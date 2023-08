Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (25)

Adelaide Muller, 72 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Alberto Muller e Malvina Muller. Sepultamento ontem.

Álvaro Alves Pereira, 86 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: José Pereira do Nascimento e Vergília Alves Pereira. Sepultamento ontem.

Álvaro Olívio Suczeck, 61 anos. Profissão: motorista. Filiação: Sebastião Tarcilio Suczeck e Cecília Suczeck. Sepultamento ontem.

Ana de Lazari, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Perkel e Rosa Tuzin Perkel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Anália Maria Burcowski Campagnaro, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Burcowski e Vitória Malinoski Burcowski. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Municipal de Campo Largo, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Andreia de Oliveira, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdevino de Oliveira e Cleia Domingues de Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano.

Antônio Carlos Nascimento, 64 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Euclides Nascimento e Maria Irene Paes do Nascimento. Sepultamento ontem.

Antônio Trentin, 72 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Trentin e Dolores Garcia. Sepultamento ontem.

Araci Fracaro, 67 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Fracaro e Maria Alexandrina Schena Fracaro. Sepultamento ontem.

Carlos Airton Vaz, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Airton Vaz e Alice Maria de Lourdes Vaz. Sepultamento ontem.

Catharina Durao Rodakoski, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Durao e Roza Durao. Sepultamento ontem.

Clara Baranczuk, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Kichijanoski e Ana Kichijanoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Abranches, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Danilo Miranda Daquetti, 19 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Josué Daquetti e Patricia Miranda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Edinéia Domeciano da Silva Nogueira, 51 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Pedro Walter Domeciano da Silva e Dirvete da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela do Cemitério São Gabriel (Colombo).

Elias Marcelino de Oliveira, 69 anos. Filiação: Tertuliano Marcelino de Oliveira e Maria Magdalena de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Francisca Rodrigues da Cruz, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Quirino Sobrinho e Sebastiana Rodrigues Gomes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Unilutus.

Francisco Carlos Teixeira de Almeida, 64 anos. Profissão: supervisor(a). Filiação: Joel Diniz Ribas Teixeira de Almeida e Evanir Teixeira de Almeida. Sepultamento ontem.

Gema dalla Vecchia Rodrigues, 81 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João dalla Vecchia e Josefina Tiecher dalla Vecchia. Sepultamento ontem.

Geraldo dos Santos, 56 anos. Filiação: Brazilio Fiuza dos Santos e Joaquina de Lapa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Giovano dos Santos, 49 anos. Filiação: Alcisio dos Santos e Maria Cândida dos Santos. Sepultamento ontem.

Glacy Garcia Fernandes, 87 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antônio Garcia e Antônia Maria Esperanceta Garcia. Sepultamento ontem.

Guilherme Bueno da Silva, 74 anos. Filiação: José Bueno da Silva e Maria Lúcio da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de local a ser designado.

Herondina Pereira Rebelo, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aqisio Pereira e Paulina Pereira. Sepultamento ontem.

Isaac Klassen, 91 anos. Filiação: Peter Klassen e Anna Klassen. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Menonitas Boqueirão CuritibaPR.

Ivan Fadel, 93 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Jack Fadel e Mariana Ibrahim Fadel. Sepultamento ontem.

Izabel de Lima, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel de Farias e Olivia de Farias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Paz.

Jair Agostinho Serafim, 74 anos. Profissão: marinheiro. Filiação: José Braga Serafim e Maria Neves Agostinho. Sepultamento hoje, Cemitério São Pedro Pontal do Paraná (PR), saindo da Capela São Pedro Pontal do ParanáPR.

Jaqueline Souza Ribeiro, 29 anos. Profissão: caixa. Filiação: Claudinei Ribeiro e Fátima da Silva Souza. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Jardim Graziele (Almirante Tamandaré).

João Cardoso dos Santos, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Francisco Cardoso dos Santos e Olivia da Luz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão, Curitiba(PR).

João Maria Lemes de Souza, 81 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: João Lemes de Souza e Eutália Moreira da Silva Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Joel Pedroso Ferreira, 54 anos. Profissão: cabista. Filiação: Eduardo Pedroso Ferreira e Maria Pedroso Ferreira. Sepultamento ontem.

