Obituário Curitiba: Falecimentos desta quinta-feira (06)

Admir da Silva Goulart, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clemente da Silva Goulart e Maria Maximiliano Goulart. Sepultamento ontem.

Adriana Medeiros de Andrade, 25 anos. Profissão: do lar. Filiação: Doraci Cardoso de Andrade e Conceição da Silva Medeiros de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Tunas.

Afonso Papini Filho, 71 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Afonso Papini e Julita Dantas Papini. Sepultamento ontem.

Alceu Rodrigues Vieira, 64 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Franklin Rodrigues Vieira e Brigida Rodrigues Vieira. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Paroquial Santo Antônio, saindo da Capela Eixo Sul (Almirante Tamandaré).

Alexsandro Batista dos Santos, 26 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: João Cirilo Mdos Santos Filho e Ivonete Batista dos Santos. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária.

Ana Ilda de Souza Sarmento, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Getúlio de Souza Sarmento e Estelita Fuchs. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Comunitária Ação Entre Amigos Pinheirinho CuritibaPR.

Ana Szepanski, 74 anos. Filiação: Estanislau Szepanski e Estanislava Szepanski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Aníbal Antunes Olgado, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Antunes Olgado e Maria Olgado Reche. Sepultamento ontem.

Antônio Ferreira de Paula, 85 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Ferreira de Paula e Horacia Taborda da Cruz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Athayde Carlos da Silveira, 88 anos. Filiação: João Carlos da Silveira e Lucinda do Nascimento Silveira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Baruch Lopes Correa, 1 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jairo Antônio Correa e Juliana Lopes Souza Correa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de local a ser designado.

Benedito Almir Prestes de Aguiar, 72 anos. Filiação: Laurentino Prestes de Aguiar e Maria Rosa Paz de Aguiar. Sepultamento hoje, Cemitério de Colônia Joanes Dorf (Lapa), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Carlos Ulisses Braga, 59 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Lourival Sebastião Braga e Nair Ferreira Braga. Sepultamento ontem.

Celso Roberto de Souza, 69 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Aureo Sebastião de Souza e Zenaide de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Clotilde Teresinha Barddal, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aldemir Jouglas Barddal e Clotilde Bernardo Barddal. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Daniel Alves, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Napoleão Rocha e Maria Alves da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Diamiro Justino da Silva, 77 anos. Profissão: topógrafo(a). Filiação: Pedro Justino da Silva e Maria Joana Ferreira. Sepultamento ontem.

Donizete Domingos Maciel, 66 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Domingos Maciel e Tereza Carvalho. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Elias Godói de Paula, 79 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Alexandre de Paula e Sofia Godói. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Ervino Alves Ribeiro, 76 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Hermínio Alves Ribeiro e Leotildes de Freitas Ribeiro. Sepultamento ontem.

Eurema de Paula Gasparello, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Celmiro Gonçalves de Paula e Antônia Fernandes de Paula. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Gentil Gomes de Abreu, 77 anos. Filiação: Zeferino Gomes de Abreu e Odila Ferreira de Abreu. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Santa Cândida.

Heitor Brito Bondaruk Vidal, 1 anos. Filiação: Júlio Cezar Vidal da Silva e Jéssica Caroline Brito Bondaruk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Jardim Alegre.

Hilda Schu Pereira, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Schu e Maria Schu. Sepultamento ontem.

Hildegarde Siedschlag, 78 anos. Filiação: Carlos Laatsch e Gertrudes Wisflecker. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Ilma Ferreira de Castro, 61 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Leonino Ferreira de Castro e Maria Osíris de Castro. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim da Paz GuarapuavaPR, saindo da Capela Cristo Rei GuarapuavaPR.

Iracema Teixeira Costa, 89 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Olegário Teixeira Costa e Floripes Araújo da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de Maria Frote 97/cachoeira/igreja Quadrangular.

Ismael Eleutério de Moraes, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Bertolino Eleutério de Moraes e Lazara David de Moraes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Italo Mouro, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Frederico Mouro e Helena Viari Mouro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Janiele de Oliveira Santos, 34 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eliane Cristina de Oliveira Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Parque Dourados Ms, saindo da Capela Mortuária de Dourados Mato Grosso do Sul.

João Leandro Papait, 43 anos. Profissão: caixa. Filiação: Francisco Papait e Aparecida de Oliveira Papait. Sepultamento ontem.

