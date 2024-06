Falecimentos em Curitiba. Obituário desta sexta-feira (07)

ADALBERTO DARO GOUVEA, 50 ano(s). Profissão: REPOSITOR(A). Filiação: WALDEMAR GOUVEA e TEREZINHA PEREIRA NASCIMENTO SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 11:00h.

AFONSO MUZZO, 87 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: FRANCISCO MUZZO e MARIA ROSARIA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

AIRTON GUILHERME DOS SANTOS, 74 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARIA DE FATIMA APARECIDA DOS SANTOS. Filiação: SEBASTIAO GUILHERME DOS SANTOS e MARIA JOANA FELIX DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:30h.

ALCEMIRO FOGACA, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: SEBASTIAO FOGACA e ALERLINA RIBEIRO BORGES FOGACA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 15:00h.

ALCEU BAILO, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GEOVANIA BAILO. Filiação: ANTONIO BAILO e MARFIZA BAILO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

ANA MARIA CAMARGO, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR BUENO DE CAMARGO. Filiação: VADICO DE PAULA MARTINS e ALTINA CORREIA MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 10:30h.

ANA MARIA DE ALMEIDA SOARES, 53 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: PEDRO DE JESUS SOARES. Filiação: PAULO ALVES DE ALMEIDA e MARIA SILVA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 11:00h.

ANA PAULA GABOARDI, 41 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: MIGUEL ALICIO GABOARDI e TEREZA BILISTKI DA CRUZ GABOARDI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

CARMEN REGINA CUNHA DE ANDRADE, 70 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: OSVALDO JESUS DA SILVA CUNHA e VALMIRA VIEIRA CUNHA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 6 de junho de 2024.

CLEVERSON MENEZES, 43 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ELIZABETH ARCANJO DE BARROS MENEZES. Filiação: JILDSON GARCEZ DE MENEZES e ELIZABETH CONCEICAO DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 17:00h.

DELFINA RIBEIRO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OVIDIO RODRIGUES DA SILVA. Filiação: MARIA AUGUSTA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

DILEUZA PRADO PEREIRA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE VITOR PEREIRA. Filiação: BENEDITO PRADO e WANDA MIRANDA PRADO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 19:30h.

ESTER GREICY RODRIGUES, 29 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CLAUDIO GESUE RODRIGUES e CECILIANA PEIXOTO RODRIGUES. Sepultamento: CEMITERIO PORTO DE MARINGA PR, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

FAUSTO MATIAS DE ALMEIDA, 67 ano(s). Filiação: JOAQUIM MATHIAS DE ALMEIDA e GENI MARIA DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

FERNANDO DE ANDRADE GUERRA, 36 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: PRISCILA MATOS COELHO GUERRA. Filiação: JESUS ANDRADE DA SILVA e LUCELI NUNES GUERRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:30h.

FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO. Filiação: MANOEL DEODATO DO NASCIMENTO e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 09:00h.

IDEVA NOLACO CHAVES, 62 ano(s). Cônjuge: MARIA DE LOURDES DA COSTA CHAVES. Filiação: IDELIS NOLACO CHAVES e GUIOMAR GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 17:00h.

ILIENNE VENET TAMBOSI, 53 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ILIO VENET e ELZA VENET. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

IRACEMA POMBO MARINHO, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IZALTINO MARINHO. Filiação: MAURILIO GONCALVES POMBO e AUREA GONCALVES POMBO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 14:30h.

JACIENE SALES LOUBACK, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: AMADEU SEVERINO LOUBACK. Filiação: JOAO FERREIRA SALES e JOSEFA MARIA SALES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

JACQUELINE DE OLIVEIRA NUNES, 37 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA AURICELIA DE OLIVEIRA NUNES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

JANINE TULESKI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS TULESKI. Filiação: JOAO JAWOSRKI e MARIA JAWOSRKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

JOANA MARIA PCHENENZK, 70 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: ANTONIO LEOCADIO SANTOS. Filiação: ESTEFANO PCHENENZK e ANTONINA PCHENENZK. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:30h.

JOAO CARLOS, 65 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: MARIA APARECIDA GARCIA CARLOS. Filiação: JOSE FAUSTINO FILHO e TEREZINHA FAUSTINO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 10:00h.

