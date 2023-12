Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 22/12/2023

ALTAMIR JOAO SCHIQUETTO, 80 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA CLARA SOARES SCHIQUETTO. Filiação: DOMINGOS SCHIQUETTO e ARILDA DA ROCHA SCHIQUETTO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 16:30h.

ALZIRA RODRIGUES, 102 ano(s). Cônjuge: NERO PEREIRA RODRIGUES. Filiação: JUVENAL PINTO e MARIA DO CARMO ALVES PINTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

ANA MARIA CAMARGO, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: WALFRIDO CAMARGO. Filiação: HORACIO RIBEIRO LEMOS e MERIA CORDEIRO DA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 14:00h.

ANNE LUZIA PEDERSEN, 55 ano(s). Filiação: JOHN LEID PEDERSEN e MARIA DA LUZ OEDERSEN. Sepultamento: (PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

ANTONIA MEUZA ZANATA MIRANDA, 77 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SEBASTIAO PEREIRA MIRANDA. Filiação: JOSE ZANATA e ELIDIA BERNINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

ANTONIO GOMES, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ROSELI OLIVEIRA DA LUZ GOMES. Filiação: e OSVALDINA GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 10:00h.

ANTONIO NOVINSKI, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO NOVINSKI e MARIA NOVINSKI. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

APARECIDA DE FATIMA INACIO GREBOGY, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RENE GREBOGY. Filiação: JOAQUIM INACIO NETO e NERIA PEREIRA INACIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

ARINA RODRIGUES DA SILVA, 97 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL DOS SANTOS LUIZ DA SILVA e BALBINA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE LAGES, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

BERNARDINA KAMPA ALBANO, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARDO JOAQUIM ALBANO. Filiação: FRANCISCO KAMPA e ANGELINA IANOWSKI KAMPA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 16:30h.

BRASILIANO GARCIAS MARCARANHAS, 75 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: TEREZA MASCARENHAS. Filiação: FLORISBALDO DE OLIVEIRA MASCARANHAS e MARIA DE LURDES GARCIAS MASCARANHAS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023 às 16:30h.

CLAUDIO DE ANDRADE FRANCISCO, 56 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: SINEIA RAMOS DA COSTA FRANCISCO. Filiação: MANOEL FRANCISCO e APARECIDA DE ANDRADE FRANCISCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sábado, 23 de dezembro de 2023.

DALVA FRANCISCA RAMOS, 81 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SERGIO RAMOS e FRANCISCA CASAS RAMOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 17:00h.

DEAIR TEREZINHA RADOMINSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CASEMIRO RADOMINSKI e NERCY SALERNO RADOMINSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

DENISE REGINA DITZEL, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL DITZEL e VICTORIA NATALIA DITZEL. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 11:00h.

EDITE KACHUBA, 77 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: EVERALDO KACHUBA. Filiação: JOSE ANTONIO SCHONOSKI e JUVELINA NEO SCHONOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 14:00h.

ELISEU VISMECK COSTA, 75 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE ANTONIO DA COSTA e ELNA VISMECK COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 11:00h.

ELOA GOMES DO NASCIMENTO, 2 dia(s). Profissão: MENOR. Filiação: WELLINGTON DO NASCIMENTO e NICOLLY ADRIANE GOMES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 13:00h.

FABIOLA BUENO DA SILVA, 43 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: e MARIA SOELI BUENO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 17:00h.

FRANCISCO DE MOURA ROCHA, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELIANE MARY FONTANA ROCHA. Filiação: FRANCISCO RIBEIRO DA ROCHA e VERONICA DE MOURA ROCHA. Sepultamento: (QUITANDINHA) CEM MUNICIPAL DE QUITANDINHA/PR, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 10:30h.

FRANCISCO FERREIRA DA COSTA, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: RILDA DE ARAUJO DA COSTA. Filiação: ANTONIO FERREIRA DA COSTA e IDALINA FERREIRA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 16:00h.

GELSON PAULO BORDIGNON, 70 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: TEREZA BORDIGNON. Filiação: TRANQUILO BORDIGNON e MERCEDES VIVAN BORDIGNON. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 17:00h.

