Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (23)

ACIR GODOY, 79 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: HERONDINA DA LUZ GODOY. Filiação: LUIZ GODOY e MARIA LUIZA GODOY. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 13:30h.

ALDAIZA PENA DA COSTA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALCISIO SILVERIO DA COSTA. Filiação: ANESTOR PENA e FRANCISCA ARRUDA PENA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:30h.

AMARILDO MARQUES OLIMPIO, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSEMEIRE AQUINO. Filiação: JOSUE OLIMPIO e GRACI MARQUES OLIMPIO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 13:00h.

AMILTON BROSTRING TAVARES, 92 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: NATALIA DE JESUS NASCIMENTO TAVARES. Filiação: PEDRO SEQUIZ TAVARES e MARIA BORSTRING TAVARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ANTONIO MILTON LAZAROTO, 85 ano(s). Cônjuge: ILDA ROZI DE AGOSTIN LAZAROTO. Filiação: ANGELO LAZAROTO e ANA MARIA LAZARIM LAZAROTO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 23 de janeiro de 2024.

ARIETE TEREZINHA FRACARO MASSOQUETO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BATISTA MASSOQUETO. Filiação: FELIZ FRACARO e ZINILDA DA SILVA FRACARO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CELSO DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: LAZARA APARECIDA DA SILVA. Filiação: SERGIO HENRIQUE DA SILVA e NAIR VIEIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:00h.

DORZIRO GINO PINTO, 90 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: CARMEM TEIXEIRA. Filiação: JOAO HERMENEGILDO PINTO e MARIA LUCIA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ELIANE DO ROCIO XAVIER HAMMERSCHMID, 64 ano(s). Filiação: ANADIR HAMMERSCHMID e FRANCISCA RIBAS XAVIER. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024.

FERNANDO MONTANARI, 85 ano(s). Cônjuge: LORY LOPES MONTANARI. Filiação: PAUL MONTANARI e ANTINIETTA DA COSTA MONTANARI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (23)

GILMAR PAULO TOMASSON, 65 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA DE LOURDES PAGANI TOMASSON. Filiação: JOSE TOMASSON e FLORINDA ROSSONI. Sepultamento: CEMITERIO SAO FRANCISCO DE ASSIS – DOIS VIZINHOS – PR, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

GINVALTO VAZ DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA CLEIDE DOS ANJOS. Filiação: JURANDIR VAZ DA SILVA e JURACIRA VAES DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:30h.

HELENA MONTEIRO DE LIMA, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ERCULANO MONTEIRO DE LIMA e MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

HENRY RAEL RIBEIRO SIQUEIRA, 10 hora(s). Profissão: MENOR. Filiação: RAFAEL BARBOSA SIQUEIRA e LUANA APARECIDA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JOAO CARLOS STELMHSTSK, 61 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Filiação: JOAO STELMHSTSK e ILDA GONCALVES STELMHSTSK. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOSE JANOWSKI BELGROWICZ, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: TADEU BELGROWICZ e ANNA JANOWSKI BELGROWICZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 15:00h.

LAIS PINTO APPI, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REINALDO APPI e MARIA PINTO APPI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 09:00h.

LEONOR SPERANCETA FILHEIRO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO SPERANCETA. Filiação: ANTONIO SPERANCETA e MARIA SPERANCETA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

LILIANE RAUEN WOLTER, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUBENS WOLTER. Filiação: OSCAR JOSE RAUEN e LUCILA MULLMANN RAUEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 18:00h.

LUIZA MIQUELETTO PELANDA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HONORIO PELANDA. Filiação: ANGELO JOSE MIQUELETTO e CARLOTA MIQUELETTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:30h.

MARCELO LUIS KUHN, 51 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VERNO ATALIBIO KUHN e IVONI TERESINHA KUHN. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 23 de janeiro de 2024.

MARCOS ROBERTO CARVALHO, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ARY CARVALHO e MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARIA FRANCISCA SILVA DE MORAES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SYNVAL FIRMO DE MORAES. Filiação: AGNALDO FRANCISCO DA SILVA e EDNA CALEGARI DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 14:30h.

