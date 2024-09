Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (10)

ADALIA DE OLIVEIRA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LAUTERIO DE OLIVEIRA e PORFIRIA ROLIM OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

ADRIANA MICKOS, 35 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSEMAR ADRIANO MAFRA. Filiação: EUGENIO MICKOS e HILDA BERNADETE MICKOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:30h.

AMADEU ROR FILHO, 45 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Filiação: AMADEU ROR e ADOLFA DAMIANA CENTURION ROR. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:00h.

AMARILDO DA SILVA CUSTODIO, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JACINI DE SOUZA MACHADO SILVA. Filiação: MARINO CUSTODIO e MARIA DA SILVA CUSTODIO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 11:00h.

ANA MARIA FARIA RENO, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCIO RENO RAMOS. Filiação: JOSE DE FARIA e BENEDICTA RENNO FARIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:30h.

ANDRE LUIZ LOPES, 35 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: ANDREIA APARECIDA CORREA DE LIMA. Filiação: JOSE ROBERTO LOPES e MARIA APARECIDA MACIEL LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:00h.

ANIBAL ALVES RODRIGUES, 40 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: KEROLYN DE CAMPOS DO NASCIMENTO. Filiação: AULI ALVES RODRIGUES e MARIA INES RODRIGUES. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO (PIEN/PR), terça-feira, 10 de setembro de 2024.

ANNITA FURQUIM, 89 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MAXIMO FURQUIM. Filiação: RAPHAEL FABRO e ANGELICA FABRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:00h.

AUDIA ZACHETKO, 77 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAO ZACHETKO. Filiação: JOAO HRUBA e CATARINA HRUBA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 14:00h.

BENJAMIM RIBEIRO JUNIOR, 47 ano(s). Profissão: FUNDIDOR(A). Filiação: BENJAMIM RIBEIRO e TEREZA DA SILVA CRUZ. Sepultamento: CEMITERIO CACHOEIRA DO IPANEMA / QUITANDINHA, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 11:00h.

CECILIA GOLON, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MIGUEL IZABLEWSKI e MARIA GOLON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

CLEONICE DOS SANTOS ZANON, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NILSON ZANON. Filiação: MARTINS PEREIRA DOS SANTOS e GENI COLACO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 11:00h.

DANIEL MACHADO FENELON, 58 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ZENIR DA COSTA PRIMO FENELON. Filiação: JOSE DO NASCIMENTO FENELON e MARGARIDA MACHADO FENELON. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 15:00h.

DANIELLE ANDRADE DA SILVA GUERRA, 40 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: CLEBER CARDOZO GUERRA ANDRADE. Filiação: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DA SILVA e MARIA DE FATIMA LUNGUINHO DE ANDRADE. Sepultamento: CEMITÉRIO DE TAGUATINGA/ BRASILIA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024.

ELIANE APARECIDA DA SILVA, 36 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO CORREIA DA SILVA e MARTA APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 10:00h.

ELSA NARLOCH, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO NARLOCH. Filiação: FRANCISCO WAPENIK e BRUNISLAVA WAPENIK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

ESTEFANO ROMANO OSACHLO, 71 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: NILZA MERGET CORRE OSACHLO. Filiação: JOSE OSACHLO e SOFIA OSACHLO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 11:30h.

ESVA BERBERINA FERREIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: UBALDINO DA ROSA FERREIRA. Filiação: GREGORIO DE MELLO e AMELIA DE PAULA MELLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:30h.

GERALDO JOSE BENVENUTTI, 62 ano(s). Profissão: TÉCNICO MECÂNICO. Cônjuge: HILDA APARECIDA DE ALMEIDA BENVENUTTI. Filiação: RAUL BENVENUTTI e MARIA IONE BENVENUTTI. Sepultamento: MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:00h.

HILARIA ZOLNIER, 82 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Filiação: THOMAZ ZOLNIER e ANA RESKO ZOLNIER. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 11:00h.

HILDA DA SILVA HAIFEDER, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO HAIFEDER. Filiação: JOAQUIM VAZ DA SILVA e PALMIRA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

IRENE DUDA DA ROCHA, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: JOAO CARDOSO DA ROCHA. Filiação: JOSE DUDA e ANA DUDA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 11 de setembro de 2024 às 09:00h.

ISABEL CRISTINA TOMAZ OLIVEIRA, 58 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Cônjuge: DANIEL VITOR FISCHER DA SILVA. Filiação: ORLANDO TOMAZ OLIVEIRA e EDINA FERREIRA OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

IVO FERNANDES DOS SANTOS, 75 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: LAUDEMIRO FERNANDES DOS SANTOS e MARIA FERNANDES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:00h.

JACKSSON MAURER DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: MECÂNICO INDUSTRIAL. Cônjuge: ELISAURA MENDES DOS ANJOS. Filiação: AIRTON FERREIRA DOS SANTOS e CELIA MARIA MAURER DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

JAIR GARCIA, 64 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: LIZABEL BARCIK. Filiação: JOSE GARCIA e JOSEFINA GRANCHI GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 12:00h.

