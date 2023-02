Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (15)

Acir Pereira, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Assis Pereira e Azaide Alves Pereira. Sepultamento ontem.

Ademar Andreola, 65 anos. Filiação: Raimundo Andreola e Dezolina Picolotto Andreola. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Aglae Coral, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Agostinho Antônio Coral e Francisca Coral. Sepultamento ontem.

+Leia mais! Fim da ‘era dos poodles’: Curitiba tem nova raça favorita de cachorro

Cassiano Vicente da Silva, 93 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Vicente da Silva e Joana Acasia de Jesus. Sepultamento ontem.

Clodoaldo Justino dos Santos, 52 anos. Profissão: segurança. Filiação: Vergilio Justino dos Santos e Anatalia Cecília da Conceiaco. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqieirao.

Diogo Contesini Neves, 37 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Edson Rafael Neves e Jani Carolina Contesini Neves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Onix Vaticano – Curitiba -PR.

Ediney Fieszt, 29 anos. Filiação: Wadislau Fieszt e Maria Lúcia Bocon Fieszt. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Pastor Vidma Barcelos, saindo da Capela Cemitério Municipal da LapaPR.

Etelvina Margarida Nardin, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Crozeta e Angelina Crozeta. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Everton Alves Ribeiro, 27 anos. Profissão: pizzaiolo. Filiação: Dorival Alves Ribeiro e Margarete Franco de Souza. Sepultamento ontem.

Everton Ricardo Ribeiro, 26 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Avenir dos Santos Ribeiro e Leide Ricardo de Jesus. Sepultamento ontem.

+Viu essa? Idoso é brutalmente atacado por cães na região do Capão Raso, em Curitiba

Fábio Luiz da Silva, 44 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sérgio Ribeiro da Silva e Elizabete Lima da Silva. Sepultamento ontem.

Gilson dos Santos Fernandes, 52 anos. Profissão: segurança. Filiação: João do Carmo Fernandes e Maria Cardoso dos Santos Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Iraci Ferreira de Paula, 83 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Vicente Moselim Ferreira e Maria Rodrigues de Paula. Sepultamento ontem.

Izabella Sarafim da Silva, 35 anos. Filiação: Cleusa Sarafim da Silva. Sepultamento hoje, Cremaçao Complexo Cerimonial, saindo da Capela Bom Pastor Pinhais -PR.

João Maria Brito, 68 anos. Profissão: madeireiro. Filiação: Lauro Brito e Maria Zelinda. Sepultamento hoje, (Pirai do Sul) Cem. Municipal de Pirai do Sul(PR), saindo da Capela Municipal de Pirai do Sul PR.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (15)

José Paulo da Rocha Marques, 78 anos. Profissão: tabelião. Filiação: José Bento Marques e Vera Maria da Rocha Marques. Sepultamento ontem.

Kellison de Souza de Oliveira, 34 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Freitas de Oliveira e Iamires Felipe de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Missionaria em Cristo – Sabara – Cic.

Leonela Vencato, 89 anos. Filiação: Basílio Sfreddo e Ângela Zuchett. Sepultamento ontem.

Lucas Portela Cardoso, 8 horas. Filiação: Wilson José Cardoso e Kevilin Luane Wortroba Portela. Sepultamento ontem.

Lucas Ribeiro Alcala, 21 anos. Profissão: atendente. Filiação: Sandro Ferreira Alcala e Livia Batista Ribeiro. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Marcos Antônio da Rocha, 37 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisca Ana da Rocha. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Basílio, 69 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Sebastião Apolinário Bazilio e Alice Ferreira. Sepultamento ontem.

Moacyr Mário Baroni, 91 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Marcos Baroni e Maria Baroni. Sepultamento ontem.

Mykkaell de Oliveira, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Márcia Anunciação de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Neuriberto Carlos Viviani, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Pompeo Viviani e Elvira Maria Gilbertoni Viviani. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (15)

Nilton Costa Ribeiro, 57 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Manoel Benevenuto Ribeiro Neto e Sebastiana Nascimento Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Osnir Ferreira Padilha, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Ferreira Padilha e Aurora Boneto Padilha. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Paulo Menegollo, 58 anos. Profissão: auxiliar almoxarifado. Filiação: Augusto Menegollo e Conceição Menegollo. Sepultamento ontem.

Regina Cláudia Neves de Figueiredo, 63 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Francisco Frota Neves e Alice Áurea Rezende Melo Neves. Sepultamento ontem.

Roberto Fonseca Garcia, 74 anos. Filiação: Jesus Garcia e Ondina Fonseca Garcia. Sepultamento ontem.

Rogério Krieger, 61 anos. Profissão: musico. Filiação: Mozart Krieger e Ilizir Krieger. Sepultamento ontem.

Rogério dos Santos de Oliveira, 29 anos. Profissão: segurança. Filiação: Maria Cicera dos Santos de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Uberaba.

Rozimari Masoller, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Valdemar Putkamer e Jacira Dalaroza Putkamer. Sepultamento ontem.

Ruth Paupitz, 58 anos. Profissão: telemarketing. Filiação: Arthur Paupitz e Luíza Passold Paupitz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão.

Sandra Mara do Carmo, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides do Carmo e Tarcilia Jeremias Batista do Carmo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Jade.

Soliman Taman, 68 anos. Filiação: Victor Elie Tamman e Allegra Aboussidan Tamman. Sepultamento hoje, (Curitiba) Israelita do Umbará, saindo da Capela Israelita Agau Verde.

Tereza Manica, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Roque Purcote e Tecla Manica Purcote. Sepultamento ontem.

+Leia ainda! Anos após crime do Morro do Boi, Monik Pegorari luta com todas as forças em tratamento

Thereza Farto Cavassani, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Marques Farto e Maria Mischiatti Farto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Thiago dos Santos da Cruz, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Davi da Cruz e Aparecida de Lourdes dos Santos. Sepultamento ontem.

Valdir José Micos, 45 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Onodre Micos e Joanita Bugno Micos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo de Campo Largo da Roseira – São José dos Pinhais -PR.

Verônica Lessa, 84 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: João Lino Lessa e Maria Lucinda Lessa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Wictor Gabriel da Silva, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Maria Cecília da Silva. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (15)

Veja que incrível