MARIA IZAURA DA SILVA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AGRIPINO PEDRO DA SILVA. Filiação: JOSE DOMINGOS DA SILVA e IZAURA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de janeiro de 2024.

MARIA RODRIGUES DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE RODRIGUES DE SOUZA e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024.

MARIA SOPHIA BARBOSA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE BARBOSA e MARIA DA RESSUREICAO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL EM OURINHOS – SP, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

MARLENE DE SOUZA FERREIRA DIAS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO DE OLIVEIRA DIAS. Filiação: JOAO LEANDRO FERREIRA e MARIA JOANA DE SOUZA FERREIRA. Sepultamento: CEMITERIO PASTOR VIDERMAN PR, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 14:00h.

NAIR MARIA ROSNER, 88 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: WALTER ROESNER. Filiação: CLEMENTE MARTINS DE OLIVEIRA e CAMILA MARIA DE JESUS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 15:00h.

NEI DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Cônjuge: MARIA IZONETE DE SOUSA DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO PAULINO DOS SANTOS e FLORIPA AFONSO SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:30h.

NEIDE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: RAIMUNDO VENCESLAU DE OLIVEIRA. Filiação: DEOLINDO CLOVES MARQUES e VALDOVINA DE SIQUEIRA MARQUES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 15:00h.

NEUSA RODRIGUES DE JESUS BONETTI, 78 ano(s). Filiação: SALVADOR RODRIGUES e MARIA CANDIDA RODRIGUES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:30h.

NICOLE CAROLINE SERTORI FERREIRA, 28 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Filiação: SERGIO DE SOUZA FERREIRA e JOCIANE CRISTIAN SERTORI FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 15:00h.

OCTAILDA AURORA MION STRANO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCY STRANO. Filiação: ANGELO REINALDO MION e AURORA EMILIA DALTROSO MION. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 11:00h.

RAQUEL JAQUES DE PAULA, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO AIRTON DE PAULA. Filiação: ATALIBA JAQUES e APARECIDA DE SOUZA JAQUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ROMILDO ANTONIO SANDRI, 63 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: NELI THEREZINHA SANDRI. Filiação: BORTOLO SANDRI e ODETE MANFRON SANDRI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 23 de janeiro de 2024.

RUBENS LEMBERG, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARILENE NAZARETH LEMBERG. Filiação: SEBASTIAO LEMBERG e SEUZA ADILIHA EZIDORO LEMBERG. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

RUTH GALAN DE FIGUEIREDO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESDRAS GALAN e ERNESTINA GALAN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 09:00h.

RUTH MARIA FRAIZ MARTINEZ, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: RUI FRAIZ MARTINEZ VAZ e MARIA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, terça-feira, 23 de janeiro de 2024.

SANTO SERAPHIM ZANIOLLO, 94 ano(s). Cônjuge: EDITH ZANIOLLO. Filiação: JOSE ZANIOLLO e MARIA ZANIOLLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SILVIO ANTONIO SALATIEL, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO SALATIEL e VITORIA HENRIQUE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 23 de janeiro de 2024.

SUELI TERESINHA HASSEMANN, 69 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: SIEGFRIED HASSEMANN FILHO e YARA MARIA GASPARELLO HASSEMANN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 11:00h.

TERESINHA ALVES RIBEIRO, 81 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE DIAS DE ARAUJO NETO. Filiação: SEBASTIAO ALVES RIBEIRO e MARIA ELVIRA ROSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 11:00h.

TEREZINHA ESMERALDINO VERSINO, 97 ano(s). Filiação: ERVALDO ESMERALDINO e JOAQUINA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024.

VALERIA DE SOUZA, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: LEONIS DE SOUZA e LAURINDA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 19:30h.

VERA SANTA CRUZ WADOUSKI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE JOAO DA CRUZ e CAROLINA AMADIO DA CRUZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 16:30h.

VERONICA UNICKI DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO JOAQUIM DE SOUZA. Filiação: ANTONIO UNICKI e OLEGARIA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 23 de janeiro de 2024 às 09:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (23)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!