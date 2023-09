Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (28)

Amauri dos Santos, 55 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Francisco dos Santos e Otília Camargo Moraes dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Mortuária do TatuquaraPR.

Anderson Souza de Oliveira, 31 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: João Maria de Oliveira e Luzia de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Jardim Paranaense.

André Luiz de Souza Fernandes, 58 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Renato Silvestre Fernandes e Yara de Souza Fernandes. Sepultamento ontem.

Antônio Bomfim de Lara, 89 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Therencio de Lara e Cecília Moraes de Bomfim. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Aparecido dos Santos, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: José dos Santos Filho e Aurora Imaculada dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida.

Aparício Fernandes Leal, 99 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Fernandes Leal do Prado e Maria Ilidia de Jesus. Sepultamento ontem.

Carlos Eduardo Vuicik, 58 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Eduardo Vuicik e Dina Botte. Sepultamento ontem.

Celso Rodrigues, 69 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Ezidio Rodrigues e Georgina Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Chao Miao Yi, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Chao Chin Fu e Chang Tsai Hui. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cilsa Gabriel Amaro, 52 anos. Profissão: atendente. Filiação: Sebastião Amaro e Judite Gabriel Amaro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Dalilla Wachelke Morgenstern, 91 anos. Filiação: Danillo Arthur Wachelke e Carmen Trevisan Morgenstern. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Deolinda Brauza, 84 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: José Brauza e Anália Alves de Freitas. Sepultamento ontem.

Dione Cervelli Hashimoto, 88 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Dino Marulli Cervelli e Isabel Alonso Cervelli. Sepultamento ontem.

Dirceu Bueno Siqueira, 69 anos. Filiação: Benoni Manoel Bueno e Francisca Siqueira Bueno. Sepultamento ontem.

Eduardo Kurutz, 90 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Mathias Kurutz e Wladyslawa Kurutz. Sepultamento ontem.

Elioni Ferro Moura Jorge, 67 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Ivo Ferro e Horandina Fernandes Ferro. Sepultamento ontem.

Elizete Maria Firakovski, 61 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Severino José Firakovski e Rosa Firakovski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

Emanuel Bueno Vicente, 1 mes(es). Filiação: Eliander Vicente dos Santos e Larissa Bueno Penteado dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 do Cemitério Municipal Boqueirão.

Grace Burkinski Cohn, 44 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ernesto Burkinski Cohn e Gilda Burkinski Cohn. Sepultamento ontem.

Jair Antônio Cardoso, 65 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: José Dermeval Cardoso e Thereza Cardoso. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Jeronimo Vicente da Silva, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maria Quitéria da Conceição. Sepultamento ontem.

Jervis Puppi Wanderley, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jervis Weigert Wanderley e Clementina Puppi Wanderley. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

João Maria Caitano de Lima, 78 anos. Filiação: Idalina Caitano de Lima. Sepultamento ontem.

João Maria Pereira, 75 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Niwaldo Pereira e Olga da Trindade Santos Pereira. Sepultamento ontem.

Jorge Lauro de Medeiros Freire Gameiro, 78 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Marino Freire Gameiro e Maria Isaura Medeiros Gameiro. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Jorildo Luiz de Carvalho, 77 anos. Filiação: José Esteves de Carvalho e Iraclides Marcos de Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Água Verde.

José Pedro Martins, 76 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Sebastião Ferreira e Maria Alves. Sepultamento ontem.

Lauro de Queiroz Filho, 90 anos. Profissão: outorgado. Filiação: Lauro de Queiroz e Magdalena Cardoso de Queiroz. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Liang Ching Wan, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Liang Hsin Teng e Liang Pu. Sepultamento ontem.

Liliane de Souza Fernandes Backschat, 52 anos. Profissão: fotógrafo(a). Filiação: Itamar Floriano Fernandes e Custodia de Souza Fernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Lourival Klamas, 86 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Alexandre Kamas e Carlota Klamas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano / Onix.

Lúcia Langoski, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aloisio Langoski e Maria Rosa Langoski. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Maicon Antônio Lopes, 26 anos. Profissão: servente. Filiação: Marcos Antônio Lopes e Patricia Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré.

Marcelo Yohran Martins Lisboa, 1 anos. Filiação: Vinícius Rangel de Lima Lisboa e Thayna Cristina Martins. Sepultamento ontem.

Marcos Roberto Inácio, 54 anos. Profissão: técnico químico. Filiação: Palmira Arminda Garcia. Sepultamento ontem.

Maria Diadema Martins Pinto, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alborina dos Santos Rosa. Sepultamento ontem.

Maria Janzen, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Peter Isaac e Maria Isaac. Sepultamento hoje, Cemitério Colônia Witmarsun, saindo da Capela Colônia Witmarsun.

Maria da Graça de Melo Lemos, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Agostinho de Melo e Almira da Silva de Melo. Sepultamento ontem.

Maria do Rosário Alves Moreira D Oliveira, 67 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Fernandes D Oliveira e Elvira Alves Moreira D Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Marly Esteves de Albuquerque Maranhão, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Esteves e Euridice de Castro Esteves. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Michael Richard Ramos da Silva, 34 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joel da Silva e Rosane Ramos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Nair Vaz de Andrade, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Vaz de Carvalho e Maria das Dores de Andrade. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Noah Velentim Rauth Curuchelar, 4 dias. Filiação: Uryann Taybor Weigert Curuchelar e Daniele Rauth. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba).

Noelli Terezinha Belotto Dekeches, 82 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Fioravante Belotto e Mercedes Medeiros. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Odalci de Farias, 80 anos. Profissão: mecânico. Filiação: João Pereira de Farias e Teolinda de Farias. Sepultamento ontem.

Olga Larson Carstens, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Bernestoff Larson e Ana Alves Larson. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Patricia Mendonça Faria, 52 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Peri Beneventana Mendonça e Olímpia Nones Mendonça. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Paulo Pereira da Silva, 44 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: João Pereira da Silva e Geni Parreira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Rachel Ribeiro Dembicki, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joege Ribeiro e Helena Ribeiro. Sepultamento ontem.

Ricardo Antônio de Castro, 48 anos. Filiação: Darcy Martins de Castro e Joana Raifer de Castro. Sepultamento ontem.

Roseli de Oliveira Ribeiro, 41 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José de Oliveira e Tereza Antônia Andrade de Oliveira. Sepultamento ontem.

Rosi Cortes Chaves, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edgard Cortes e Susana Ortmann Cortes. Sepultamento ontem.

Sueli do Rocio Garrido Kern, 59 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Aramis Santos Kern e Inocência Garrido Kern. Sepultamento ontem.

Vanessa Maria Ferreira Lissa Prestel, 54 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dinarte da Silva Lissa e Elinir Ferreira Lissa. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Menorial Luto Curitiba/ Sala Jacaranda.

Victor Gabriel da Silva de Miranda, 21 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Brásílio de Miranda e Silmara Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rio Branco do Sul, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

