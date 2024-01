Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (30)

ADRIANA COSTA ROSA, 39 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: ANDERSON LUIZ SOARES. Filiação: ANTONIO JOSE COSTA ROSA e VANDA MACHALESKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ALBERTO CONNOR DE MEO, 88 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Cônjuge: JOSEFINA DE SOUZA MEO. Filiação: AFFONSO MEO e CACILDA CONNOR DE MEO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ALESSANDRA GONCALVES DOS SANTOS, 46 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAQUIM GONCALVES DOS SANTOS e MARIA DOLORES GONCALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ANA MARIA MALINSKI, 69 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: BRUNO MALINSKI e ANNITA THEREZINHA DE ALMEIDA MALINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ANDERSON ALVES ROQUES, 24 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: AMANDA NAZARE DE OLIVEIRA NETO. Filiação: MARIO ROQUES e ROSANA ALVES MOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ANTONIO LEVINO GOMES PINHEIRO, 75 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MIRTES GOMES PINHEIRO. Filiação: ROSINO GOMES PINHEIRO e NAIR AMARAL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

APARECIDO NUNES DE ASSIS, 68 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: DACILDA ALEGRI. Filiação: BENEDITO NUNES DE ASSIS e MARIA SANTANA DE ASSIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ARISTIDES FANTINATO, 87 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ISMENIA MARIA KLASS FANTINATO. Filiação: LUIZ FANTINATO e AMELIA FOLTRAN FANTINATO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ARYON DE LARA, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: EZEQUIEL DE LARA e DUZOLINA DE LARA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 11:00h.

BENEDITO BRANCO, 50 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: e THEREZA BRANCO DA SILVEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CANDIDA ELOY PEDROSO, 88 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GEREMIAS MOREIRA PEDROSO. Filiação: JOAO ELOY SANT ANA e IZIDIA LOURENCO DE SANT ANA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (30)

CARLOS MAURO CERCI, 2 hora(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ADALGIZA PORTUGAL CERCI. Filiação: ALCINDO CERCI e ODETE GARCIA CERCI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 13:30h.

CELSO MORAES DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ANA MARIA DA SILVA. Filiação: JOSE MORAES DA SILVA e EMILIA DA SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024.

CLARICE CHAVES, 81 ano(s). Profissão: INSPETOR(A) EDUCAÇÃO. Cônjuge: ABRAAO GOMES. Filiação: MANOEL LUIZ CHAVES e ROSA SPERCOSKI CHAVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 14:00h.

DEMETRIO KUSSEM, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ALZEMIRA DE CASTRO KUSSEM. Filiação: PAULO KUSSEM e ANA KUSSEM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 15:00h.

DIEGO RAFAEL SCZUVETZ DA SILVEIRA, 34 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: JOAO SCZUVETZ DA SILVEIRA e DORALI SCZUVETZ DA SILVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE AREIA BRANCA DOS ASSIS, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 10:00h.

DOLORES GANZ LIGMANOSKI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBINO LIGMANOSKI. Filiação: PEDRO GANZ e BRASIA GANZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 10:00h.

ELIANE STOLL, 69 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Filiação: GERALDO STOLL e AURITA STOLL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 10:00h.

EMERSON DE OLIVEIRA, 48 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALTIERES JOSE DE OLIVEIRA e TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 13:00h.

ILDA VAZ PRESTES, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO PRESTES. Filiação: JOSE ARISTIDES VAZ e MARIA ROSA VAZ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

IRACEMA DE OLIVEIRA CORREA, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERCI DIONISIO CORREA. Filiação: NATALICIO DE JESUS ROCHA e MARIA JULIANA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

IZOLDE FRANCK REIS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO CAMARGO REIS. Filiação: PAULO FRANCK e MATHILDE MEIRA FRANCK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de janeiro de 2024.

JAIRA AFONSO HIRT, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEVI SEBASTIAO HIRT. Filiação: JULIO AFONSO VIEIRA LOPES e JUSTINA AFONSO VIEIRA LOPES. Sepultamento: CEMITÉRIO DE REBOUÇAS / PARANA, terça-feira, 30 de janeiro de 2024.

JEAN ALISSON SABINO JUNIOR, 21 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JEAN ALISSON SABINO e PATRICIA RENATA DA SILVA SABINO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 10:00h.

JOAO BORDIGNON NETO, 67 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: FRANCISCA DE JESUS NASCIMENTO BORDIGNON. Filiação: ALTEVIR BORDIGNON e ADEONIR BORDIGNON. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOAO MANOEL DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: JORGINA MARIA DA LUZ DA SILVA. Filiação: TEODORO MANOEL DA SILVA e OCALINA VENANCIO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:00h.

JOSE ANTONIO BETIM, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA LEARCI BETIM. Filiação: MANOEL ROQUE BETIM e MARIA LUCIDIA. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOSE DO ROSARIO ALVES DA CRUZ, 64 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NEUSA ALVES MAIA DA CRUZ. Filiação: OZORIO ALVES DA CRUZ e TEREZA FERREIRA CAMARGO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOSE MANOEL RIBEIRO, 79 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: MAIRDE LACERDA RIBEIRO e SIMBLINA MARIA ROSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 13:30h.