GLAYCE FRAGUAS, 60 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Cônjuge: FERNANDO ASSIS FRAGUAS. Filiação: LELIS FERREIRA DA COSTA e MARIA DO ROZARIO OLIVEIRA COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

HELMUT ALVARO BEHNKEN, 91 ano(s). Profissão: DESENHISTA. Cônjuge: ANNA WALDELICE BEHNKEN. Filiação: HERMANN AUGUST PAUL BEHNKEN e ANNA MARIA AUGUSTE BEHNKEN. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 22/12/2023

JANDIRA MARIA DOS SANTOS, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JANDIRA MARIA DOS SANTOS. Filiação: JOAO ALVES CARNEIRO e TRINDADE MARIA CARNEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 16:30h.

JOAO MARIA FERREIRA, 89 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: PEDRO FERREIRA FRANCA e MERENCIANA ALVES FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO TIBOTUVA, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

JOSE JUSTINO, 85 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Filiação: SEBASTIAO JUSTINO e DULCELINA PRUDENCIANA. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEMITÉRIO MUNICIPAL SANTA LUZIA, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 16:00h.

KLAUS BRODHAGE, 68 ano(s). Profissão: CONSULTOR(A). Cônjuge: ROSEMARI DE ASSIS BRODHAGE. Filiação: WILHEM BRODHAGE e CHARLOTTE MARGARETE KAROLINE ACHILLES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

LUIZ ALFREDO DIAS DE ALMEIDA, 61 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: LUCIA CRISTOFOLI. Filiação: PEDRO DIAS DE ALMEIDA e MARIA DE LURDES DE ALMEIDA. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 17:00h.

MANOEL AMANCIO DA SILVA, 91 ano(s). Cônjuge: IDALINA VALENCIO DA SILVA. Filiação: JOSE AMANCIO BORGES e DORCELINA MARIA BORGES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

MARCELINO DA SILVA LEMOS, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: e OLIVIA DA SILVA LEMOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 17:00h.

MARCIA CORREA DA SILVA, 50 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JOAO MARIA CORREA DA SILVA e LUCIA CORREA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 10:00h.

MARIA JOSE OLIVEIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA e ANA RAIFFER OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 11:00h.

MAX ADRIANO SILVA BUENO, 33 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOSE ALTAMIR BUENO e ROSE MARIA OLIVEIRA SILVA. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 17:00h.

MIGUEL GRANATO NETO, 50 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ALCIONE SALVADOR GRANATO e ROSALDA GRANATO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 10:00h.

NADIA TECHY, 76 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: JOAO TECHY e ELVIRA TECHY. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023.

OSNI CEZAR LEAL, 57 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ARTUR DA LUZ LEAL e ODETE KOTESKI LEAL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 13:30h.

PEDRO BEDUSCHI, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ALCINEIA APARECIDA BEDUSCHI. Filiação: JOAO MANOEL BEDUSCHI e ANGELA BEDUSCHI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 13:00h.

REBECA MARIA BARTMEYER, 34 ano(s). Profissão: AGRONOMIA. Cônjuge: WILLIAN PEREIRA DE OLIVEIRA. Filiação: GUILHERME BARTMEYER e CLAUDILENE APARECIDA PANDORF BARTMEYER. Sepultamento: CREMATORIO A DEFINIR, quinta-feira, 21 de dezembro de 2023.

REINALDO OSCAR POTTER, 83 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A) AGRÔNOMO. Filiação: WALDEMAR POTTER e AMILDA PUPPE POTTER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 13:00h.

ROSELI APARECIDA LOPES, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: SIMAO OLIANCZUK. Filiação: OZEAS MAIA LOPES e IRACEMA TIBURCIO LOPES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 12:00h.

SEBASTIAO JOSE DE LIMA, 90 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DE LOURDES DE LIMA. Filiação: JOSE MODESTO DE LIMA e ROSA AMANTINO RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 16:00h.

SEBASTIAO MOREIRA DA SILVA, 76 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DIRCE MEIRA CHAVES MOREIRA. Filiação: JUSTINIANO MOREIRA DA SILVA e NATIVIDADE MADEIRA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 16:00h.

SEBASTIAO TOTENE, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO TOTENE e ADELIA CEREM. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE QUATIGUA, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 01:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 22/12/2023

Mais votado do Sul do país

Mais votado do Sul do país

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!