JOSE CARLOS BARBIERI, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLENE TOSO SIMOES DE OLIVEIRA. Filiação: PEDRO BARBIERI e ARACY MARIA PINTO BARBIERI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

JOSE LUIZ VIEIRA, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANGELITA DE SOUZA. Filiação: GILSON JOSE VIEIRA e ODILIA MARIA NETO VIEIRA. Sepultamento: CEMITERIO BOM JESUS DE COLIDER MATO GROSSO, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

JOSE MESSIAS DE ARAUJO, 52 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NILVA APARECIDA DE ARAUJO. Filiação: FRANCISCO MESSIAS DE ARAUJO e MARIA BATISTA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:30h.

JUEL GARCIA FRANCO, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: EDI SHCHRANCK FRANCO. Filiação: ABRAAO CANDIDO GARCIA e MARIANA CANDIDA FRANCO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

LUZINETE BENICIO DE MELO, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLOVIS DE MELLO. Filiação: LUIZ BENICIO FILHO e OZELITA TEIXEIRA BENICIO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 17:00h.

MANOEL BARBOSA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARILDA GORETE MATOS BARBOSA. Filiação: NAO CONSTA e CELESTINA BARBOSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 16:00h.

MARIA ARLETE GALUSKI COMARELLA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BALTAZAR COMARELLA. Filiação: ANTONIO GALUSKI e IGNEIS PAULIN GALUSKI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA CECILIA MARINS DE OLIVEIRA, 81 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LAERTE JUSTINO DE OLIVEIRA. Filiação: ALDEZIRIO MARINS e GUIOMAR MONTEIRO DE BARROS MARINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA DA LUZ KRUL, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MIGUEL KRUL e VITORIA KRUL. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA DE LOURDES RIBAS LANGE, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO DE AZEVEDI BARBOSA RIBAS e CAROLINA DALLEDONE RIBAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA DO CARMO ZAJONC, 60 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO ZAJONC e MARIA DE LURDES ZAJONC. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 17:00h.

MARIA IDINA RODRIGUES PRATES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEBIADES RODRIGUES PRESTES. Filiação: JOAO MARIA DIAS PRESTES e EMILIA AVILA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 15:00h.

MARILENE MONTEIRO NOGARI, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARINO WANDERLEY PINTO DA SILVA e MARIA DE LOURDES MONTEIRO PINTO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 10:00h.

MARLI DE FATIMA VELOSO, 58 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO FERNANDES MARTINS. Filiação: SEBASTIAO BENONI VELOSO e ZEFERINA VELOSO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

MAURO FANK, 52 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: LENIR ZANCHETA FANK. Filiação: IGNACIO MARIO FANK e ANA LIBERA FANK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

OILI FRANCISCO SOARES, 65 ano(s). Filiação: OLIMPIO NUNES SOARES e NATALICIA GONCALVES SOARES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 11:00h.

PATRICIA DE FATIMA MULLER DA COSTA, 41 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIZ MULLER e MARIA APARECIDA MULLER. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

RACHEL BORGES VELHO, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO VELHO. Filiação: JOSE BORGES DE OLIVEIRA e RITA BORGES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 10:00h.

RICARDO JACON DE OLIVEIRA, 72 ano(s). Profissão: AUDITOR(A). Cônjuge: ZILDA BORBA JACON DE OLIVEIRA. Filiação: GLICERIO FRANCO DE OLIVEIRA e DUSULINA JACON DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 16:00h.

ROBERT VICTOR PIUZZI, 83 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Cônjuge: MARIA FELTRIN PIUZZI. Filiação: LEO LUIGI PIUZZI e CAROLINA VITALI PIUZZI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 17:00h.

SAMUEL GONSALVES SOUZA, 52 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: HELENA FACETA. Filiação: SEBASTIAO DOS SANTOS SOUZA e LINDARCI GONSALVES SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

SAMUEL RAVI GARCIA LEONEL, 1 ano(s). Filiação: ADEMIR LEONEL e EDIMARA GARCIA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 14:00h.

SIDNEI FIRMINO JERONIMO, 47 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: VILASIO FIRMINO JERONIMO e ALAIR RIBEIRO JERONIMO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 6 de junho de 2024.

TIAGO ACIR DE SENA OLIVEIRA, 37 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: JOAO ACIR DE OLIVEIRA e LAURINDA BERNARDINO DE SENA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 7 de junho de 2024 às 11:00h.

VALERIA CAMARGO DA SILVA DE LIMA, 39 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: MARCELO SANTOS DE LIMA. Filiação: DAVID CAMARGO DA SILVA e ROSELI BUENO DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, sexta-feira, 7 de junho de 2024.

Projeto Parceiro da Escola Confira as 200 escolas que podem ser terceirizadas no Paraná Nova fábrica Gigante do leite no Paraná faz investimento milionário Impasse Governo do Paraná pede a prisão da presidente do sindicato dos professores