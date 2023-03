Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (1º)

Alexandre Ricardo Helal, 51 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Ricardo Helal e Ingrith Maria Helal. Sepultamento ontem.

Ana Flausino, 90 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manuel Flausino e Amabile Flausino. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Antônio Fernandes de Souza, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Josias Fernandes de Souza e Francisca Alves de Souza. Sepultamento ontem.

Attilio Pagnozzi Júnior, 77 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Attilio Pagnozzi e Bohemia Camargo Pagnozzi. Sepultamento ontem.

Balbina Mendes Batista, 74 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Domingues de Paula e Benvinda Colaco de Paula. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Carlos Dionis Monteiro, 32 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: João Carlos Monteiro e Anilsa Maria Pereira. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Caroline Bomfim Ventura, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marco Antônio Alves Ventura e Gelmili Oliveira Bomfim Ventura. Sepultamento ontem.

Cassilda Kirchner, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Erichsen e Elisa Virgand Erichsen. Sepultamento ontem.

Cosmos Gomes dos Santos, 61 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Aprigio Gomes dos Santos e Maria Helena dos Santos. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Dirce Santina Dorigo Vesgerau, 90 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Luiz Fortunato Dorigo e Ângela Eva Zaniolo Dorigo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Doracy Ramos Caetano, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Francisco Ramos e Josefa Virgilia Ramos. Sepultamento hoje, Cemitério de Euclides da Cunha Sp, saindo da Capela de Euclides da Cunha Sp.

Doralice Honório Ricardo, 77 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Ramiro Honório e Waldomira Honório. Sepultamento ontem.

Efigênia Francisca de Carvalho, 89 anos. Filiação: Pedro Francisco e Ana Olímpia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Eleane Terezinha Machado, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Manoel Frankelin Machado e Soeli Marxreiter Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Eleni de Paula dos Santos, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Tiofilo de Paula e Luíza Tortato de Paula. Sepultamento ontem.

Elio Guerra, 71 anos. Profissão: gerente. Filiação: Mário Guerra e Alevina Batista Guerra. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Elza Maria de Melo, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Ferreira da Costa e Evanir Eulita da Costa. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Francisco do Nascimento, 53 anos. Filiação: Adelio Mocelin Nascimento e Clementina Rodrigues do Nascimento. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Geni Longo Stakoski, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio Longo e Amélia Longo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Geni de Lima, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constantino de Lima e Clementina Barbosa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivanir Terezinha Wassmann de Oliveira Guette, 58 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Teles de Oliveira e Olivia Wassman de Oliveira. Sepultamento ontem.

Jamile Christoval Pereira, 74 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Hernando Pereira e Maria Christoval Pereira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 Municipal Água Verde.

João Airton Gonçalves da Silva, 44 anos. Profissão: engenharia florestal. Filiação: Luiz Gonçalves da Silva Sobrinho e Elza Blatk Procópio da Silva. Sepultamento ontem.

José Antônio da Luz Moretti, 65 anos. Profissão: motorista. Filiação: Mauro Moretti e Anacleta da Luz Moretti. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Ianes, 86 anos. Filiação: Luiz Ianes e Ilda Francisco. Sepultamento ontem.

Júlia Soares de Jesus, 67 anos. Profissão: diarista. Filiação: Francisco Soares dos Santos e Ana Serafina Moreira. Sepultamento ontem.

Kleber Trindade da Silva, 37 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: José Francisco da Silva e Vilma Trindade da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Lindaura Muller Zadra, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rodolfo Muller e Natália Koronski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 – Municipal Boqueirão.

Lourdes Pereira Leal, 69 anos. Filiação: Zacarias Pereira e Rosalina Barbosa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Euriles Pelanda, 89 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Pedro Bonifácio Pelanda e Rosa Pelanda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Cemitério Municipal Água Verde.

Marcilene Aparecida Paulo dos Santos, 38 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Valdir Paulo e Geni da Silva Paulo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo de Salão Igreja Evangélica Sítio Cercado.

Maria Augusta Sanglard de Souza, 101 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar Augusto Sanglard e Ana Maria Sanglard. Sepultamento ontem.

Maria Koop Friesen, 95 anos. Filiação: David Koop e Maria Koop. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Menonitas Boqueirão CuritibaPR.

Marilis do Rocio Lustosa de Souza, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lustosa Filho e Rosa Halama Lustosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Campo Largo da Roseira, saindo da Capela Campo Largo da Roseira Sjp.

Matildes Ferreira dos Passos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Ferreira dos Passos e Doralina Cavanhi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão.

Noraldino Barboza da Fonseca, 79 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Gentil Barboza da Fonseca e Dorvina Rocha dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de local a ser designado.

Ortencia de Lima, 72 anos. Filiação: José Gaudencio Lima e Maria do Pilar Nogueira. Sepultamento ontem.

Osdival de Oliveira, 46 anos. Profissão: servente. Filiação: Pedro Rosa de Oliveira e Alvina de Souza Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Osni Pereira, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Daniel Pereira e Maria de Lourdes Lunardon Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Paulo Cincailo, 78 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Cincailo Sobrinho e Maria Trindade Bueno Cincailo. Sepultamento ontem.

Romildo José Ricetti, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sérgio Ricetti Netto e Emília Tereza Ricetti. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Rosane Ravanello do Prado, 44 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Freitas do Prado e Sueli do Rocio Ravanello do Prado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Silvino Joaquim Fricks, 90 anos. Filiação: Silvino Alves Fricks e Ephigenia Rodrigues Fricks. Sepultamento ontem.

Sílvio César Schraiber, 52 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Leonardo Schraiber e Alfrida Schraiber. Sepultamento ontem.

Valdevina Terezinha Fontoura dalla Stella, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Menmdes Fontoura e Casturina Machado Fontoura. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Bateias Campo LargoPR.

Vivaldina Alves Freitas, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luarelino Alves Pentiado e Catarina Nunes Cavalheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

