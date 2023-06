Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (14)

Adão de Jesus Alcântara, 70 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Eduardo Ferreira de Alcântara e Sebastiana da Silva Alcântara. Sepultamento ontem.

Agnela Lúcia de Freitas, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel José de Freitas e Josefina do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Alzira Alves Gouvea, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alves Ferreira e Maria Aparecida de Jesus. Sepultamento ontem.

Amaury Assis de Siqueira, 88 anos. Profissão: despachante. Filiação: Athayde de Siqueira e Maria Scucato Siqueira. Sepultamento ontem.

Antônio Benedito de Siqueira, 70 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Roque Rodrigues de Siqueira e Maria das Dores Siqueira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Antônio Carlos Neubauer, 61 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Waldemar Neubauer e Eva Souza Neubauer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 do Água Verde.

Antônio Correa Lello Neto, 81 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: Lauro Vieira Lello e Noêmia Pereira Lello. Sepultamento ontem.

Betty Myriam Veneri Pereira, 94 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Felinto Veneri e Rosa Lúcia Veneri. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Blitzkow, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Edemar Blitzkow e Selma Blitzkow. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Daiana de Almeida Vicentin, 26 anos. Profissão: balconista. Filiação: Moacir Vicentin e Maria Madalena de Almeida Vicentin. Sepultamento ontem.

Davina da Silva Santos, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Fernandes e Maria Boava da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Capela Mortuária Municipal de Tunas doPR.

Dejair de Oliveira Seixas, 80 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Raimundo Seixas e Arminda de Oliveira Seixas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Dino Pereira, 91 anos. Filiação: João Perini e Maria Morelli Perini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Dirce Santos Pereira, 64 anos. Filiação: Joaquim Luiz dos Santos e Antônia Batista dos Santos. Sepultamento ontem.

Durculino Camargo da Silva, 73 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Dionísio Pereira da Silva e Aparecida Camargo da Silva. Sepultamento ontem.

Ederson da Silva, 33 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valderico João Leal e Berenice Rosa Cruz Leal. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Galia/ São Paulo, saindo da Capela Municipal Galia / São Paulo.

Elisete Neves, 80 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Neves e Argemira Massaneiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Municipal Boqueirão.

Emília José do Prado, 93 anos. Profissão: servente. Filiação: Eugênio Dias do Prado e Maria José de Souza. Sepultamento ontem.

Etelvina Ferreira de Paula, 86 anos. Filiação: José Ferreira de Paula e Maria Lemes de Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Ezio Roberto Quinsler, 66 anos. Profissão: impressor(a). Filiação: Ary Quiinsler e Jamile Quinsler. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Fanny Miro de Ferrante, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Hugo Miro e Maria Irene Miro. Sepultamento ontem.

Francisca Ferreira de Freitas, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Leobino Ferreira da Silva e Marcolina Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gael Arthur Lacerda Leal do Nascimento, 1 mes(es). Filiação: Adaildo Leal do Nascimento e Luciana de Mello Lacerda. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Gerson Fernandes de Barros, 74 anos. Profissão: motorista. Filiação: Otávio Fernandes de Barros e Aurora Silva de Barros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Gilson Santino dos Santos, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Pedro Ferreira dos Santos e Tiburcia Castro dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Giuliano Aparecido Cavassani, 53 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Aparecido Cavassani e Célia Correa. Sepultamento ontem.

Gleicy Kelly Leal de Lima, 29 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Natalio de Jesus de Lima e Lúcia Marqueza Leal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Gonsalo Cordeiro de Paula, 78 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Aguinelo Cordeiro de Paula e Isaura Cordeiro da Costa. Sepultamento ontem.

Helena Ana Fiorelli, 17 horas. Filiação: Márcio Eduardo Fiorelli e Kethlyn Nayara Cipriano Fiorelli. Sepultamento ontem.

Helena Attrot, 60 anos. Filiação: Carlos Henrique Attrot e Josefa Maria Attrot. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Snata Cândida.

