Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (29)

ANA DUBIELA KUSS, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: ANTONIO JOSE KUSS. Filiação: GUILHERME DUBIELA e CAROLINA GOOD DUBIELA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

ANSELMO MENDES BARBOSA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ZORAIDE DE SOUZA BARBOSA. Filiação: JOSE GONCALVES BARBOSA e MARIA JOANA NUNES MENDES BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ARLETE DE FATIMA RAMOS GOUVEA, 69 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JOSE CORDEIRO RAMOS e MARIA KILO RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 09:00h.

ARTUR ELIMAR GROSSKOPF, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OLGA OLIVIA TOIGO GROSSKOPF. Filiação: ANTUR HENRIQUE GROSSKOPF e CATARINA GROSSKOPF. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANA CLAUDIA DE AGUIAR COSTA. Filiação: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS e CLEMENTINA DE SOUZA. Sepultamento: SÃO BENEDITO – PARANAGUÁ, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

CRISTIANE ROCHA DA LUZ DE MELO, 45 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: FABIO MARTINS DE MELO. Filiação: DOUGLACIR CARDOSO DA LUZ e SUELI ROCHA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:30h.

DANIELLE MARCIA ZIMMERMANN RIBEIRO, 44 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: RAFAEL LEANDRO KRAINSKI RIBEIRO. Filiação: HILDEBERTO JUVENCIO ZIMMERMANN e NEIDE MARIA ZIMMERMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

ERNESTO CARLOS TIEPOLO, 81 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Cônjuge: HILDA SIEGEL TIEPOLO. Filiação: ANTONIO CARLOS TIEPOLO e ADELINA TIEPOLO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

FRANCISCO ASSIS DE FIGUEIREDO, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: EDNA MARIA FIGUEIREDO. Filiação: FRANCISCO ANTONIO FIGUEIREDO e JOAQUINA GOMES DE FIGUEIREDO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

GENI PAES DA SILVA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON FERNANDES DA SILVA. Filiação: JOAO GONCALVES DA SILVA e IRETA PAES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

GERCINA DOS SANTOS BARBOSA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SEVERIANO DOS ANTOS e FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 16:30h.

HENRIQUE MAYER, 65 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: MARISA FREIRE MAYER. Filiação: EMMRICH MAYER e YONE MARIANO MAYER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 09:00h.

JANETE APARECIDA DE PONTES, 46 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO DE PONTES e MARIA DE JESUS GONCALVES DE PONTES. Sepultamento: CEMITERIO SAO VICENTE, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

JOSE AMARO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MINERVINA SALSBRON DA SILVA. Filiação: JOAQUIM COELHO DA SILVA e EGIDIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 11:00h.

JOSE GILBERTO PEREIRA DE SOUSA, 74 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: HILDA APARECIDA FERREIRA. Filiação: CRISTIANO PEREIRA DE SOUSA FILHO e MARIA TEREZINHA DE SOUSA. Sepultamento: MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

JOSE RODRIGUES MEIRA NETO, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: DEJANIRA DE LIMA MATOSO MEIRA. Filiação: PEDRO RODRIGUES DE MEIRA e ANA VAZ DE MEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:30h.

JOSE SLABEI, 82 ano(s). Profissão: PADEIRO(A). Cônjuge: ANA KAFKA SLABEI. Filiação: PEDRO SLABEI e AMALIA SLABEI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

JUDITE MALASSA, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: JOAQUIM RODRIGUES. Filiação: ALOIS MALASSA e ALONDINA OTTO MALASSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 11:00h.

KERLEN ELISIANE MAGARI MARTINS MACHADO, 48 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAFAEL MARTINS MACHADO. Filiação: REINOL MAGARI e HILDA EUNICE BASSETTI MAGARI. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

LEONEL DOS SANTOS, 92 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: OLIVIA LEANDRO DOS SANTOS. Filiação: ISAAC DOS SANTOS e ANA ROSA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

LOURDES POLATTO, 71 ano(s). Filiação: ANTONIO POLATTO e IVA POLATTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 17:00h.

LUIS BONICKOSKI, 78 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: LIDIA APARECIDA BONICKOSKI. Filiação: e APOLONIA BONICKOSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:30h.

LUIS MOREIRA DE ANDRADE, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARIA MENEGATI DE ANDRADE. Filiação: ANTONIO MOREIRA DE ANDRADE e MARIA MERCEDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 17:00h.

LUIZ CARLOS VERDOLIN FILHO, 50 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: LUIZ CARLOS VERDOLIN e TERESA DE JESUS VERDOLIN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 10:30h.

MARIA BENEDICTA CARDOSO, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CARDOSO e CONCILIA GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 09:00h.

MARIA VINOTI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ROMEU VINOTI. Filiação: BERTOLINO CARVALHO e EUGENIA SIQUEIRA CARVALHO. Sepultamento: PIRAQUARA, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ODAIR GONCALVES DOS SANTOS, 57 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: ROSENEIRE MAURICIO DE SOUZA. Filiação: OLAVINO GONCALVES DOS SANTOS e MARIA RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 10:00h.

ORLANDO VENTURI, 77 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: SELVALINA RECEVOTO VENTURI. Filiação: HILARIO VENTURI e CLARA VENTURI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 16:00h.

RAFAEL DE OLIVEIRA SANTOS, 33 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS e VALERIA DE PAIVA OLIVEIRA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 14:00h.

RAIMUNDO PEREIRA LIMA, 77 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSANA ALVES DE ALMEIDA LIMA. Filiação: SEBASTIAO ROSA DA CRUZ e ANA PEREIRA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 11:00h.

RICARDO LEAL DOS SANTOS, 42 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SILVIO MATOSO DOS SANTOS e MARIA RITA DE SOUZA LEAL DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 17:00h.

ROSA MARIA VIDAL, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENY VIDAL. Filiação: JOSE RAIMUNDO RIBEIRA e BENEDITA RIBEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

ROSA RODRIGUES DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELMIRO TOME DA SILVA. Filiação: IZAQUE RODRIGUES DA CHAGA e MARIA PAULINA DA CHAGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 15:00h.

ROSANE DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: WALDEVINO PEREIRA e YONE DE OLIVEIRA PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

RUTH DAL COLLE DA ROCHA LOURES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUY COSTA DA ROCHA LOURES. Filiação: RAYMUNDO DAL COLLE e ODETTE GRADOWSKI DAL COLLE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 12:30h.

SERGIO VICENTE SIECIECHOWICZ, 78 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: ROSIMAR ABREU SIECIECHOWICZ. Filiação: JORGE VICENTE SIECIECHOWICZ e EMILIA SIECIECHOWICZ. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 15:00h.

VALDINIR MACHADO DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ARIETE DO ROCIO PIETROSKI DOS SANTOS. Filiação: ARAAO MACHADO DOS SANTOS e THEREZA SPRADA DOS ANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023 às 14:00h.

WILMA GUSMAO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AIRTON GUSMAO. Filiação: PAULINO DIOGO DA SILVA e GENESIA AFONSO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 29 de dezembro de 2023.

