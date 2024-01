Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (02)

ANA LAURA TROMBETTA, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: EDSON TROMBETTA e JESSICA RODRIGUES GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ANA MARIA DE OLIVEIRA BURMESTER, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: EWALDO BURMESTER e ZORAIDE DE OLIVEIRA BURMESTER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 19:30h.

ANDRE DE ANDRADE PLACHTA, 21 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO SERGIO PLACHTA e SONIA MARLI DE ANDRADE PLACHTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ARGEMIRO JOSE FERNANDES FILHO, 78 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: SUELI VALDICEIA LEME FERNANDES. Filiação: ARGEMIRO JOSE FERNANDES e ERMANTINA TEODORO FERNANDES. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 15:00h.

CHRISTIAN DIOGENES BEDRETCHUK, 50 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ESTEVAO BEDRETCHUK e ROSA CRUZETTA BEDRETCHUK. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 18:00h.

CLAUDE BERNARD DE ARAUJO, 65 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JULIA CANDIDA DE CARVALHO. Filiação: CLODOMIRO MOACIR ARAUJO e APPARECIDA FCORIAN ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 19:00h.

CORINA SILVA DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALTERINO FERREIRA DE SOUZA. Filiação: AGENOR SILVA DE CARVALHO e MARIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

DANIELE CRISTINA LUCION DE SOUZA, 45 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: CELSO LUCION e HELENA DE LARA LUCION. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 15:30h.

EDENIR BATISTA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAIMUNDO BATISTA. Filiação: EURIDES JOSE BATISTA e OLINDA MENDES CABRAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ELOI JOSE FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: RAMONA CLARICE RODRIGUES BERNARDO FERREIRA. Filiação: JOSE JAIME FERREIRA e TEREZINHA FERREIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 16:30h.

GETULIO CORDEIRO, 73 ano(s). Profissão: SECURITÁRIO(A). Cônjuge: SANDRA MARA DIAS CORDEIRO. Filiação: ALIPIO CORDEIRO e MATILDE CORDEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 09:00h.

HILDEGARD MARIA FERNANDES, 42 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: CELSO LUIZ FERNANDES e SANDRA MARA FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 17:00h.

IONE RITA SCHIRMER SPAGNOL, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO FLORIANO DO NASCIMENTO SPAGNOL. Filiação: ANTONIO RUDOLFO SCHIEMER e VIRGINIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 16:00h.

IVONE DE FATIMA KAMPA NEGOSEKI, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AIRTON NEGOSEKI. Filiação: DOMINGOS KAMPA e MARIA SABOTTA KAMPA. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

JOAO KIKINA, 95 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: ROSA KIKINA. Filiação: PEDRO KIKINA e MARIA KIKINA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 16:30h.

JOSE DE OLIVEIRA LOPES, 86 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Cônjuge: MARIA CRISTINA RIZZO DE CAMARGO LOPES. Filiação: FRANCISCO LOPES e MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

JULIONIR GUEDES DE OLIVEURA, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: ARACILIO LOPES e LAURA GUEDES LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 14:00h.

LUIZ CESAR FRANCA DA ROSA, 58 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: VERA LUCIA FRANCA DA ROSA. Filiação: JOAO LISBOA DA ROSA e CLARA FRANCA DA ROSA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

MARIA IARECK DEDA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARNALDO DEDA. Filiação: JOAO IARECK e ANA IARECK. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, segunda-feira, 1 de janeiro de 2024 às 16:30h.

MARIA MACHADO DE JESUS, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AMILTON MACHADO DE JESUS. Filiação: MIGUEL BACZYNSKI e ANA BACZYNSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 16:00h.

MARIA TEREZA KRIWOJ, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WIKTOR KRIWOJ. Filiação: OVIDIO PEREIRA e BENEDITA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 13:00h.

NAIM DE OLIVEIRA MENEGALE, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA. Filiação: SEBASTIAO MENEGALE e CLEMENTINA DE SOUZA OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 11:30h.

ROBSON NASCIMENTO MATOS, 52 ano(s). Profissão: LOCUTOR(A). Cônjuge: DANIELA DE LIMA MATOS. Filiação: ROMULO MATOS e RILDA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 10:00h.

RUI JOAO SOCCOL, 81 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIZA GUEDES SOCCOL. Filiação: LUIZ SOCCOL e BRIGIDA BRUSTOLIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 17:00h.

SOFIA ALVES COSTA DE OLIVEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DURVAL RAMOS DE OLIVEIRA. Filiação: LEONILDO ALVES COSTA e MARIA DOS ANJOS DA CONCEICAO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 16:00h.

TEREZINHA DE FATIMA DA LUZ, 58 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: e ADELINA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 16:00h.

THEREZINHA MANFRON DRECHASLER, 88 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JOSE DRECHASLER. Filiação: VIRGILIO MANFRON e ANGELA PERUSSI MANFRON. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 10:00h.

VARCENE MARIANO DE SOUZA, 71 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: ANTONIO MARIANO DE SOUZA e MARIA JOSE DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 2 de janeiro de 2024.

WILMA KREUSCH, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ADELINO KREUSCH. Filiação: FERNANDO TAMBOSI e GRACIOSA TAMBOSI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 13:30h.

ZELIA DA SILVA VIEIRA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO ANACLETO BORGES VIEIRA e EDINA VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 10:30h.

ZIZA PETERSEN, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: HENRIQUE PETERSEN e ANA PETERSEN. Sepultamento: CREMATORIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 2 de janeiro de 2024 às 11:30h.

