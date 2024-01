Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (09)

ALCEU BAUER SOBRINHO, 75 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: NACIR DO ROCIO BAUER. Filiação: ACIR SEVERINO BAUER e PAULINA BAUER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ALGACIR JUSTUS, 74 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANA MARIA DE ANDRADE. Filiação: RODOMIRO JUSTUS e ELZA JUSTUS. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 17:00h.

AMERICO JOSE ALEXANDRINI, 94 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA BONA. Filiação: JOSE ANTONIO ALEXANDRINI e MARIA VECHI ALEXANDRINI. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANA DIRCE DE SOUZA SOFFIATTI, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIRCEU JOSE SOFFIATTI. Filiação: BERTOLDO SOUZA ROSA e DEOLINDA PEREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ANTONIA MARIA BARBOSA, 88 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MANOEL GUEDES DA ROCHA e MARIA JOAQUINA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024.

ANTONIO CARLOS GODINI BALBINO, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PLACIDINA CANDIDA BALBINO. Filiação: JOSE BATISTA BALBINO e LUIZA GODINI BALBINO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ANTONIO MONTEIRO, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO MONTEIRO e VANDA KOPIK MONTEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 16:30h.

ARGEMIRO SAROT, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: CLEUCI BERNARDETE SAROT. Filiação: FRANCISCO SAROT e MARTA SAROT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 9 de janeiro de 2024.

CARLOS HOFFMANN DE SIQUEIRA, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SIRLEI APARECIDA SOARES HOFFMANN DE SIQUEIRA. Filiação: RAMAO NUNES DE SIQUEIRA e MARIA ELALIA HOFFMANN DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 14:00h.

CECILIA ROSA VITORIO SASSI, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AROLDO SASSI e MARIA CASSIANO VITORIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 10:00h.

CIDALIA PINHEIRO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ALVES CORDEIRO e ALEXANDRINA SOUZA CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 09:30h.

DEIZE FATIMA DE OLIVEIRA DA ROZA, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE DA ROZA. Filiação: NICANOR ROCHA DE OLIVEIRA e MERCEDES GIL DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 17:00h.

EDSON AZARIAS VILELA, 57 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO AZARIAS VILELA e ANA FERREIRA VILELA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ERIVELTON FRACARO DE BRITO, 49 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: EMILENE KUSMA FRACARO DE BRITO. Filiação: ARTUR ALVES DE BRITO e DIRCE DA SILVA BRITO. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, terça-feira, 9 de janeiro de 2024.

EUGENIO WALDEMAR LOTH, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ALAIDE THEREZA LOTH. Filiação: ADOLF LOTH e BENVINDA DOS SANTOS LOTH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 10:00h.

HELIO NASCIMENTO, 83 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA DELEUSA BASTOS NASCIMENTO. Filiação: FRANCISCO EUCLIDES DO NASCIMENTO e ALICE CORDEIRO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 16:30h.

IOLETE PEREIRA SAKUMA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO MASSANORI SAKUMA. Filiação: CUSTODIO PEREIRA DE SOUZA e MARIA DE FIGUEIREDO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 9 de janeiro de 2024.

IRACEMA PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: e DEOLINDA PEREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:00h.

JADWIGA CZYZ, 87 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: FELIKS CZYZ e VERONICA CZYZ. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JAIR DIAS, 88 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARLY SCHAFFER DIAS. Filiação: ANTONIO DIAS e MARIA ANALIA DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 14:00h.

JOAO CARLOS GAMA, 52 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ANDREIA DO ROCIO DE GOES. Filiação: JOSE CAMILO DA GAMA e FRANCISCA FERNANDES DA SILVA DA GAMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOAQUIM AIRTON POLI, 86 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: JOAO POLI e CARLOTA FELIX DE GODOI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOSE APARECIDO RAYMUNDO, 78 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: GENEIDE GALDINO RAYMUNDO. Filiação: JOAO RAYMUNDO e SEBASTIANA CUSTODIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 13:30h.

