Falecimentos em Curitiba. Obituário desta segunda-feira (17)

ANA MARIA ABRAO MACHADO, 70 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: GERSON ABRAO MACHADO. Filiação: MIECIESTOW LESZARINSKI e CATARINA NELLA LOSS. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 17:00h.

ANTONIO CAVALLI FILHO, 73 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: REGINA CRISTINA CAVALLI. Filiação: ANTONIO CAVALLI e JUSTINA DE FRANCA CAVALLI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, domingo, 16 de junho de 2024 às 17:00h.

ANTONIO TOTI COLACO VAZ, 81 ano(s). Filiação: SEBASTIAO COLACO VAZ e ELIZIA COLACO VAZ. Sepultamento: MUNICIPAL, segunda-feira, 17 de junho de 2024.

ASSIR COSTA, 93 ano(s). Profissão: MILITAR. Filiação: GUMERCINDO ESTEVAM DA COSTA e AGRIPINA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 15:00h.

CEZAR NUNES DO PRADO, 59 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NEUSA DIAS NUNES DO PRADO. Filiação: SEBASTIAO NUNES DO PRADO e ROSARIA NOGUEIRA PRADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 09:30h.

CINTIA APARECIDA DE FREITAS, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DE FREITAS e LEONILDA JACIRA DE FREITES. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 17 de junho de 2024.

DIOMAR CARVALHO GOMES, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Filiação: AUGUSTO GOMES DOS SANTOS e MARIA CARVALHO GOMES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 16 de junho de 2024.

EDER GEORGENES FERREIRA, 26 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ELISIR ANTONIA FERREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 17:00h.

EMILIA NOVAK, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WLADISLAU NOVAK. Filiação: JOAO CHORNOBAY e JULIA COVALISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:30h.

ETELVINA VALIM PORTES, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENEDITO FRANCISCO PORTES. Filiação: ADALBERTO LEITE SAMPAIO e FRANCISCA ALVES VALIM. Sepultamento: MUNICIPAL DE TERRA NOVA PR, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

EUCARIS SILVA ABIB, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE NACERE ABIB. Filiação: OSCAR LEOPOLDO DURSKI SILVA e GENOVEVA ADANCZIK SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:00h.

FRIDA LUIZA STEVAN, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: LAVINIO ATAIDE STEVAN. Filiação: ANTONIO SCHOROEDER e LUIZA BENTA SCHOROEDER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 13:30h.

GILDA MARIA DE ABREU WOLF, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERNESTO REBELLATO WOLF e ARACY DE ABREU WOLF. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 13:00h.

GILNEIRO DE CARVALHO, 87 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: MANOEL DE CARVALHO e JULIA MARQUES DE CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 15:00h.

INAURA TAVARES LOPES DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDIR DA SILVA. Filiação: JOAO BUDAL LOPES e MARIA TAVARES LOPES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 14:00h.

IVO HUGO SCHMIDT, 94 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ANGELICA ESTEFANA RAMIREZ RUIZ SCHMIDT. Filiação: WILLIBALDO ALFREDO SCHMIDT e ILDA SCHMIDT. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 10:00h.

JAIME DO ROCIO DO NASCIMENTO, 72 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: JOAO DIONISIO DO NASCIMENTO e DULCILIA PEREIRA VAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 17:00h.

JEFERSON ADRIANO STREIT, 48 ano(s). Filiação: OSNI CARLOS STREIT e CREIDE APARECIDA MARINHO STREIT. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 11:00h.

JOCELINA CONCEICAO FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO PEDRO CIRINO. Filiação: JOVINO CAPOTE DE OLIVEIRA e MARIA PEREIRA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 10:00h.

JORGE CAMARGO CORDEIRO, 90 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO GONCALVES CORDEIRO e MARIA VINUTA ORTIZ DE CAMARGO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:00h.

JOSE ANTONIO DA SILVA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA NAZARE DA CONCEICAO SILVA. Filiação: ANTONIO JOSE DA SILVA e QUITERIA FRANCISCA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 14:00h.

LEANDRO GERMANO, 44 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: JOSE GERMANO NETO e DOROTI DE CAMPOS GERMANO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 19 de junho de 2024.

MARGARIDA CHUDZY, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO CHUDZY. Filiação: JOAQUIM BUCH e CATARINA BUCH. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 14:00h.

MARIA APARECIDA ALVES, 79 ano(s). Cônjuge: JOSE PEDRO ALVES. Filiação: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO e AUFRASIA PIMENTA DE ALVARENGA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 16 de junho de 2024.

MARIA DE LOURDES REGANHAN, 85 ano(s). Filiação: SANTOS DOMINGOS RIZZO e MARIA GARNE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 17 de junho de 2024.

MARIA ENELITA SANTANA, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: FLAVIO JOSE DE SANTANA e VITORIA FAUSTINA DE SANTANA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:30h.

MARIA JOSE PIANA, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI PIANA. Filiação: JOSE WARPECHOSKI e OTILIA RANSOLIN WARPECHOSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 11:00h.

MARIA MERCEDES DA ROCHA, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ADELINO ROCHA. Filiação: ANTONIO JACINTO DE CAMPOS e DELFINA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, segunda-feira, 17 de junho de 2024.

MARIA VITORIA ZAKSZEWSKI, 35 minuto(s). Filiação: FELIPOE CHAGAAS LIMA ZAKSZEWSKI e GABRIELE KISIELEWICZ. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 17 de junho de 2024.

NELSON STEIL, 72 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA DE LOURDES VIEIRA. Filiação: JOSE STEIL e FELICITA STEIL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:00h.

ODETE SCHRUBER, 90 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: SALOMAO WOLF SCHRUBER e ISOLINA SCHRUBER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:30h.

OSCAR MARIANO DA SILVA, 73 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: MARLY MIGUEL JORGE DA SILVA. Filiação: RANULFO MARIANO DA SILVA e IVONE ROVILLER DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA PR, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 17:00h.

POLIANA APARECIDA BERTINATO DA SILVA, 41 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: DIEGO FERNANDO KARVAT. Filiação: DJALMA BEZERRA DA SILVA e ANGELA ADELIA BERTINATO DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 15:00h.

ROSANGELA DE FATIMA RAMOS FONSECA, 59 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MAURICIO DENLESCHI FONSECA. Filiação: SALVADOR DE RAMOS NETTO e LEONOR DE RAMOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 16 de junho de 2024 às 16:30h.

SIMONE WOICIECHOWSKI, 39 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: SILVESTRE WOICIECHOWSKI e FRANCISCA SZYMCZAK WOICIECHOWSKI. Sepultamento: MALLET – PR, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 17:00h.

VILMA TERESINHA KERBER GONCALVES, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR CONTABILIDADE. Cônjuge: OSMAR JOSE GONCALVES. Filiação: OSMAR JOSE GONCALVES e MARIA FRANCA KERBER. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 18 de junho de 2024 às 17:00h.

WADIH MOUSSA, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: CELIA LOVATO. Filiação: NAJIB MOUSSA e JOULIA ELIAS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 10:00h.

WILLIAN RIBEIRO, 38 ano(s). Profissão: TÉCNICO INFORMÁTICA. Filiação: OZAIR RIBEIRO e MARIA ELENA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 15:00h.

