimento e Francelina Chaves do Nascimento. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Campo Largo da Roseira.

Carlos Manuel da Cunha Vidro, 47 anos. Profissão: segurança. Filiação: Eugênio de Oliveira Vidro e Emília Delmira Canedo da Cunha. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Santa Cândida.

Celio de Paiva Albergoni, 46 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Benedito Albergoni e Maria das Gracas Paiva Albergoni. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de A de Finir.

Cidoni de Castro Cardozo, 57 anos. Profissão: diarista. Filiação: José de Castro Cardozo e Elza Restoff Cardozo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Igreja em Almirante Tamandaré.

Daniel Cordeiro dos Santos, 42 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Consolacao Cordeiro dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Diva Machado da Silva, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco da Luz Machado e Benedicta Miranda Machado. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta segunda-feira (17)

Edegard Sebastião Muchenski Antunes, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Antunes Sobrinho e Leonor Muchenski Antunes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de local a ser designado.

Edelen Gustavo Albani, 25 anos. Profissão: estudante. Filiação: Ivaldir Provensi Albani e Ivanete Fátima Albani. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Mariopolis, saindo da Capela Municipal de Mariopolis.

Edimar Sotelino Schifferle, 85 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Eduardo Schifferle e Benedita Sotelino Schifferle. Sepultamento ontem.

Everson José dos Santos Justen, 46 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: João de Jesus dos Santos Justen e Clarete de Fátima dos Santos Justen. Sepultamento ontem.

Filisarda da Silva Firmino, 81 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ramiro Firmino da Silva e Maria Linda da Conceição. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Gasparina Maria Correa, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luciano Pereira e Anna Maria da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hilario Ribas, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jovilio Ribas e Erondina Ribas. Sepultamento ontem.

Jeffter Sérgio Schork, 51 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Zenir Schork. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial de Luto// Sala Jacaranda.

José Eduardo Xavier da Silva, 77 anos. Filiação: Sebastião Xavier Sobrinho e Solange Collete Xavier. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

José Maestrelli, 86 anos. Filiação: Natalino Maestrelli e Anna Paula Maestrelli. Sepultamento ontem.

Josué Eleoterio, 74 anos. Filiação: Euzebio José Eleoterio e Gertrudes Rita. Sepultamento ontem.

Juliana Campos da Costa Gracioli, 23 anos. Profissão: chefe cozinha. Filiação: Lincoln Altair Gracioli e Juscelia Campos da Costa Gracioli. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rondonopolis Mt, saindo da Capela Municipal de Rondonópolis Mt.

Jurandir Lopes, 54 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Valdomiro Lopes e Grasiela Aparecida Lopes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Laudelina Carolina dos Santos, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otacílio José da Silva e Honorina Carolina da Silva. Sepultamento ontem.

Leandro Augusto Ramires Marques, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Osmiro Marques de Jesus e Mirian Ferreira Ramires. Sepultamento ontem.

Leonides Antônio Zotto, 75 anos. Filiação: Ângelo Zotto e Lúcia Fogiatto Zotto. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Luana Carolina de Souza Barbosa, 27 anos. Profissão: recepcionista. Filiação: Lucenildo Brito Barbosa e Eliane Cristina Novaes de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Cemitério Municipal Água Verde.

Lucemar Oliveira, 95 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Antenor José Albino de Oliveira e Marieta de Oliveira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tomas Coelho, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Lucineia dos Santos Camargo, 39 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Leonel Gonçalves Camargo e Leosenil dos Santos. Sepultamento ontem.

Luís Carlos Santos, 60 anos. Filiação: João Carlos Santos e Marina da Costa do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Colaco, 64 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Alvino Colaco e Izaura Godoy Colaco. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Água Verde.

Maria Gonçalves Heisler, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olímpia Gonçalves da Luz. Sepultamento ontem.

Mary Kathleen Hatschbach Franco, 65 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Pedro Franco e Wilma Helena Hatschbach. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela 01 Unilutos.

Milton Brigolla, 93 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Milton Brigolla e Florentina Brigolla. Sepultamento ontem.

Nadir Stella, 87 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: José Stella e Maria Schwab Stella. Sepultamento ontem.

Nadir Teodora de Medeiros, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Teodoro da Silva e Elisa Isabel de Sousa e Silva. Sepultamento ontem.

Odilon de Castro, 89 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Antônio Godo de Castro e Joana de Castro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01.

Olavino Messias Chagas, 77 anos. Profissão: vigilante. Filiação: João Calixto Chagas e Olivina Messias Chagas. Sepultamento ontem.

Pedro Natalino Ramos, 86 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Francisco Ramos e Antônia Maria Ramos. Sepultamento ontem.

Regina Moreira Rodrigues, 94 anos. Filiação: Júlio Estrella Moreira e Maria Luíza Simas Moreira. Sepultamento ontem.

Rosana Farias Manoel, 52 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Farias Manoel e Isabel Pereira da Silva Manoel. Sepultamento ontem.

Rosângela Aparecida Pereira Serra, 65 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Pereira e Maria Conchita Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Cemitério Municipal Água Verde.

Rosinha Camargo de Oliveira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vicente Inácio Lourenço e Maria Conceição do Espírito Santo. Sepultamento hoje, Capela Municipal de Vassoural em Ibaiti,PR, saindo da Capela Vassoral em Ibaiti,PR.

Sandra Regina Saugo Bonatto, 57 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Rachelle Saugo. Sepultamento ontem.

Sebastião José de Souza, 87 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aureliano José de Souza e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento ontem.

Thiago Franca das Neves, 95 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Angelino Rodrigues Franca e Carolina Franca das Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 do São Francisco de Paula.

Valdine Jesus de Souza, 78 anos. Profissão: sapateiro. Filiação: Juvenal Souza e Joana Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Valdomiro de Brum, 87 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aristides Guedes de Brum e Alborina Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Onix / Curitiba.

Vera Lúcia de Souza Silva, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando de Souza e Carolina Sabadini de Souza. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Sumare, saindo da Capela de Sumare.

Wilson Ribas de Lima, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Ribeiro de Lima e Maria Luíza Barbosa Ribas. Sepultamento ontem.