Helena Macarini, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gomercindo Ortega e Dosolina Ortega. Sepultamento ontem.

Horma Senff, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Samuel Ribeiro Gomes Pereira e Elyda Duarte Gomes Pereira. Sepultamento ontem.

Hugo Henrique Janzen, 75 anos. Profissão: gerente comercial. Filiação: Cornélio Janzen Filho e Elisa Janzen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Menonitas Xaxim.

Ilda Tucholski Scholles, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eduardo Tucholski e Maria Tucholski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

João Tiborski, 55 anos. Filiação: Carlos Tiborski e Mariana Tiborski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joaquim Alves de Oliveira, 86 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Cristiano Alves de Oliveira e Rosa Alves de Oliveira. Sepultamento ontem.

Joaquim Bueno de Deus, 71 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Ciryno Bueno de Deus e Paulina Bueno de Deus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Nossa Senhora de Monte Claro (Santa Cândida).

Jorair Freitas de Carvalho, 68 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Manoel de Carvalho e Maria de Freitas de Carvalho. Sepultamento ontem.

Jorge Casagrande, 76 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Claudino José Casagrande e Edwirgen Ernestina Robinson Casagrande. Sepultamento ontem.

Ladislau Augustinczyk, 86 anos. Profissão: técnico segurança do trabalho. Filiação: Jorge Augustinczyk e Eugenia Augustinczyk. Sepultamento ontem.

Leonita Voigt, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Voigt e Lina Raabe Voigt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Márcio Antônio Assumpcao, 58 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Sinivaldo Assumpcao e Maria Doniak Assumpcao. Sepultamento ontem.

Márcio Martins Correia, 46 anos. Profissão: mecânico industrial. Filiação: Antônio Aparecido Correia e Maria Antônia Martins Correia. Sepultamento ontem.

Márcio Schafer, 52 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Álvaro Antônio Schafer e Dominga Schafer. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Igreja/ Araucária.

Maria Francisca Pereira Passos, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rita Pereira de Lima. Sepultamento ontem.

Miralde Calisto, 91 anos. Profissão: químico(a). Filiação: Tertuliano Calisto e Maria Borges Calisto. Sepultamento ontem.

Nair Benedita de Souza Arantes, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Nicolau de Souza e Francisca Maria de Souza. Sepultamento ontem.

Nelson Ferreira Ruthes, 80 anos. Filiação: Luiz Ferreira Ruthes e Marta Liebel Ruthes. Sepultamento ontem.

Nilton Roberto Ogiboski, 81 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Estanislao Ogiboski e Ana Maria Machado Ogiboski. Sepultamento ontem.

Nina Pereira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ignácio Iyanczruk e Sofia Nivolack. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Nivaldo Silsomar Adams, 84 anos. Filiação: Eduardo Adams e Maria Cantareli Adams. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Osvaldo Rocha Francisco, 76 anos. Filiação: Manuel José Francisco e Maria Tereza Rocha. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Patrick Fernando Leal de Lima, 21 anos. Filiação: Natalio de Jesus de Lima e Lúcia Marqueza Leal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Santa Cândida.

Reimundo Carvalho de Lima, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Carvalho de Lima e Dorvalina Correa de Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Família de Deus PiraquaraPR.

Rita da Luz Pereira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Stanislowski e Adélia Stanislowski. Sepultamento ontem.

Rosa Rodrigues, 80 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Alicio Souza e Ezaura Rodrigues. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda / Almirante Tamandaré.

Terezinha Alves Calsavara, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demostenes Antero dos Santos e Maria Imaculada de Jesus. Sepultamento ontem.

Terezinha Soibert de Souza, 80 anos. Filiação: Ugo Soibert e Olivia Romin Soibert. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Viviane Maria Medeiros, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Batista Medeiros e Cecília Maria de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula CuritibaPR.

Yoshinori Ogura, 91 anos. Filiação: Kyoshi Ogura e Toshiko Ogura. Sepultamento ontem.

