Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (07)

Alcindo Recione, 74 anos. Filiação: Domingos Recione e Felomena S Recione. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Ana Hornung Voronovicz, 89 anos. Filiação: Cornélio Hornung e Eva Hornung. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Antônio Carlos dos Santos, 65 anos. Filiação: João Evangelista dos Santos e Jolinda Maria de São Pedro Santos. Sepultamento ontem.

Arvid Teovil Saus, 94 anos. Profissão: mecânico de refrigeração. Filiação: João Saus e Eugenia Saus. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Augusto José Laatsch, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José de Souza Laatsch e Ernestina Pires Laatisch. Sepultamento hoje, (Agudos do Sul) Municipal de Agudos do Sul, saindo de R João Taborada da Rocha, 160 Leão Agudos do SulPR.

Benedita Bibiano da Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bibiano Fagundes e Benedita Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Carlos Pedro Glonek, 86 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Alexandre Glonek e Maria Glonek. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Cleuze Rolim Franca, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Antônio Rolim e Antônia Martins Rolim. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Jaguaraiva, saindo da Capela Cemitério Municipal de Jaguaraiva.

Dalecio Félix Leite, 47 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Manoel Félix Leite e Geralda Barboza Leite. Sepultamento ontem.

Daria Brisolla, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Nestor Bulek e Anastácia Bulek. Sepultamento ontem.

Dimas Amarante Mafra, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Henrique Manoel Mafra e Santalina Amarante Mafra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Divina Cândida Celini, 93 anos. Filiação: Miguel Cândido dos Santos e Ana Vieira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal Godoy Moreira, saindo da Capela Cemitério Municipal Godoy Moreira.

Eduardo Luís Alves Bastos, 24 anos. Profissão: frentista. Filiação: Jelson Luís Alves Bastos e Elisângela Aparecida Odia. Sepultamento ontem.

Eronita Alvin dos Reis Abilhoa, 85 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Manoel Alvin dos Reis e Maria Correa dos Reis. Sepultamento ontem.

Georgina Rodrigues de Oliveira, 85 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Rodrigues e Maria Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gustavo Schilipake, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gilberto Schilipake e Derli do Rocio Acosta Schilipake. Sepultamento ontem.

Heitor Faggioni Ajaime, 4 mes(es). Filiação: Wellinghton Vega Faggione Ajame e Gabriella Pereira do Carmo. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (07)

Irani Reich Schilipak, 72 anos. Filiação: Frederico Reich e Irma Reich. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

João Valdemir Pereira da Silva, 79 anos. Filiação: João Pereira da Silva e Maria Pereira da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

José Moreira de Castro, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alfredo Ferreira Leal e Maria Moreira Leal. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Luciana Izabel Linhares Santos, 39 anos. Profissão: caixa. Filiação: José Fermino Santos e Rosângela Aparecida Linhares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Marciele de Oliveira Freitas, 29 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Sebastião Rodrigues de Freitas e Natalina de Oliveira Freitas. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Maria Antônia da Silva, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Menilezyk e Angelina Menilezyk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Maria Aparecida Gonçalves da Luz, 53 anos. Filiação: José Gonçalves da Luz e Cecília Alfanio da Luz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo de Sanutuário Nossa Senhora da Luz Campo Comprido Curtiba.

Maria Dolores Capote, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anastácio de Oliveira Capote e Maria de Jesus Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Gomes Kedroski, 83 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Manoel Gomes e Francisca Rodrigues. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Marta da Silva Xavier, 54 anos. Profissão: diarista. Filiação: Leocides Stonoga Xavier e Mariza da Silva Xavier. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Assembleia de Deus Afonso Pena São José dos Pinhais.

Mikaella Bini Jakobczynski Guerra, 6 anos. Filiação: Maykon Jakobczynski Guerra e Valesca Fernanda Bini. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Neiva Vicentini Centa, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Vicentini e Maria Carmella Strano Vicentini. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Nilson Aparecido da Silva, 77 anos. Filiação: Aurélio Aparecido da Silva e Aparecida Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Olivia Chiuratto, 88 anos. Filiação: Affonso Basílio dos Santos e Victória Alves dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Oscar Monegarte dos Santos, 38 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Monegarte dos Santos e Vitalina dos Santos. Sepultamento hoje, Comunidade Postinho Tijucas do SulPR.

Otília Afonso Martins, 67 anos. Profissão: secretária executiva. Filiação: Benvindo Afonso Martins e Nelsa de Paula Martins. Sepultamento ontem.

Roberto Mora dos Santos, 33 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Airton Félix dos Santos e Ivonete Mora. Sepultamento ontem.

Roberto Riva de Almeida, 79 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Mauri Pereira de Almeida e Laurinha Rival de Almeida. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Rodrigo Juliano Pereira, 35 anos. Filiação: José Olivir e Rosângela Aparecida Souza Reis Pereira. Sepultamento ontem.

Sônia Maria Meira dos Anjos, 62 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Raul Meira dos Anjos e Maria de Lourdes dos Anjos. Sepultamento ontem.

Tânia Mara Ososki, 60 anos. Profissão: analista sistemas. Filiação: Floriano Ososki e Antonina Ososki. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Terezinha Cruz de Souza, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Antenor Inácio da Cruz e Vergínia Marques. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Vanira de Miranda Santos, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Antônio de Miranda e Ana Rosa de Miranda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Igreja Nossa Senhora de Lourdes – Campo Comprido.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (07)

Você já viu essas??

EITAAAA Estações-tubo em Curitiba serão desativadas temporariamente SE LIGA, MOTORISTA Trecho campeão em multas de trânsito! Você já passou ou vai passar um dia! TÁ TENSO!! Desabafo!!! Empresária de Curitiba não aguenta mais clientes sendo espantados!