Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (21)

Alvino Antônio de Souza, 76 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Maria Dorvalina Rosa. Sepultamento ontem.

Alvino Edeling, 67 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Antônia Edeling. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Santa Mônica (Campina Grande do Sul).

Anderson de Oliveira Menezes, 49 anos. Filiação: Ailton Fernandes de Menezes e Maria José de Oliveira Menezes. Sepultamento ontem.

Andrelaine de Souza, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Fernandes de Souza e Inêz Gonçalves Maceno de Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Jardim Cláudia.

Anelise Toni Blos de Castro Pereira Sucasas, 51 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Harri Blos e Lori Leonda Blos. Sepultamento ontem.

Ângela Aparecida Rodrigues, 53 anos. Profissão: diarista. Filiação: Doralino Rodrigues e Maria da Rosa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus.

Anoar Vale Ferro, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Roque Ferro e Maria Luíza Ferro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Antônio Emannuel Nunes Silva, 41 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Antônio Irandir Feitosa Silva e Hilda Nunes Silva. Sepultamento ontem.

Antônio Saroba Júnior, 85 anos. Filiação: Antônio Saroba e Angelina Maria Augusta. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio de Almeida, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Merquiades Celestino de Almeida e Iraci Gomes de Almeida. Sepultamento ontem.

Arlinda Borges Lopes, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Borges da Slva e Maria Filsmina da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo de Amopis Associação Moradores/ Santa Feliidade Curtiba.

Carlos Roberto Francisconi, 69 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João Francisconi e Enedina Rodrigues Francisconi. Sepultamento ontem.

Clarice Teixeira da Silva, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Teixeira e Alzira de Araújo Teixeira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal de Palotina.

Diego José Pereira, 26 anos. Profissão: repositor(a). Filiação: Josemar Pereira e Neuza Antunes. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Edinei Fiorese da Silva, 37 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Fiorese da Silva e Inês Aparecida Pinto da Silva. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Elenita Valandro, 76 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Quirino Valandro e Catarina Valandro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Colônia Faria ColomboPR.

Elton Jhon de Souza de Lima, 40 anos. Filiação: Raul Ribeiro de Lima e Irene Ribeiro de Souza de Lima. Sepultamento terça-feira, 26 de setembro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Francisco Assis da Silva, 82 anos. Profissão: motorista. Filiação: Jorge Ribeiro da Silva e Dionísia Barbosa da Silva. Sepultamento ontem.

Francisco Caiado, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Bortholomeu Caiado e Maria Leonardi Caiado. Sepultamento ontem.

Hermínia Carstens Stueber, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Herman Carstens e Elisa Thom Carstens. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Ilda Marques Ribeiro, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olinda Gonçalves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Associação de Moradores São Dimas ColomboPR.

Isabel Cristina Rodrigues, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival Barbosa e Maria da Conceição Barbosa. Sepultamento ontem.

Ivanilde de Andrade, 52 anos. Profissão: manicure. Filiação: Oliveira Batista de Andrade e Filomena Maria de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Jamir Santos Pereira, 61 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Aristides Venâncio Pereira e Ambrozia Santos Pereira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

João Macir Taverna, 81 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Taverna e Maria Gheno Taverna. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Paroquial Colônia Faria.

,Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (21)

Joceli Terezinha Furquim Vianna, 73 anos. Filiação: Etelma Furquim da Fontoura. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Sfp.

Jorge Maciel, 88 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Júlio Maciel e Leocadia Burda Maciel. Sepultamento ontem.

José Expedito Silvério, 78 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Arlindo Silvério de Souza e Vicentina Ribeiro Mendes. Sepultamento ontem.

José Zulmar Pereira, 58 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Sebastião Rosa Pereira e Maria Levinda Pereira. Sepultamento ontem.

Kassio Baeta da Silva, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alexsandro Rodrigues da Silva e Iraneide Baeta dos Santos. Sepultamento ontem.

Kenske Ito, 93 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Tokio Ito e Yoshie Ito. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Lais Morais Oliver, 25 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Sérgio Oliver e Silvana Maria Morais Oliver. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Márcio da Cruz, 43 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Flávio da Cruz e Jurandir Dalazuana da Cruz. Sepultamento ontem.

Maria Machado de Oliveira, 69 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abrão Machado e Eugenia Malicheski Machado. Sepultamento ontem.

Maria Renilda Ferreira, 67 anos. Filiação: Augusto Bagevicz e Josefa de Jesus Bagevicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

Maurício Daniel, 57 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Daniel e Iolanda Oliveira Daniel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Igreja Araucária -PR.

Maurício da Silva, 34 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Roseli Terezinha da Silva Farias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo / Sitio Cercado.

Nelci Manelli, 82 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Luiz Manelli e Leocadia Manelli. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Mortuária de Weissopolis PinhaisPR.

Neli Herreira Fogaça, 76 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Francisco Herreira e Hermilinda Herreira. Sepultamento ontem.

Neylor Salles Zoccoli, 76 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Salles Zoccoli e Evangelina Zoccoli. Sepultamento ontem.

Odete Rezino de Freitas, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Rezino e Maria Francisca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Otília Maria Vieira, 55 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Arnaldo Vieira e Tereza Kniajevski Vieira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Sfp.

Paulo César Camargo, 34 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Afonso dos Santos Camargo e Ivone Bastos Camargo. Sepultamento ontem.

Raimundo da Silva Nogiueira, 50 anos. Filiação: Modesto Nogueira e Zilva da Silva Nogueiora. Sepultamento hoje, (Antonina) Cemitério Municipal de Antonina, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Regina Gema Glock de Camargo, 82 anos. Profissão: orientador(a). Filiação: Rafhael Glock e Anna Haag Glock. Sepultamento ontem.

Robervan Cordeiro de Araújo, 40 anos. Filiação: Roberto Nunes de Araújo e Maria Eli Cordeiro. Sepultamento terça-feira, 26 de setembro de 2023, no Cemitério Municipal Zona Sul (Curitiba).

Romilda Busmair, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Wenceslau Pinheiro e Luíza Maier Pinheiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Rudi Selso Kraemer, 74 anos. Profissão: militar. Filiação: Ervino Kraemer e Eugenia Ilga Kraemer. Sepultamento ontem.

Salete do Rocio Themoteo, 59 anos. Filiação: Olívio Themoteo e Arilda Themoteo. Sepultamento ontem.

Sérgio Ricardo Cardoso, 57 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Mário Cardoso e Maria Zuleide Cardoso. Sepultamento ontem.

Shigeo Hangai, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Yoshihige Hangai e Masa Hangai. Sepultamento ontem.

Sílvio Graciano, 92 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Graciano e Tereza Graciano. Sepultamento ontem.

Sonya Azevedo Gimenes, 61 anos. Profissão: economista. Filiação: Leonelcido Gimenes Lopes e Odete Azevedo Lopes. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela Municipal São Francisco de Paula, Curitiba(PR).

Valdomiro Lopes Moreira, 93 anos. Profissão: policial militar. Filiação: João Lopes Moreira e Maria Francisca de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Verônica Stasiw Silveira, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ferederico Stasiw e Sophia Stasiw. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Comunitária Bairro Novo / Sitio Cercado.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (21)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!