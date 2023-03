Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14)

Abdias Manoel de Souza, 95 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Manoel de Souza e Fustina Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Adimir Cordeiro, 58 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Juani Cordeiro e Doraci Cordeiro. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Amanda de Paula Rodrigues, 28 anos. Profissão: auxiliar caixa. Filiação: Claudinei de Almeida Rodrigues e Marilene Ferreira de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo de Igreja do Novo Mundo.

Antônio Belinski, 80 anos. Filiação: Casemiro Belinski e Francisca Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Benedito Pedroso de Franca, 90 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Deolinda Pedroso de Franca. Sepultamento ontem.

Celi Buaski, 40 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: David Buaski e Verônica Koziol Buaski. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo da Capela Medalha Milagrosa Av Manoel Ribas São Francisco CuritibaPR.

Ceni Vieira Ferreira, 79 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Valdomiro Vieira e Maria da Luz. Sepultamento ontem.

Cleonice Maria da Silva Cordova, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Correa da Silva e Maria dos Prazeres da Silva. Sepultamento ontem.

Eliseu Queiroz, 42 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Queiroz e Aparecida Maria Queiroz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Elisia Martins, 56 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Elvira Martins. Sepultamento hoje, Cemitério Barcelona / Lapa, saindo de Câmara dos Vereadores/ Lapa.

Eloema Martins Perelles, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Simão Martins e Rosa Batista Martins. Sepultamento ontem.

Erica Sonntag Okdinski, 65 anos. Profissão: servente. Filiação: Willy Sonntag e Veleda Sonntag. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal 02 São Francisco de Paula CuritibaPR.

Eva de Lima, 79 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Eleodoro Antônio de Lima e Benvinda Alves Barboza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Gabriel Endo Sakamoto, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Kelly Christine Sanae Sakamoto. Sepultamento ontem.

Geovane Neiverth Santana, 36 anos. Profissão: servente. Filiação: Jacob Conrado Neiverth e Derli Schneider Neiverth. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santo Antônio ImbituvaPR.

Igor Aleksander Vengue Pereira, 36 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Josué Pereira e Tamara Vengue Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano.

Joair Turin, 84 anos. Filiação: João Turin Sobrinho e Nair Hey Turin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

João Batista da Silva, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Francisco da Silva e Josefina Benito da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 do Cemitério Municipal Água Verde.

João Carlos Ferreira de Bastos, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Salvador Rodrigues de Bastos e Brazilia Mendes Ferreira de Bastos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Joaquim Carvalho Martins, 86 anos. Profissão: garçom. Filiação: Leopoldo Carvalho Martins e Júlia Carvalho Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

José Altamir Kutcka, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Estanislau Kutcka e Maria Rosa Kutcka. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (14)

José Aparecido dos Santos, 65 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: João Mariano dos Santos e Maria Antonioli dos Santos. Sepultamento ontem.

José Augusto Guerreiro Pereira, 62 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Antônio Aires Pereira e Leonilda Guerreiro. Sepultamento ontem.

Josefa Maria Leandro Moura, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Ferreira Leandro e Maria Rosa de Toledo. Sepultamento ontem.

Jucelia Reis Gomes de Lima, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sebastião Gomes e Precidia Reis Gomes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Kauan Mateus Oliveira do Nascimento, 2 mes(es). Filiação: Rogério da Silva do Nascimento e Inêz Cristina de Oliveira. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Borda do Campo, saindo da Capela Mortuária de Quatro Barras Borda do Campo.

Leonardo Figueira Barbosa, 36 anos. Profissão: promotor(a) vendas. Filiação: Pedro Brandão Barbosa e Yonne Tereza Figueira Barbosa. Sepultamento hoje, Cemitério Santa Izabel (Belém/pa), saindo da Capela Mortuária (Belém/pa).

+Leia mais! Jornalista assume posto de superintendente da PRF no Paraná

Leticia Kaefer de Oliveira, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Evandro César de Oliveira e Angelita Kaefer Pereira. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Márcio Adriano Branco Melo Neves, 42 anos. Profissão: pintor(a) automotivo. Filiação: Aparecido de Melo e Maria José Branco Melo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Igreja CICCuritibaPR.

Maria Aparecida Baveloni, 79 anos. Profissão: secretária executiva. Filiação: Ângelo Antônio Baveloni e Guiomar Albanezi Baveloni. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida dos Santos, 55 anos. Profissão: servente. Filiação: José Alves dos Santos e Maria do Espírito Santo. Sepultamento ontem.

Maycon Truppel Bianco Scheidt Kuhnen, 32 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Raul Francisco Kuhnen e Iani Scheidt. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Orlando Bueno, 92 anos. Filiação: Antônio Bueno de Freitas e Minerva Maschio. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Sala Jacaranda// Memorial de Luto Cuiritba.

Paulo Vinícius Santos de Lima, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Wilmar de Lima e Rossi dos Santos da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Rachel Cortes Chaves, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edgard Cortes e Suzana Ortmann Cortes. Sepultamento ontem.

Rosa Dorigon Notomi, 78 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Luir Dorigon e Verônica Dorigon. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Rosemari Bartelli, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nativo Pires de Oliveira e Rosa Bartelli. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Sebastião Bueno Zanardini, 87 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Zanardini e Izaura Bueno. Sepultamento ontem.

Sonie Maria Buscarons, 80 anos. Filiação: Edmundo Douglas Hawthorne e Maria Augusta Hawthorne. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

Sophia Helena Borges Pacernik, 10 horas. Filiação: Fernando Miguel Pacernik e Alessandra Aparecida Borges. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Tereza da Silva Moreira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Carlos da Silva e Maria Eugenia Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Vera Lúcia Schmitt, 13 horas. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Olivaldo Weiber Cabral e Odalia Veiber Cabral. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Wilia Gruber, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Erich Peicker e Zita Peicker. Sepultamento ontem.

Veja que incrível