LAURA DO NASCIMENTO SILVA, 93 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MANOEL DO NASCIMENTO e MARIA ROSA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 09:00h.

LEONARDO HENRIQUE PADILHA HARTRAMPF, 16 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: LUCIANO RICARDO HARTRAMPF e SUELEN FABRICIO PADILHA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:30h.

LILIAN RISSATO COUGO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO COUGO. Filiação: JOSE RISSATO JUNIOR e ERNA HARTH RISSATO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 10:00h.

LORENA LOURDES MELOTO, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTEFANO MELOTO e FREDESVINA MONICA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 09:30h.

LOURDES DA CRUZ PEREIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVONZIR STEGER PEREIRA. Filiação: NILDO HERCILIO PEREIRA DA CRUZ e REGINA PEREIRA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LUCIENNE SEELY, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GERHARD SEELY e GERTRUDES BRASILIA STREIT SEELY. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 12:00h.

LUCINETE GEREMIAS DA CRUZ, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FERNANDES DA CRUZ e MARIA GEREMIAS DA PAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 13:00h.

LUIZ AUGUSTO D AMICES, 49 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MIRIA RYPCHINSKI D AMICES. Filiação: LUIZ ANTONIO D AMICES e ANA CZIKAILO D AMICES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:00h.

LUIZ CEZAR PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LEA WASILEWSKI PEREIRA. Filiação: ANTENOR PEREIRA e GENOVEVA CAPILLE PEREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA HELENA KRUEGER MAIA, 84 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE NEWTON DE SOUZA MAIA. Filiação: WALDEMAR HARY KRUEGER e NATALINA RODRIGUES KRUEGER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 30 de janeiro de 2024.

MARIA JOANA BABIUK, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: JOAO BABIUK e VITORIA KAMINSKI BABIUK. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA JOSE DOS SANTOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL LUIZ DOS SANTOS. Filiação: MANOEL MANDU DE LIMA e JOSEFA MANDU DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIA SALETE RODRIGUES, 62 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: OSVALDO RODRIGUES e ANALIA SOARES DOS SANTOS RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 11:30h.

MARILSA RIBEIRO PEREIRA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EMIDIO TADEU PEREIRA. Filiação: ANTONIO ASSUNCAO RIBEIRO e AVELINA FERREIRA DE ASSUNCAO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIO SERGIO STEFANI, 68 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: DELACIR MARA ROGINSKI STEFANI. Filiação: LUIZ JOSE STEFANI e JURACY FULGENCIO STEFANI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 09:00h.

MARLI TEREZINHA ASSIS, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO ASSIS. Filiação: RAIMUNDO KOLLER e FRANCISCA KOLLER. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL – SC, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARSOLINA MARIA CARDOZA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e MARIA CARDOZA GOMES. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 10:00h.

MIGUELINA MARIA ZELLA CAVALLI, 78 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOAO CAVALLI. Filiação: JOAO ZELLA e ANIELLA AUGUSTIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

NEISA THEREZINHA GONCALVES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO GONCALVES. Filiação: MANOEL SOARES DE LIMA e DALGIZA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ODACI GONCALVES DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. Filiação: FERMINO GONCALVES DE OLIVEIRA e JURACY FERREIRA KUSTER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ONDINA DE PAULA SILVA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO HORTENCIA MARIA. Filiação: e FRANCISCA DE PAULA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 17:00h.

PEDRO HENRIQUE KALSING BACH, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: SANDROMAR JOSE BACH e RENI KALSING WEIMER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 30 de janeiro de 2024.

RONALDO CARMO DE JESUS, 58 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Filiação: DURVALINO DE JESUS e ARLETE DE CARMO DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ROSANGELA GONCALVES VIEIRA, 70 ano(s). Cônjuge: MOACYR VIEIRA. Filiação: PEDRO ANTONIO GONCALVES e IVANIR SILVA GONCALVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 09:00h.

ROZANE FERREIRA DOS SANTOS RAMOS, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS e SUELI MOREIRA SANTOS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SOUVENIR TEIXEIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO TEIXEIRA e MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 11:00h.

THAIS DA SILVA SIQUEIRA, 24 ano(s). Profissão: DESIGNER. Cônjuge: JOSMAR RODRIGUES DE MELO JUNIOR. Filiação: GILSON SIQUEIRA e ELAINE JOYCE DA SILVA SIQUEIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, terça-feira, 30 de janeiro de 2024.

VANDERLEI BALHUK, 43 ano(s). Profissão: INSTALADOR(A). Filiação: ANTONIO BALHUK e MARIA CAZORNEI BALHUK. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 09:00h.

VANIA VIANNA VILLACA DUARTE, 64 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: WERTON GADELHA DUARTE. Filiação: ROGERIO MELLO VILLACA e ROSELE VIANNA VILLACA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 15:30h.

WALDRUDES JACEGUAY ZAMATARO, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LOURDES FERRAREZI ZAMATARO. Filiação: MARIO ZAMATARO e LEONTINA LACERDA ZAMATARO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 17:00h.

WALTER BUENO DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: CHEFE SEÇÃO. Filiação: JOSE CARLOS BATISTA e SILVIA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 30 de janeiro de 2024 às 16:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (30)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!