Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (05)

Adilson Carnieri, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Alberto Carnieri e Leonor Paes Carnieri. Sepultamento ontem.

Almir Miiller, 62 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Nerico Miiller e Luzia Batista. Sepultamento ontem.

Alvino Alves dos Santos, 75 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Manoel Alves dos Santos e Agelina Antônia da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antenor Paiva dos Santos, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alexandre Paiva dos Santos e Lúcia Porfírio dos Santos. Sepultamento ontem.

Antônio Otto, 96 anos. Profissão: alfaiate. Filiação: Pedro Otto e Edwirgens Otto. Sepultamento ontem.

Ayvanir Tibúrcio, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Tibúrcio Luciano e Rosa Luciana Cerqueira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Belisaria de Souza Totti, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Dias de Souza e Basilia Pedra de Jesus. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo de Crematório Memorial da Vida.

Carlito Pereira de Souza, 87 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Francisco Pereira de Souza e Maria Cassimira de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Carlos Fernando Pinnola, 68 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Michele Pinnola e Norma Tostes Pinnola. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Carmen Camilotto Gulin, 85 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Romário Camilotto e Maria Soares Camilotto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Cecília Koehler Francisco, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Alfredo Koehler e Alice Kendrich Koehler. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 1 Cemitério Municipal Sõa Francisco de Paula CuritibaPR.

Deonizio Bronoski, 79 anos. Profissão: motorista. Filiação: Domingos Bronoski e Helena Bronoski. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Edite Gonçalves da Silva, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gumersindo Gonçalves da Silva e Helena Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Elda Gladys Seibel O Relly Cabral, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Seibel e Rosalina Peukert Seibel. Sepultamento hoje, Definir, saindo de local a ser designado.

Elvira Koteski, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Emílio Miguel Wilhelm e Jeanete Helena Kuhn. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Erdi Domingues Graminho, 91 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Pedro Teixeira Graminho e Alcinia Alves Teixeira. Sepultamento ontem.

Gabriel Augusto de Barros Dias, 26 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Airton Rafael Dias e Alda Pereira de Barros Dias. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Cemitério Vaticano.

Geralda Maria Pereira, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Manoel Pereira e Adelina Maria Pereira Lopes. Sepultamento ontem.

Helena Martins do Nascimento, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romão Martins e Belarmina Lopes de Campos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Helena Teresinha Oliveira Sobral, 68 anos. Profissão: artista. Filiação: Raul Pessoal Sobrinho e Losita Oliveira Sobral. Sepultamento ontem.

Heloisa Maria de Moura Brandini, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Augusto Ribeiro de Moura e Dolores Miro de Moura. Sepultamento ontem.

Irineu Langner, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Langner e Vitória Malinoski Langner. Sepultamento ontem.

Jeronimo Gralak, 72 anos. Filiação: Antônio Gralak e Apolônia Gralak. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

João Arnaldo Gascho, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Maria Schmitt Gascho e Maria Schmitt Gascho. Sepultamento ontem.

Joel da Silva, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aquino da Silva e Laudelina da Silva. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

José Paulo Novais, 50 anos. Profissão: motorista. Filiação: Irineu Carlos São José e Izabel Oliveira Novais. Sepultamento ontem.

Judith Piemonte de Oliveira, 93 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Paschoal Piemonte e Maria Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de 25 Igreja do Evangelho Quadrangular (Fanny).

Libio Pieczarka, 80 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Francisco Pieczarka e Rosália Pieczarka. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Lídia Schultz de Lima, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Selestino Schultz e Maria Schultz. Sepultamento ontem.

Luiz Augusto Kniphoff, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dorival Homero Kniphoff e Palma Ayde Kniphoff. Sepultamento hoje, A Defnir, saindo de local a ser designado.

Manuel Martins, 90 anos. Filiação: José Henrique e Palmira Martins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Aparecida dos Santos, 65 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Anna Izabel dos Santos. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (05)

Maria Inês Negrini Bettes, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Alexandre de Moura Negrini e Diana de Oliveira Negrini. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Maria Lúcia de Souza, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bezerra da Silva e Angelina Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Maria Nadir da Luz, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim da Luz e Olinda Estrambina da Luz. Sepultamento ontem.

Matheus Gabryel Bueno Crispim, 18 anos. Filiação: Ednaldo Gigoli Crispim e Juscilene Justina Bueno. Sepultamento hoje, (Campina Grande do Sul) Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Merli Mariana Bertelli Ribeiro, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Olympio Bertelli e Cedil da Cruz Bertelli. Sepultamento ontem.

Moyses Eugênio Freitas dos Santos, 17 horas. Filiação: Márcio Eugênio dos Santos e Jessyca Freitas dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Odete Stori Preissler, 82 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Valdemiro Stori e Francisca Alves Cordeiro Stori. Sepultamento ontem.

Olivia Ziroldo de Lima, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Ziroldo e Maria Calegari. Sepultamento ontem.

Pedro Acassio de Jesus, 78 anos. Filiação: Geracina Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu, saindo de Residencia Estrada da Esperança 01 Esperança.

Rosa de Andrade Bomfim, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo de Andrade e Conceição Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Rosibel Prestes, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Prestes e Maria Izabel Prestes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Rosimara Geffer Paske, 50 anos. Filiação: Alcídio Paske e Maria Geffer Paske. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu, saindo de Residencia Rua Cristóvão Colombo 143 Bulterinho.

Sandra Aparecida Pereira Branco, 55 anos. Profissão: diretor(a). Filiação: Antônio Pereira Branco e Beloni Geni Turcati Pereira. Sepultamento ontem.

Sandra Terezinha Genguini, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altair Arndt e Ezilda Staben Arndt. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Sérgio Luiz Foggiato, 68 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Martin Foggiato e Juvelina Sgarbe Foggiato. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Cemitério São João Batista São José dos PinhaisPR.

Sônia Maria de Oliveira Leal, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ermelino de Oliveira e Benedita Irma de Oliveira. Sepultamento ontem.

Tomas Cota dos Santos, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Carlos dos Santos e Iracema Cota de Freitas Santos. Sepultamento ontem.

Waldir Damásio, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Artur Damásio e Paula Joana Maria Damásio. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão – Curitiba -PR.

Zilda Pavarin Marinho, 73 anos. Profissão: diarista. Filiação: Pedro Pavarin e Verônica Pavarin. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (05)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!