Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (30)

ADEMAR ASSIS UTRABO, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ELZA MARIA UTRABO. Filiação: ANTONIO UTRABO FILHO e MARIA ADELINA UTRABO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:00h.

ALANY GONCALVES SUZANO, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CELIO PADUA SUZANO. Filiação: ANTHENOR GONCALVES BASTOS e ANNA CALDAS GONCALVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:30h.

ALBINO PAULO DOS SANTOS, 90 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: APARECIDA DE JESUS SANTOS. Filiação: MELETINE DOS SANTOS e APARECIDA JESUS DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 12:00h.

ALEXSANDER RODRIGUES, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOAO JOSE RODRIGUES e HILDA DO ROCIO FOGACA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 14:00h.

ALOIR MESQUITA, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: SEBASTIAO JACINTO MESQUITA e MARIA PEREIRA MESQUITA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 16:30h.

ALVINO BART, 91 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: CIBILA BART TONET. Filiação: LUIZ BART e CLARA BART. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:30h.

ANDREA DO ROCIO BARZAGHI, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SIDNEI BARZAGUI. Filiação: ANTONIO BASILIO e ROSI LUCIA SILVA BASILIO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 17:00h.

APARECIDO JOSE DOS SANTOS, 52 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: NILSON DOS SANTOS e RAIMUNDA JOSE DOS SANTOS. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 16:30h.

BRANCA LUIZA BUZZACCHI FERNANDES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ EUDES FERNANDES e YDA LAVINIA BUZZACCHI FERNANDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 30 de julho de 2024.

CARMEN LUCIA MAKOHIN, 55 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Filiação: GREGORIO MAKOHIN e ALZIMA INEZ MORO MAKOHIN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 13:00h.

DANIEL DE SOUZA, 45 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: JOAO BARBOSA DE SOUZA e THEREZA MATHIAS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:00h.

DEDEUS GERMANO DA SILVA VOLPATO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VOLPATO. Filiação: ANTONIO JOSE DA SILVA e DEONILDE MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 11:00h.

DIRCE CRUZ DA SILVA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LEMOS DA SILVA. Filiação: GERALDO RAMOS DA SILVA e ROSALINA DA CRUZ DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:30h.

EDITE CATARINA BASSO NAKONECZNY, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACOB NAKONECZNY. Filiação: AUGUSTO BASSO e FLORISBELA DE ANDRADE BASSO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 15:00h.

ELFRID HAMM, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO HAMM e FRIEDA HAMM. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 11:00h.

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE QUEIROZ, 80 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) CALDEIRA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES QUEIROZ (FALECIDA). Filiação: RAIMUNDO JOSE DE QUEIROZ e JULIETA FERNANDES DE QUEIROZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 17:00h.

GERALDO RIBEIRO, 71 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: EURIDES RIBEIRO e MARIA DA GLORIA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de julho de 2024.

IDALINO APARECIDO DEVECCHI, 60 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ROSANGELA CANDIDO DA SILVA DEVECCHI. Filiação: PANGRACO JOVENAL DEVECCHI e GIOVELINA POLONIO DEVECCHI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:30h.

ILDA TESSARI SANDRI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BORTOLO JOSE SANDRI. Filiação: JOSE TESSARI e AGOSTINHA CHEP TESSARI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 15:30h.

INIR PEREIRA, 71 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: ARY ALVES PEREIRA e IRACI PIOVEZAN PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 10:00h.

IOLANDA DA CRUZ FRANCO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM LUIZ FRANCO. Filiação: NOA CONSTA e ZULMIRA ELIAS DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 17:00h.

IZAIAS RODRIGUES DE LIMA, 85 ano(s). Profissão: DESENHISTA. Cônjuge: JANDIRA GONCALVES DA ROCHA LIMA. Filiação: FERNANDO RODRIGUES DE LIMA e ROSA DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001.

JOAO GOMES DE BRITTO, 91 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IZONETE VIEIRA BRITTO. Filiação: MANOEL GOMES DE BRITTO e FRANCISCA MARIA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 17:00h.

JOSE JOAO FERRO, 71 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DO ROCIO FERRO. Filiação: JOAO FERRO e LUIZA STELLA FERRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 30 de julho de 2024 às 19:00h.