JOSE KALUZNY, 65 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: PAULO KALUZNY e SANTINA KALUZNY. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 13:00h.

JUCILIANE DE GOES RIBEIRO, 42 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO PEDRO RIBEIRO e JULINDA DE GOES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SENHORA DAS DORES, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 17:00h.

KAUA LIMA DOS SANTOS, 20 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: WILLIAN CESAR DOS SANTOS e SCHEILA ADRIANA DE LIMA DA SILVA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 9 de janeiro de 2024.

KLYSMAN GUIZISKIS, 18 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: SILVIO GUIZISKIS e LINDSEY BORBA RODRIGUES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 09:00h.

LEONILDE ALESSI BLASKIEVICZ, 93 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A) PRODUÇÃO. Filiação: GAETANO ALESSI e CATHARINA AZOLIN ALESSI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:00h.

LEONOR CORREA DOS SANTOS, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CORREA DOS SANTOS. Filiação: ROQUE BARBOSA e MARIA CORREA MENDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 16:00h.

LIDIA SNAKA DE CARVALHO, 74 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: NELSON DE CARVALHO. Filiação: BAZILIO SNAKA e ANA SNAKA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 12:00h.

LIGIA GOEBEL, 64 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: RENALDO GOEBEL e ANTONINA MARIA GOEBEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 19:00h.

MARCILIO GUILHERME, 83 ano(s). Profissão: CALDEIREIRO(A). Cônjuge: MARIA DA SILVA GUILHERME. Filiação: SEBASTIAO GUILHERME e MARIA ALICE CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:00h.

MARIA APARECIDA ALEGRE, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RESDAIR ALEGRE. Filiação: JOAO SALVADOR e MARIA CANDIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:00h.

MARIA CLEMENTINA PINHEIRO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PINHEIRO e JOAQUINA PINHEIRO. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 9 de janeiro de 2024.

MARIA JOSE FIGUEIRA LOPES, 67 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: ABENEL RODRIGUES LOPES e ALZIRA FIGUEIRA LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 10:00h.

MARLENE DE CARVALHO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALFREDO PHILIPPSEN e CAROLINA ALCIDA PHILIPPSEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 09:30h.

MILTON CARLOS MARIOTTI, 64 ano(s). Profissão: TERAPEUTA OCUPACIONAL. Cônjuge: SIMONE RAUCHBACH MARIOTTI. Filiação: MILTON MARIOTTI e ROSA CARVALHO MARIOTTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 16:00h.

NILZA GIL RICOTTA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARMO RICOTTA. Filiação: PAULINA DOS SANTOS GIL e ANNA DA SILVA GIL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 22:00h.

ODAIR DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: EDUARDO DA SILVA e APARECIDA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:30h.

SELMA DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WILSON MARCELO SILVEIRA. Filiação: JOAO FRANCISCO TEIXEIRA DO SANTOS e MARIANA PINTO DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 10:30h.

TEREZA PLASSE, 89 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: GUILHERME PLASSE. Filiação: LUDOVICO CHACHARSKI e VERONICA ROSINSKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024.

TEREZINHA HOMANN, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANASTACIO HOMANN. Filiação: VERGILIO CORREIA DE ARRUDA e MARTA MIKER DE ARRUDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 17:00h.

VERONICA FERREIRA DA SILVA, 63 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: AMBROSIO FERREIRA DA SILVA e BENEDITA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 16:00h.

VICENTE ROGERIO TEIXEIRA, 78 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ROSILDA DE AZEVEDO. Filiação: RAIMUNDO TEIXEIRA JUNIOR e EDMEE PUGLIELLI TEIXEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 13:30h.

VIVIANE DO ROCIO FERREIRA, 48 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: LUCIO MELLO DE CARVALHO. Filiação: e NANCI CATARINA FERREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 16:30h.

