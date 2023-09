Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (13)

Adilson Clososki, 52 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Paulo Clososki e Maria Clososki. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo de São Gabriel.

Almerinda Cavalheira Daluz, 80 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Joaquim Ancelmo de Oliveira e Brásília Cavalheira de Almeida. Sepultamento ontem.

Altamiro Souza, 78 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Amantino Souza e Ernestina Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Ana Maria Kruscowski, 83 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Morais Barbosa e Christina Barbosa dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Quitéria.

Ana Smaczylo, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Smaczylo e Rosa Smaczylo. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Colônia Cristina, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Angelina Busso da Silva, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Pereira da Silva e Ana Busso da Silva. Sepultamento ontem.

Anna Maria Marques, 85 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Miguel Marques Escobar e Amélia Manzoca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Antônia Marlene Ferreira, 79 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Ramos Palhano e Maria Joana Palhano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

Antônio Mateus dos Santos, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Sebastião dos Santos e Benedita Zenilda Mateus dos Santos. Sepultamento ontem.

Arlete Arazao Crispim, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olímpio de Araújo e Ladi de Araújo. Sepultamento ontem.

Beatriz da Gama Lobo D Eca Morgenstern Vinhas, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Maximiliano Teodoro Morgenstern e Syomara da Gama D Eca Morgenstern. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Paz – Florianopólis – Sc, saindo da Capela Jardim da Paz – Florianópolis – Sc.

Cacilda Ribeiro, 83 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Alcides Ribeiro e Justina Langoviski. Sepultamento ontem.

Célia Regina Souza dos Santos, 56 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Deli Muniz dos Santos e Ofelia de Souza dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Celso Luiz Santos de Abreu, 53 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Gonçalves de Abreu e Anita Santos de Abreu. Sepultamento ontem.

Dinora Capinski Budal, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Casemiro Capinski e Ludovina Konocheski Capinski. Sepultamento ontem.

Elias de Oliveira, 69 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: José Laurindo de Oliveira e Djanira Natália de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade Telêmaco Borba PR, saindo da Capela Jardim da Saudade Telêmaco Borba PR.

Eni Ferreira da Silva, 85 anos. Filiação: Domingos Ferreira da Silva e Vergilina Franca da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Fabiane Goulart Prateat, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Carlos Fioravante Goulart e Mara Lúcia da Silva Goulart. Sepultamento ontem.

Gabriel Evaristo Paulino, 87 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Evaristo Paulino e Ordalia Garcia de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Gerson Vicente Lipski, 60 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Vicente Lipski e Longuina Lipski. Sepultamento ontem.

Gil Marcos Silva Brito, 83 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Pedro Alves de Brito e Malvina Silva Brito. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Ingrid Alves de Souza, 10 anos. Filiação: Marcelo Caldeira de Souza e Maria Jacqueline Alves de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Iracy Luciano Vicente, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Luciano e Braulina Moreira. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo de Igreja Deus É Amor Colombo PR.

Jesuína Rodrigues Cordeiro, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Rodrigues e Cecília Maria Joaquina Alves. Sepultamento ontem.

Jorgina Gomes, 73 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Bernardo Gomes e Maria Bernardina Gomes. Sepultamento ontem.

José Antônio Fuentes, 65 anos. Filiação: Josew Luís Fuentes e Adelina Smaniotto Fuentes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 02 São Francisco de Paula.

José Biseski, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Leopoldo Biseski e Catarina Hernaski Biseski. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

José Carlos dos Santos, 66 anos. Filiação: João Francisco dos Santos e Júlia Alexandrina. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

José Gomes Carneiro, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dionizia Gomes Carneiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Medeiros de Ramos, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Medeiros de Ramos e Ana Medeiros. Sepultamento ontem.

José Valdemiro dos Santos, 85 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: José Manoel dos Santos e Elisa Pereira de Lima. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Josiney de Souza Flores, 47 anos. Filiação: Joacirio Flores e Suely de Souza Flores. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlio Alencar Correa de Siqueira Kusdra, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Joel Jonas Kusdra e Regiane Correa de Siqueira. Sepultamento ontem.

Leopoldina Pinto Lopes, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pinto e Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Lucca Miqueletto Pilati, 2 dias. Filiação: Evandro Diego Pilati e Jessy Hellen Miqueletto Pilat. Sepultamento ontem.

Lúcia Helena Alves, 59 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Wilson Zacarias da Silva e Maria do Rosário da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Igreja 1ª Batista – Batel.

Luís Carlos Pires, 51 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Clarindo Pires e Maria da Conceição Lima Pires. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Gomes, 70 anos. Profissão: engenheiro(a) químico. Filiação: Carlos Gomes e Maria de Lourdes de Oliveira Gomes. Sepultamento ontem.

Marcelo Abdanur, 56 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jamil Abdanur e Irene Schulz Abdanur. Sepultamento ontem.

Marciano dos Santos, 93 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Antunes dos Santos e Juvelina Felicidade da Silva Santos. Sepultamento ontem.

Márcio Felipe de Morais Silva, 42 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jason Ferreira Silva e Mônica Cristiane de Moraes. Sepultamento ontem.

Maria Izabel Prates, 80 anos. Profissão: escrivão(ã). Filiação: Clemente da Silva Prates e Nair Prates. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Vaticano / Onix.

Maria da Luz Galvão Nascimento, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Tibúrcio Galvão e Benedita Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 02 Boqueirão.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (13)

Marisa Donizete Costa Oliveira, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adão Costa e Adelvina Rafael. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Municipal de Campo Magro, saindo de Páoquial Vampo Magro.

Neli Miranda Lira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altidor Lopes de Miranda e Izulina Natália de Miranda. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Nelson Alves dos Santos, 69 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Alves dos Santos e Leonora Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Olívio Aparecido de Camargo, 65 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Braz Bueno de Camargo e Sebastiana Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Orides Tomaz Santiago, 87 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Tomaz Santiago e Benvinda Rosa de Lima. Sepultamento ontem.

Roberto da Silva, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião da Silva e Laide Gomes. Sepultamento ontem.

Rosane Gomes Martins de Lima, 45 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Idalino Gomes Martins e Maria Aparecida Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sebastião Orides Martins, 79 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Argeu Martins e Amália Lemes. Sepultamento ontem.

Sérgio Lang, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Pedro Lang e Julieta Lang. Sepultamento ontem.

Sérgio Metri dos Santos, 53 anos. Profissão: encarregado(a). Filiação: Edgar Cunha dos Santos e Mirian Metri dos Santos. Sepultamento ontem.

Sidney Augusto Padilha, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Juventino Padilha e Maria Aparecida Viaro Padilha. Sepultamento ontem.

Sílvia Amaral da Silva, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Vilela da Silva e Alice do Amaral Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Teodora de Oliveira Laurentino, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Franciasco de Oliveira e Rosa Joaquina Correa. Sepultamento ontem.

Valdir Siqueira, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adão Siqueira e Ilma Prais da Siqueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01.

Victor Rafael Cabello, 59 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vicyor Calzadilla e Carmen Cabello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Santa Cândida.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quarta-feira (13)

Você já viu essas??

LUTO!! Morre empresário que foi dono de tradicional restaurante árabe de Curitiba Família!! ENCONTRO ÉPICO! Netos reproduzem foto de 60 anos atrás! Credo, que delícia!! Combinação polêmica vira lanche consagrado em lanchonete de Curitiba