JUVALDISE MARIA FERNANDES, 84 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: OSVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA e JULIA GUILHERME FERNANDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 14:00h.

LAUDELINO DE PAULA BUCHER, 96 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: LILIAN PEREIRA BUCHER. Filiação: APARICIO DE PAULA BUCHER e LAURINDA DE PAULA BUCHER. Sepultamento: CEMITERIO SAO PEDRO – PONTAL DO PARANA/PR, terça-feira, 30 de julho de 2024.

LUERCI DA COSTA, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: SEBASTIAO DA COSTA e MARIA ONOFRA DA COSTA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPINA DA LAGOA, terça-feira, 30 de julho de 2024.

LUIZ CARLOS MARTINS GONCALVES, 75 ano(s). Profissão: RADIALISTA. Cônjuge: MARIA APARECIDA SILVA MARTINS. Filiação: GENARO MARTINS VILIA e DEOLINDA GONCALVES MAGRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:00h.

MANUEL BALTASAR MUNIZ, 104 ano(s). Profissão: CABISTA. Cônjuge: NAIR ROSA MUNIZ. Filiação: LEONCIO BALTASAR MUNIZ e ISABEL ROSALINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 30 de julho de 2024.

MARCIO REICHERT, 42 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: MAURI REICHERT e TERESINHA APARECIDA REICHERT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 17:00h.

MARIA JANETE LEITE RIBEIRO DA SILVA, 51 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: EDVALDO MARCELINO DA SILVA. Filiação: DAVI GRACA RIBEIRO e IRACEMA LEITE RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 17:00h.

MARILDA MAHS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ADIR MAHS. Filiação: ERVINO WOTROBA e ELFRIDA ALVES WOTROBA. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOSE – RIO NEGRO/PR, terça-feira, 30 de julho de 2024.

MARILENA DA LUZ BATISTA DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JOSE GONCALVES DE SOUZA. Filiação: DURVAL BATISTA e LAVINIA MADUREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:30h.

MARIO SULIGO, 79 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: OLINIRA BERNARDINA PEREIRA. Filiação: ANTONIO SULIGO e LUIZA VIGNOTO SULGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 14:00h.

MAURI WALDEMAR SCHULTZ, 78 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: SABINA SCHULTZ. Filiação: WALDEMAR GERMANO SCHULTZ e MARIA DA ROCHA SCHULTZ. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 30 de julho de 2024.

NICE IOLANDA VASCONCELOS, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VASCONCELOS. Filiação: ANTONIO BARNABE DO CARMO e BENEDITA RANGEL DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 17:00h.

OLGA AUGUSTINIAK, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANDRE AUGUSTINIAK e BERTA GLINSKI AUGUSTINIAK. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 13:00h.

OLINDA LOPES DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL. Filiação: JOAQUIM DA SILVA e ARMINDA LOPES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 10:00h.

ORLANDINA DE SOUZA IOSHIZUMI, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ EIYTI IOSHIZUMI. Filiação: ARNALDO BENJAMIN DE SOUZA e ADELINA IZALTINA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 30 de julho de 2024.

OSMAIR MORO CONCHE, 70 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: IZABEL CRISTINA MORO CONCHE. Filiação: LUIZ MORO CONCHE e ROSA MORO CONCHE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 17:00h.

RAQUEL SOUZA DA LUZ, 61 ano(s). Profissão: CONFEITEIRO(A). Filiação: MOACIR GOMES DE SOUZA e VANILDA NUNES DE SOUIZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 30 de julho de 2024 às 09:30h.

REINI BALES SENA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALAIR DE SOUZA SENA. Filiação: BERNARDO BALES e MARIA BESTEL BALES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 10:00h.

RUTH DE ASSIS HERNANDES, 92 ano(s). Cônjuge: ANTONIO HERNANDES GONZALEZ. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS e THOMAZIA RASSAMI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:00h.

SEBASTIAO DE SOUZA OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: NELI LOURDES RIZZI. Filiação: BRAZILIANO DE SOUZA OLIVEIRA e LEONOR DE LIMA OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS DORES, terça-feira, 30 de julho de 2024 às 16:30h.