JANDIRA CHAVES DA COSTA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EXPEDITO EMILIANO DA COSTA. Filiação: JOSE ANTONIO CHAVES e GABRIELA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S J DOS PINHAIS) CEMITERIO PARQUE CAMINHO DO CEU, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:30h.

JENIR ANTONIO BRAGA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO BATISTA BRAGA. Filiação: AUGUSTO DE SOUZA e ROSALINA MENDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 17:00h.

JESUS FRANCISCO, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IRENE DE SOUZA FRANCISCO. Filiação: OSORIO JOAQUIM FRANCISCO e MARIA FRANCISCA DE JESUS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 10:00h.

JOAO HELIO RAMOS DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: ROZEMEIRE ROSA DE CARVALHO. Filiação: JOAO DIAS DA SILVA e FRANCISCA RAMOS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:00h.

JORGE LUIZ TEIXEIRA, 53 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALFREDO TEIXEIRA e MARIA DO ROCIO TEIXEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:00h.

JULIANA RODRIGUES, 47 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: HILDEBRANDO RODRIGUES e ANA MARIA DE ASSUNCAO RODRIGUES. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CASTRO, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

LARISSA FERREIRA DOS SANTOS, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: RICARDO DOS SANTOS e LAIZ HELENA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 17:00h.

LEONIDIA HONORATO VIDAL, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO SOUZA VIDAL. Filiação: PEDRO HONORATO DA SILVA e IDALINA DELECRODE DA SILVA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 17:00h.

LUCI TERESINHA SOUSA LIMA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BRASILIO NERI DE LIMA e JUDITE SOUSA LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:30h.

LUZIA IRENE BRIER, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ATALIBIO MOREIRA. Filiação: LUIZ PAULO BRIER e FRANCISCA MARIA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:00h.

MARCIA SOLANO MENEZES, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ SOLANO e IOLANDA DE OLIVEIRA SOLANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

MARIA CRISTINA MACHADO, 55 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLAUDIO ALVES MACHADO e MARIA DA GLORIA PADILHA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

MARIA DO CARMO DOS SANTOS LARA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PEREIRA DE LARA. Filiação: IZORDINO ALVES DOS SANTOS e ANTONIA MARIA PROENCA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:30h.

MARIA JOSE FERREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE FERREIRA GOMES e VICENTINA BALTAZAR DOS SANTOS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 9 de setembro de 2024 às 16:30h.

MARIA ZELMA BENEDET DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NEREU PEDRO DA SILVA. Filiação: ALTINO BENEDET e NAIR LEAL BENEDET. Sepultamento: CEMITÉRIO SAGRADA FAMÍLIA PIRAQUARA PR, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 15:30h.

MARLENE DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VITORIO PROCOPIO DOS SANTOS e MARIA ELVIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:00h.

MARTA ROMIM, 41 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: JOSE ROMIM e ROSA DE BARROS ROMIM. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

NILSA GODOY DOS SANTOS, 95 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: MARIO GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: MUCIO MOREIRA DE GODOY e DULCE GODOY. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 15:00h.

ODIR ALVES DE ABREU, 85 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Cônjuge: MARIA SALETE DE ABREU. Filiação: GENESIO ALVES DE ABREU e ROSA LEAL DE ABREU. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:30h.

OSCARLINA ANA BARBOSA DE SOUZA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ONOFRE PASCOAL DE SOUZA. Filiação: EVARISTA PATRICIA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 10:00h.

OSORIO DO AMARAL DE BRITO, 91 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: MARIA DA CONCEICAO DE MIRANDA. Filiação: ALENCAR DO AMARAL e ANITA DO ROSARIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:30h.

RALPH MESKAU, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: DEMETRIO MESKAU e HILDA MARIA MESKAU. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 10 de setembro de 2024.

SILVESTRE ROBASKIEVICZ, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: APARECIDA ROBASKIEVICZ. Filiação: LEONARDO ROBASKIEVICZ e BRUNISLAVA ROBASKIEVICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 11:30h.

TEREZINHA LUCIA BIEMBENGUTT SUETUGO, 76 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: VALFRIDO BARBOSA DOS SANTOS. Filiação: JOSE BIEMBENGUTT e TEREZA DE ASSIS MARCONDES BIEMBENGUTT. Sepultamento: CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 10:00h.

TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: GERALDO AMERICO DA SILVA. Filiação: JOSE RODRIGUES DA SILVA e AMBROSINA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:00h.

VILMAR LUCIANO LEMOS MARANHAO, 52 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: DAVID LEMOS MARANHAO e ROSELI RIBEIRO MARANHAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:30h.

VINICIUS BRECHT, 47 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE BRECHT JUNIOR e MARISA ISILDA ROSSINI BRECHT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 10:00h.

VITALINA DRULA CAMPARIM, 83 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ALFREDO CAMPARIM. Filiação: PEDRO DRULA e MARIA VICHINHESWSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 16:30h.

WALDEMIRO BLASZCZAK, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA IOLANDA REIS SANTANA. Filiação: BASILIO BLASZCZAK e CATARINA BLASZCZAK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 10:00h.

WALDIR DE ANDRADE, 51 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOAO PEDRO DE ANDRADE e TEREZINHA DE JESUS DO CARMO ANDRADE. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 10 de setembro de 2024 às 11:00h.

