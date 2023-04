Adacira Luzia de Rezende Soares, 85 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Narcizo Fernandes de Rezende e Vindilina Maria de Rezende. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ana Maria Rodrigues Reinhold, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Astrogildo Rodrigues e Liliana Coirolo Rodrigues. Sepultamento ontem.

Antônio Munhoz, 92 anos. Filiação: Leôncio Munhoz e Júlia Munhoz. Sepultamento ontem.

Dirceu Carvalho, 61 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Amâncio Cavalho e Rosa Carvalho. Sepultamento ontem.

Edison Novais, 66 anos. Filiação: Manoel Novais e Abilia Novais. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Cemitério Municipal do Boqueirão.

Elca Viana de Campos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Severino e Benvinda Viana da Costa. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Eudes Alves Carneiro, 93 anos. Filiação: José de Oliveira Rosa e Maria Alves Carneiro. Sepultamento hoje, Sepultamento no Cemitério Faxinal PR, saindo da Capela Cemitério Caetano Mendes Tibagi PR.

Eufrem Lapuinka, 62 anos. Profissão: técnico contabilidade. Filiação: Bazilio Lapuinka e Rosa Kuchela Lapuinka. Sepultamento ontem.

Eunice Terezinha de Andrade, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio de Andrade e Alzira de Andrade. Sepultamento ontem.

Everton dos Santos Vieira, 32 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Aparecido Martins Vieira e Jocilei Ro Rocio Castilho dos Santos Vieira. Sepultamento ontem.

Genilda da Silva Carvalho, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Rodrigues da Silva e Maria Sene da Silva. Sepultamento ontem.

Gerson Pereira da Silva, 72 anos. Filiação: José Daniel Gonçalves da Silva e Orlanda Pereira da Silva. Sepultamento ontem.

Gina do Rocio Vieira, 50 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Paulo Vieira e Luíza do Rocio Lima Vieira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 – Municipal São Francisco de Paula.

Grazilda dos Santos, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Joaquim Alves dos Santos e Dalvina Dias dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

Helena Wendrechovski Zaramella, 81 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Luís Wendrechovski e Joana Wendrechovski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Hilda Gonçalves Lopes, 56 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ambrosio José Lopes e Dalva Gonçalves Lopes. Sepultamento ontem.

João Meyer, 87 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Eduardo Francisco Meyer e Gilda Stanchierski. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

João de Souza Silva, 58 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Cassimiro Pereira da Silva e Maria Elza de Souza Silva. Sepultamento ontem.

Joel Mariano, 69 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Antônio Mariano Filho e Maria Moreira Mariano. Sepultamento ontem.

José Eduardo Guimarães Pisante, 85 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Júlio José Pisante e Clélia Guimarães Pisante. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Leoder André Santos Joaquim, 28 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Nivaldo Manoel Joaquim e Alvina Machado Santos. Sepultamento ontem.

Lucinea de Mello Cordeiro, 83 anos. Filiação: Noadir Gonçalves Cordeiro e Alice de Mello Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Luilson Taborda Ramops, 34 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Souza Ramos e Zeneide Stein Taborda Ramos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de AdrianopolisPR, saindo de Igreja D AdrianopolisPR.

Luiz Alberto Ferreira Franco, 57 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Lourival Ferreira Franco e Rosa Pavoski Franco. Sepultamento hoje, Cemitério São Miguel – São Mateus do Sul, saindo da Capela Municipal de São Mateus do Sul.

Marcelo Faszank, 44 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Eraldo Faszank e Márcia Elly Wurmli Faszank. Sepultamento ontem.

Margot Doris Issberner, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ervino Doerlitz e Gerda Doerlitz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Maria Heliodora Mendonça, 70 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Marques de Mendonça e Maria Heleodora Gomes. Sepultamento ontem.

Marli Terezinha Cordeiro, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francelina Cordeiro. Sepultamento ontem.

Nair da Silva, 76 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio Inzewiak e Rosa Inzewiak. Sepultamento ontem.

Nataly Jacob Tavares, 36 anos. Filiação: David Jacob e Rahel Karol Jacob. Sepultamento ontem.

Nelson Calvario, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Leonarda Calvario. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 1 Cemmiterio Municipal Boqueirão – Curitiba -PR.

Noeli Neumann Leal, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eitel Neumann e Christina Neumann. Sepultamento ontem.

Osvaldo Cortelassi, 90 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Santo Cortelassi e Felícia Quarenta. Sepultamento ontem.

Pedro do Carmo Ferreira, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Ferreira Sobrinho e Maria do Carmo Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande).

Rafael Ferreira, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Juvenir Teixeira Ferreira e Luzia Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ricardo Franco Foggiato, 65 anos. Profissão: auxiliar escritório. Filiação: Adair Franco Fogiato e Valdete Fogiato. Sepultamento ontem.

Romário Veiga, 29 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Mário Veiga e Izaura Aparecida Rodrigues de Castro Veiga. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitériomun.de Campo do Tenente(PR), saindo da Capela Santa Sara de Campo do TenentePR.

Romeu Antônio Santos Formizano, 62 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Victor Formizano e Maria Paixão dos Santos. Sepultamento ontem.

Rui de Souza, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Antônio de Souza e Maria Joana Cordeiro de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Salvelina Rode Fungeri, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Rode e Guilhermina Marques Rode. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tereza Afonso, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Freitas de Andrade e Francisca Afonso Sampaio. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Tiete, saindo de local a ser designado.

Vilmar Wandembruck, 67 anos. Filiação: Zacarias Wandembruck e Mafalda Falavinha Wandembruck. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela São Camilo Piraquara PR.

Vitório Sikora, 85 anos. Filiação: Pedro Sikor A e Maria Sikora. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 N Água Verde.

Wu Pin Heng, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Wu Pei Chum e Tsay Shu Ming. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Jade.