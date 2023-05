Aldacir Aparecido Bretas de Souza, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Rogério Bretas de Souza e Vera Lúcia de Souza. Sepultamento ontem.

Ana Rosa Luiz de Souza, 83 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Lindolfoluiz e Emília Luiz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda, saindo da Capela Cemitério Campo Largo da Roseira.

Arnaldo Krauss, 89 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Krauss e Idalina Correa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Carlos Alberto Floriano, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Floriano e Francisca Aparecida Lopes. Sepultamento ontem.

Claudiane Rita de Andrade Carneiro, 63 anos. Filiação: Cláudio Pereira de Andrade e Maria Madalena Gonçalves de Andrade. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Mortuária da Luz.

Denis Lucas Solivan dos Santos, 19 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Claudinei dos Santos e Silmara Solivan dos Santos. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal.

Deolinda das Dores Mota Laurito, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvelino da Mota e Francisca Candico Ribeiro. Sepultamento ontem.

Diego da Silveira Moraes, 33 anos. Profissão: montador(a). Filiação: Abrão Gomes de Moraes e Dirlene Santos da Silveira Mores. Sepultamento ontem.

Douglas Luiz Monteiro de Lima, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Helena Monteiro de Lima. Sepultamento ontem.

Edgard Pilato, 82 anos. Filiação: Pedro Pilato e Davina da Cruz Pilato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Umbará, saindo da Capela Paroquial Umbará.

Edil Guerra Schmockel, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Humberto Guerra e Rosa Rigon Guerra. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano Onix.

Edilce Arendacz Diniz Ferreira, 42 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Nestor Arendacz e Anita Arendacz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Elenir Eugenia Mendes, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adolfo Oleszczuki e Helena Oleszczuki. Sepultamento ontem.

Elisa Maria Cardoso, 74 anos. Filiação: Alnardo Zandona e Paulina Faria Zandona. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Ervindo Moro, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Agostinho Moro e Teresa Rossa Moro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Residencia Rua Santa Catarina, 52 Estados PiraquaraPR.

Eufrazia Rodrigues da Mota, 108 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Pedro Furquim da Mota e Gertrudes Furquim da Mota. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Eugenia Pereira Ferreira, 84 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Pedro Pereira da Rosa e Sebastiana Rosa dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Everton Cabrini Veiga, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sérgio Veiga e Elza Cabrini Veiga. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Unilutus Curitiba (PR)..

Fritz Artur Koch, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Max Hans Koch e Rosa Koch. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo -PR, saindo de Igreja de Cristo – Cajuru..

Hilda Porfiria Aquino Gonçalves, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Inocêncio Aquino e Timotea Benites de Aquino. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hugo Henrique Rodrigues Ferreira, 5 anos. Filiação: Emerson Ferreira e Raquel Ariane Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ivan Forcato, 67 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Arnaldo Forcato e Aracy Portela Forcato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Izabel Sipriano da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Sipriano Filho e Maria Pacifica da Silva. Sepultamento ontem.

João Carlos do Rosário, 88 anos. Filiação: Eugenia do Rosário. Sepultamento ontem.

João Paulo Cardoso, 81 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: José Cardoso e Edithe Eckel Cardoso. Sepultamento ontem.

Josaphat Porto Lona Cleto, 93 anos. Profissão: procurador(a). Filiação: José Pacheco Cleto e Celina Lona Cleto. Sepultamento ontem.

José Ferreira do Nascimento, 102 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Júlio Ferreira do Nascimento e Dulcilia Lourenço da Cunha. Sepultamento ontem.

José Roberto Lucon, 77 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Adalberto Lucon e Julieta Albano Lucon. Sepultamento ontem.

Jucimara Mizerkowski Gonçalves, 41 anos. Filiação: José Fermino Mizerkowski e Marizete de Lima Mizerkowski. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Kelli Ferreira da Silva, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wilson Melo da Silva e Rosineia Ferreira dos Santos. Sepultamento ontem.

Leones Cesário Ferreira, 44 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: João Cesário Ferreira e Avanir Camargo Ferreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lídia Montezuma Anunciação, 95 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Afonso Montezuma e Maria da Maia Montezuma. Sepultamento ontem.