José Manoel, 80 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Alfredo Manoel e Antônia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Juliana Oligurski Wisniewski, 43 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Sérgio Luiz Wisniewski e Ana Maria Mendes Oligurski Wisniewski. Sepultamento ontem.

Lauro Bertaiolli, 61 anos. Filiação: Laudencio Bertaiolli e Sofia Bertaiolli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula.

Leonilda de Godói Faville, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz de Godói e Ana Rosa de Jesus Santos Godói. Sepultamento ontem.

Leonor Cecília da Silva, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José João da Silva e Cecília Vieira da Silva. Sepultamento ontem.

Lourdes Leite Graciliano, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Florentino Vergilio Leite e Joana Cordeiro de Ramos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Luto Curitiba.

Luiz Ademar Nizer, 61 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Carlos Henrique Nizer e Maria Dalila de Lima Nizer. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Rosa Muller, 69 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Francisca Bueno Muller. Sepultamento hoje, (Campo do Tenente) Cemitério Municipal Campo do Tenente, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 – Capela Municipal do Boqueirão.

Luzia de Souza Theodoro, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Ribeiro Mendes e Maria Teixeira de Souza. Sepultamento ontem.

Madalena Saidok Ribeiro, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Galdino Saidok e Maria Regis de Paula. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo da Capela do Bairro Novo.

Maria Aparecida Verissimo Chicote, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Verissimo e Luíza Carmana Verissimo. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Maria Bueno Pereira, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Sérgio Pereira e Antônia Rosa Pereira. Sepultamento ontem.

Maria Domaredzki, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Sopchaki e Sofia Sopchaki. Sepultamento ontem.

Maria Doraci Cardoso Prestes, 98 anos. Filiação: Daniel Oliveira Cardoso e Amandina Ghems Cardoso. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia Paiva do Nascimento, 74 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Paiva e Helena Marta Paiva. Sepultamento ontem.

Maria da Conceição de Deus, 59 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Fernando Batista de Deus e Josefa Nunes de Carvalho. Sepultamento sexta-feira, 7 de julho de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Mário César Lopes, 53 anos. Profissão: militar. Filiação: Maria Zaida Lopes e Maria Olenira Lopes. Sepultamento ontem.

Marta Xavier Bom Fim Pereira, 68 anos. Filiação: Joaquim Xavier Bom Fim e Josefa Maria Bom Fim. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nadir Sampaio de Oliveira, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Sampaio e Aurora Barbosa Sampaio. Sepultamento ontem.

Nelca Maria de Oliveira, 82 anos. Profissão: gerente. Filiação: João Ignácio Alves e Maria Perciliana de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Paulo Henrique Soares de Almeida, 50 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Maria Soares de Almeida e Anair Soares de Almeida. Sepultamento ontem.

Raquel da Silva Franco, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hipolito Ferreira Franco e Ester da Silva Franco. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Matinhos, saindo da Capela Luto Curitiba.

Regina Célia Santos da Silva, 66 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Orlando Barbosa da Silva e Ermita Santos da Silva. Sepultamento ontem.

Ricardo José Zago, 65 anos. Profissão: economista. Filiação: Horivil Zago e Olivia Zago. Sepultamento ontem.

Rosana Fritoli, 58 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Nitoel Fritolli e Flávia Vasilly Fritoli. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Roselinda Sauer de Barros, 53 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Sauer de Barros e Alzira Sauer. Sepultamento ontem.

Sebastião Mussolini Chiqueto, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Chiqueto e Noemea Chiqueto. Sepultamento ontem.

Thelma Drummond Moreira, 96 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Alves Drummond e Thelma Bardal Drummond. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Vera Lúcia Coutinho Cocolete, 61 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Geraldo Coutinho e Carmita Sampaio Coutinho. Sepultamento ontem.

Wagner Domingues de Oliveira, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Benedito Domigues de Oliveira e Ivanir de Jesus Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Waldemar Jaques Teixeira, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Manoel Anastácio Teixeira e Hermas Jaques Teixeira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Wilson José Paz de Andrade, 58 anos. Filiação: Ivo Paz de Andrade e Leonilda Cardoso de Andrade. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Evangélica Chama -Curitiba(PR).

Wilson Luiz Brotto, 79 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Brotto e Mercedes Sousa Brotto. Sepultamento ontem.