Jonathan Vinícius Bora de Moura, 25 anos. Profissão: motorista. Filiação: Marcos Edneis de Moura e Adriana Aparecida Bora de Moura. Sepultamento hoje, (Mandirituba) Cemitério Areia Branca dos Assis, saindo da Capela Mortuária Areia Branca MandiritubaPR.

José Carlos de Souza, 76 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Augusto Pires de Souza e Ana Gomes de Souza. Sepultamento ontem.

José Luiz Ramos Smolka, 66 anos. Profissão: arquiteto(a). Filiação: Eulisses Smolka e Maria Luíza Ramos Smolka. Sepultamento ontem.

José Luiz da Silva Filho, 87 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Luiz da Silva e Joana Maria do Rosário. Sepultamento ontem.

José Stetes, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: Bonifácio Stetes e Gregorina Stetes. Sepultamento ontem.

José Vicente Ferreira da Silva, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônia Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Júlia Moreira Câmara, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Moreira da Silva e Carmelinda Gomes Moreira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Kazue Ishikawa Ferreira, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sadaji Ishikawa e Masa Ishikawa. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim da Saudade (Registro/sp), saindo da Capela Mortuária de Registro (São Paulo).

Lazara Ferreira da Silva, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Generoso Ferreira da Conceição e Lídia Lasecki. Sepultamento ontem.

Luciana Itimura, 57 anos. Profissão: nutricionista. Filiação: Mário Yoshiteru Itimura e Anita Rodrigues Itimura. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo de Igreja Metodista Central CuritibaPR.

Luís Carlos da Silva, 63 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Tomaz da Silva e Lídia Domiciano da Silva. Sepultamento ontem.

Luiz da Silva, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Maurílio da Silva e Ana Batista do Couto da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Maria Iraci dos Santos Reis, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ceciliano dos Santos e Maria Teodora dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Igreja Adventista Cic CuritibaPR.

Maria Olímpia Orlandi, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ciscato e Maria Alves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Maria de Lourdes da Silva, 65 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Luiz Maia e Joanna Ribeiro Maia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Mário Diniz Baranhuk, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Constatino Baranhuk e Isolete Carpes. Sepultamento ontem.

Marly Gaul Puppi, 79 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Max Gaul e Alexia Irmgard Gaul. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Santo Expedito Campo LargoPR.

Moisés Gonzalez Paneque, 40 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Martin Gonzalez Batista e Júlia Xiomara Paneque Cabrera. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Nelson Kamarowski, 81 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Ladislau Kamarowski e Rosalina Mansur Kamarowski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Osmar dos Santos Teles, 64 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Raimundo Teles e Terezinha dos Santos Teles. Sepultamento ontem.

Pedro Alves de Mello, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Alves de Mello e Itelvina Lemes Alves. Sepultamento ontem.

Pedro Pereira da Silva, 77 anos. Profissão: caseiro(a). Filiação: João Pereira da Silva e Maria Rita de Paula. Sepultamento ontem.

Renato Santana Mayer, 81 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Santana Mayer e Ana Santana Mayer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária de QuitandinhaPR.

Sebastião Barra, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Paulo Barra e Gabriela Marques Barra. Sepultamento ontem.

Sérgio Paulo Bornia, 76 anos. Profissão: dentista. Filiação: Fernando Bornia e Maria Franzini Bornia. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Sidnei Ruppel, 57 anos. Profissão: promotor(a). Filiação: Samuel Huppel e Hilda Ruppel. Sepultamento ontem.

Sidneia Olivette da Cruz, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Sobral da Cruz e Faustina Olivette da Cruz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3.

Tânia Mara Lopes de Assumpcao, 68 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Erzilio Henrique de Assumpcao e Marly Lopes de Assumpcao. Sepultamento sábado, 26 de agosto de 2023 às 13:30h, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tereza Ribeiro Matte, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Ribeiro e Julita Skwarek. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cruz Machado, saindo da Capela Municipal de Cruz Machado.

Tereza Rosa Salim, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arlindo Salim e Iolanda Salim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Cap Memorial Luto Curitiba.

Valdeir de Campos, 35 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Valmir Ribeiro de Campos e Sandra Mara Pinheiro. Sepultamento ontem.

Valdemiro Germano Schmidt, 78 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Oswaldo Schmidt e Elly Schmidt. Sepultamento ontem.

Wilson Pereira, 92 anos. Profissão: militar. Filiação: Francisco Pereira e Eurides Pereira de Moura. Sepultamento ontem.

