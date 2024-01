Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (11)

ADI FERRO DE LARA, 91 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ANTONIO PINTO FERRO e REGINA MENDES COSTA FERRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 11:00h.

AIR DE OLIVEIRA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ESIDRO PEREIRA DE BORBA. Filiação: ANTONIO JOAQUIM PEREIRA e HILDA MIRANDA PEREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 15:00h.

ANDERSON CLAYTON DO NASCIMENTO, 67 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: MARIA HELENA DO NASCIMENTO. Filiação: ANIVALDO LUIZ DO NASCIMENTO e MARIA ROSA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ANTONIO ALVES DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: PEDRO ALVES DE SOUZA e MARTHA ANGEVITZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO ESTACHIO, 80 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO ESTACHIO e SOFIA ESTACHIO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE PITANGA, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO LOURENCO SEGURO, 88 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ANA DA CONCEICAO SEGURO. Filiação: JOAO SEGURO e MARIA DE DEOS DE LIMA SEGURO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE BATEIAS C LARGO, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 14:00h.

ARACY DIEDZIET DAHLE, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNANI DAHLE. Filiação: JOAO DIEZDZIET e NAIR DIEDZIET. Sepultamento: CEMITERIO JD ETERNO PARANAGUA, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 17:00h.

CELSO DULA, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SENHORINHA DA LUZ DULA. Filiação: PAULO DULA e CATARINA KRAINSKI DULA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 15:00h.

DEJAIR TAROCCO, 65 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Cônjuge: APARECIDA MENDES TAROCCO. Filiação: ALNARDO TAROCCO e AMELIA BONETTI TAROCCO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 17:00h.

DIRCE RUSSO DE OLIVEIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAYME BARROS CORDOSO. Filiação: URBANO RUSSO e LUCIA NEGRI RUSSO. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 17:00h.

ELISABETH BULKA TKATCHUK, 55 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIO JOSE TKATCHUK. Filiação: AMBROSIO BULKA e WOTKA MARIANNA BULKA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 11:00h.

ELIUDES EUSTACHIO, 64 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JOSE EUSTACHIO e MARIA DE LOURDES EUSTACHIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 14:00h.

EMERSON ANTONIO BOTTI SCHMITT, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ARMINDO ALZIRO SCHMITT e ALICE ROMA BOTTI SCHMITT. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SAO LUCAS, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

EVA PEREIRA DE ARAUJO, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO PEREIRA DE ARAUJO e TEREZA DE ARAUJO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 16:00h.

EVELIA MARIA MARTINS DA COSTA, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: BENEDITO PEREIRA DA SILVA. Filiação: ADRIANO MOREIRA DA COSTA e MARILIA DA CONCEICAO AZEVEDO MARTINS. Sepultamento: , quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 20:00h.

FLORINDA RITSUKO HOKAZONO, 81 ano(s). Filiação: MORIKITI OKU e SHIZUE OKU. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

GABRIELA LEAO CZEPANIA, 12 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ADELIR CZEPANIA e SALETE DE MORAES LEAO. Sepultamento: MUNICIPAL QUEDAS DO IGUACU PR, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 17:00h.

GERALDO DOLL PEREIRA, 69 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: SUELI DA APARECIDA SILVA DA ROCHA DOLL PEREIRA. Filiação: DINIZ BUENO PEREIRA e ADELAIDE DOLL PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 16:00h.

GERTRUDES GOMES, 78 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: SILVIO GOMES. Filiação: JOAO ZERGER e GENOVA ZERGER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 15:00h.

HERIBERTO GABRIEL SDRIGOTTI, 67 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: MARISTELA DA SILVA CRUZ SDRIGOTTI. Filiação: ATTILIO DOMINGOS SDRIGOTTI e MARIA BORBA SDRIGOTTI. Sepultamento: CEMITERIO PARQUE JARDIM DAS FLORES JOINVILLE SC, sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 10:00h.

IDERLINO PEREIRA DO NASCIMENTO, 85 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Filiação: JUVENTINO BORGES DO NASCIMENTO e LEONTINA PEREIRA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (QUATRO BARRAS) CEM. PARQUE MEMORIAL GRACIOSA, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 17:00h.

IRAIDE ALVES FERREIRA, 64 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ANTONIO ALCEU FERREIRA. Filiação: FRANCISCO ALVES FERREIRA e MARIA JOSE FERREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 13:00h.

JOANA LUIZA ROSSETIM, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO ROSSETIM. Filiação: JOSE ROSSA e OLIVIA ROSSA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 16:00h.

JOAO DE ANDRADE NEVES, 85 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: JOSE FURTADO NEVES e ANA RITA DE ANDRADE NEVES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

JOSE CARLOS RAULINO, 82 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: CLEOMERI DA SILVA RAULINO. Filiação: JOSE OSMAR RAULINO e MARIA RICARDO LAUREANO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 17:00h.

JOSE ZEVANIR DANELUZ CARNEIRO, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: JANE. Filiação: JOSE ALCEU CARNEIRO e LIBERA DANELUZ CARNEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 12:30h.

LEODORO CORDEIRO, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: BENTO CORDEIRO e GUILHERMINA MARIA CORDEIRO. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

LEONILCE RIBEIRO DE CAMPOS, 81 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: DORIVAL RIBEIRO DE CAMPOS. Filiação: LEONARDO KANOPPA e LEDA VELLOZO KANOPPA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 14:00h.

MARIA LUIZA DELAY, 58 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ONIRSO DELAY e LUCIA THEREZA DELAY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

MARILDA DE OLIVEIRA, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM DE OLIVEIRA e EMILIA TEIXEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

NEUSO GANSKE, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: GUSTAVO GANSKE e MARIA SPINDOLA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 16:00h.

ORLANDO FARIAS, 72 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: ERNESTO FARIAS e DURVALINA MACHADO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.

RAIMUNDO ANTONIO CHAVES, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ELISA DO LAGO CHAVES. Filiação: LUCIANO RODRIGUES CHAVES e BARBARA RIBEIRO CHAVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 10:00h.

SANDRA REGINA AMORIELO, 59 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ANTONIO SPOLADOR JUNIOR. Filiação: BRAZ AMORIELO e MARIA IRACEMA FERRAZ AMORIELO. Sepultamento: CREMATORIO VATICANO, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024.

SEBASTIAO BRAZ DE ARAUJO SOBRINHO, 73 ano(s). Profissão: SAPATEIRO. Filiação: AGOSTINHO BRAZ DE ARAUJO e MARIA LUIZA DE ARAUJO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 12:00h.

SHIRLEY MULLER BOZZA, 64 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: EUGENIO ANTONIO BOZZA. Filiação: GERALDO MULLER e LINDA SCHINEMANN MULLER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 14:00h.

SILVIO LEAL DA CRUZ, 68 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JUVENAL HONORIO DA CRUZ e ANNA LEAL DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 14:30h.

SIRLEI DA CRUZ IVANKIO, 77 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO FERREIRA DA CRUZ e GERTRUDES DOS SANTOS CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 16:00h.

TEREZA MONCZAK LACERDA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PEDRO LACERDA. Filiação: JOAO MONCZAK e MARIA BARTCHECHEN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 11:00h.

VALDIR FOSSA, 62 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: PAULO FOSSA e ADELAIDE FOSSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 16:00h.

VALFRIDO LOURENCO, 78 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: ADAO LOURENCO e JUSTINA RUDEK LOURENCO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 15:00h.

WILSON RICARDO, 95 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: WANDA RICARDO. Filiação: ARI RICARDO e MARIA SILVA RICARDO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 13:00h.

