Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (05)

Adeli Cândida Slomp, 70 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Slomp Sobrinho e Alda Bridi Slomp. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Alysson Júnior Israel Vieira, 30 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Juvenil Vieira e Rosa Ribeiro Israel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Annaci Coltro, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Krasienski Filho e Maria Rebellato Krasienski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Antônia de Melo, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Purcote Filho e Maria Purcote. Sepultamento hoje, (Almirante Tamandaré) Paroquial Colônia Antônio Prado, saindo da Capela Luto Curitiba.

Arnaldo Kowalski, 77 anos. Filiação: José Kowalski e Luíza Kowalski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Cirlei do Rocio Henrker, 52 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Carlito Henrker e Terezinha de Jesus Henrker. Sepultamento ontem.

Corinda Marina Merissi Hawthorne, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Augusto Merissi e Adelaide Senerini Merissi. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Cemitério Municipal Água Verde.

Diego Juvenal Gomes Ribeiro, 37 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Cosmo Damião Ribeiro e Ana Maria Gomes Ferreira Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Edenisio Militão da Silva, 58 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Arlindo Militão da Silva e Cicera Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Esther Alves da Rocha, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Caponi e Christina Caponi. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Francisco Fagundes dos Reis, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Fagundes dos Reis e Santinha Machado dos Reis. Sepultamento ontem.

Hercilio Feder, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Benedito Feder e Ernesta Feder. Sepultamento ontem.

Iracema Carneiro de Paula Carvalho, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vergilio Carneiro de Paula e Adelaide Correa de Paul. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Izaias Fernandes Cardoso, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gerlado Fernandes de Almeida e Rita Francisca Cardozo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

João Maria de Azevedo, 89 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Joaquim Honorato de Azevedo e Maria Rosa de Jesus. Sepultamento ontem.

João Maria de Castro Franco, 61 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Antidio de Castro Franco e Tereza de Jesus Franco. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Cemitério Paroquial São Marcos.

José Carneiro, 84 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Carneiro e Zoraide Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

José Ferreira de Santana, 97 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Virgulino Ursulino de Santana e Tomásia Ferreira de Santana. Sepultamento sábado, 7 de outubro de 2023, Cemitério Municipal Morro do Chapeu Bahia, saindo da Capela Municipal Morro do Chapeu Bahia.

José Maria de Amorinm Lopes, 83 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Lourenço Monteiro Lopes e Predicanda Carneiro de Amorim Lopes. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Karla Heloise Preussler Weigert, 44 anos. Profissão: biólogo(a). Filiação: Carlos Henrique Preussler e Deisi Noeli Preussler. Sepultamento ontem.

Leonarda Wojciki Ivankio, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romão Wojciki e Marianna Wojciki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Associação Vila Militar (Curitiba).

Lilia da Costa Santos, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Rodrigues da Costa e Maria Ratacheski da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Nossa Senhora da Paz Boqueirão.

Luiz Edson Lang da Rocha, 72 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Ataliba Gonçalves Rocha e Brandina Lang da Rocha. Sepultamento ontem.

Luiz Vojcik, 69 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Bronislava Vojcik. Sepultamento ontem.

Luíza Marchesini Folador, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Caetano Marchesini e Olga Sicuro Marchesini. Sepultamento ontem.

Maria Ferreira Gonçalves, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Idalino Ferreira de Meirelles e Laurinda Maria das Neves. Sepultamento ontem.

Maria Juventina Santa Clara, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Antunes de Campos e Francisca Vieira de Lara. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo de Assembleia de Deus.

Mário Domingos Colaco, 65 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Arzilia Colaco. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Central de Araucária.

Marisa Ramos Morona, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heitor Ramos e Cideria Ramos. Sepultamento ontem.

Marlene Bonato, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Irio Antônio Bonato e Etelvina Silva Bonato. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

Meracy Vaz de Almeida, 90 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Xisto Franco de Almeida e Maria Luíza Vaz de Almeida. Sepultamento ontem.

Moacir Molari, 77 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Molari e Josefina Molari. Sepultamento ontem.

Neli Bencke Pucci, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Bencke da Silva e Maria Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Odete Cardoso, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pinamonte Edmundo Carraturi e Laura Barbosa Carraturi. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olga Garcia, 76 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Felipe Sary e Maria Sary. Sepultamento ontem.

Ormandina Alves Hermogenes, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marciliano Horácio Alves e Lealdina Amaral da Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Raquel Alves de Siqueira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Cândido Alves e Matilde Indio do Brasil Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 do Água Verde.

Rodrigo Ramos da Silva, 33 anos. Filiação: Francisco Ramos da Silva e Maria José Gomes da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Marilena PR, saindo da Capela Municipal de Marilena PR.

Rodrigo de Oliveira, 37 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antenor Rodrigues de Oliveira e Maria Aparecida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Santina Belo da Costa, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Belo da Silva e Ana Rosa da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Evangélica Bairro Alto.

Sérgio Ferreira, 51 anos. Profissão: mecanico montador. Filiação: Clara Ferreira da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Terezinha Cordova Branco, 79 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Virgílio Moreira Branco e Maria Almerinda Cordova Branco. Sepultamento ontem.

Vanderley Pinheiro, 74 anos. Filiação: Alfredo Pinheiro e Francisca Rodrigues Pinheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss.