Lídia Senirk, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Elias Senirk e Maria Senirk. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Lucimar Kialenas Spirandelli, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Kialenas e Anna Massuchette Kialenas. Sepultamento ontem.

Lucy Pepes Weinhardt, 86 anos. Profissão: telefonista. Filiação: Ismael Weinhardt e Eunice Pepes Weinhardt. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Luiz Carlos Gonçalves Pinto Júnior, 30 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Luiz Carlos Gonçalves Pinto e Maria Rosa Gonçalves Pinto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja no Tatuquara.

Malvina Pedroso Rosa, 83 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José de Pontes Pedroso e Leonira da Silva Pedroso. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo de Resid. Estrada da Bomba São Sebastião Cerro Azul Cic.

Manfred Theodor Schmid, 90 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Theodor Schmid e Ignes Kraemer Schmid. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Cavalcanti, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Lopes de Oliveira e Izabel do Espírito Santo. Sepultamento hoje, Cemitério Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Municipal de Pinhais.

Maria Elena de Souza, 81 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Olivia Carneiro de Souza. Sepultamento ontem.

Maria José dos Santos Braz, 79 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Joaquim Francisco dos Santos e Maria Carlota de Franca. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Sede Almirante Tamandaré.

Mauro Luiz Silveira, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Lauro da Silveira e Elza de Lima Silveira. Sepultamento ontem.

Milda Bussmann, 95 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jovino Bussmann e Cornelia Bussmann. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Unilutus.

Mônica Turek Pinto, 81 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro Turek e Eva Turek. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 – Cemitério Municipal do Santa Cândida..

Natália Nhemiesk dos Santos, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sophia Nhemiesk. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Paschoalina Devanete Garbo Grochoski, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Egydio Garbo e Aparecida Nonato. Sepultamento ontem.

Patrick dos Santos Martins, 31 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Laércio Martins e Elinei Pereira dos Santos Martins. Sepultamento ontem.

Paulina Teixeira da Silva Franck, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: Eugênio Teixeira da Silva e Maria do Carmo Palhano. Sepultamento ontem.

Pedro Anzolin Fernandes, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Carlos Anzolin e Laudelina Fernandes. Sepultamento ontem.

Pietro Vendrame, 23 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Elizangela dos Santos Vendrame. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Renato Alberge, 95 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Raul Alberge e Adelina Weigert Alberge. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 do CemitérioMunicipal do Água Verde.

Roseli de Souza, 55 anos. Profissão: diarista. Filiação: Sezinando Teixeira de Souza e Catarina Ramos de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Salete de Jesus Ferreira dos Santos, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nivaldo Ramos e Anair da Cruz de Ramos. Sepultamento ontem.

Sandra Mara Semiao Loucao, 58 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Francisco Semiao e Dilceia Pires Semiao. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Sebastiana Popoaski Martins, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: José da Silva Bueno e Cesvala Popoaski Bueno. Sepultamento ontem.

Sebastião de Matos, 84 anos. Filiação: Constantino de Matos e Adelina Paes dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Sérgio Luiz Ferreira, 59 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Adalio Ferreira e Maria Rosa Padilha. Sepultamento ontem.

Silmara dos Santos de Amorim, 55 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Waldemar Souza de Amorim e Aparecida do Rocio Lins dos Santos de Amorim. Sepultamento hoje, Cemitério de Paranaguá.

Silvanira Xavier Gruskoski, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvina da Cruz. Sepultamento ontem.

Sinerio Biscaia Roseira Júnior, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Sinerio Biscaia Roseira e Thereza Saliba Roseira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Sirley Niebesniak, 54 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Pedro Ternoski Sobrinho e Margarida Scheleia Ternoski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Santa Rita de Irati PR.

Virgínia Dominoni, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Cardoso dos Santos e Helena de Carvalho. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Viviane Ribas Gonçalves, 39 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Carlos Gonçalves e Ana Maria Ribas Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Igreja Pentecostal Deus e Amor.

