Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (30)

ABELARDA BRERO DEL PINO, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ENILDO DEL PINO. Filiação: ANGELO BRERO e LUIZA DALFARA BRERO. Sepultamento: A DE FINIR, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 15:00h.

ADA RIBEIRO DOS SANTOS, 80 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: AGENOR GOMES DOS SANTOS. Filiação: LEONIDAS FURTUNATO RIBEIRO e ERMELINA RAMOS RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 29 de outubro de 2024.

AKIO OYAMA, 53 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: VITORIO KATSUMI OYAMA e ODILA UMEKO OYAMA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE REGISTRO SP, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

ALCINDO PEREIRA DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: RAQUEL PEREIRA DA SILVA. Filiação: FRANCISCO PEREIRA e NARCINDA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO EVANGÉLICO DA CACHOEIRA, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 14:00h.

ALTAIR PLUSGECK, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARILENE DIFERT PLUSGECK. Filiação: CARLOS PLUSGECK e IDALINA PLUSGECK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

AMBROSIO OLIVEIRA, 76 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA LUISA DA SILVA OLIVEIRA. Filiação: FRANCISCO DE OLIVEIRA e MADALENA MARIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 11:30h.

ANA PAULA DE MELO FREIRE, 46 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RUBENS DE MELO FREIRE e IRENE LEVANDOVISKI FREIRE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 14:00h.

ANDRE ALESSANDRO DA SILVA BELEMER, 18 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Filiação: HELENA DA SILVA BELEMER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:00h.

ARACI MARIA DA LUZ, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANKLIN DA LUZ. Filiação: FRANCISCO ESTEVAO CONCEICAO e MADALENA MARIA BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

ASTRID ARAUJO, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARIA ARAUJO FILHO. Filiação: GERNOT OTTO JORGE PFUETZENREUTER e HELENA PFUETZENREUTER. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

CATARINA GONCALVES DE JESUS KING, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE CIDRA DE JESUS e ALCIDIA GONCALVES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 10:00h.

CECILIA MURAKAMA HASSUNUMA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KOKITI HASSUNUMA. Filiação: NOBUSE MURAKAMA e MIKE MURAKAMA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:00h.

CLEUCY SUDAN, 66 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ROSE TEREZINHA WEIGERT SUDAN. Filiação: EURIDES SUDAN e NELI RESENDE SUDAN. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 09:30h.

DOLARINA DA SILVA LEITE, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADEMIR LEITE. Filiação: JOVINO ALVES DA SILVA e ANA ALVES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

ELIFAS ORTI CORDEIRO, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA LUIZA DA COSTA CORDEIRO. Filiação: DORIVALDINO GONCALVES CORDEIRO e ANGELINA GONCALVES CORDEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 11:00h.

ELOINA MACIEL MEHRET, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JORGE MEHRET. Filiação: FRANCISCO MENDES MACIEL e LEONOR ANTUNES MACIEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

FLORIAL TENORIO, 83 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: MARIA TENORIO. Filiação: AQUILINO TENORIO e ELVIRA TENORIO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:00h.

FLORIVAL GOMES DE OLIVEIRA, 87 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: YARA LOURENCO DE OLIVEIRA. Filiação: ARACY GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 17:00h.

GILBERTO SELSSO LUIZ OZORIO, 78 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JANDIRA BECKERT OZORIO. Filiação: AMERICO LUIZ OZORIO e LEONOR BREGENSKI OZORIO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 14:00h.

HILDA DE OLIVEIRA BATISTA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HORACIO BATISTA DE MORAIS. Filiação: JOSE MOREIRA E OLIVEIRA e ZEFERINA VIEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITÉRIO SANTO ANTONIO – PONTA GROSSA PR, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

HILDEFONSO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: MARTIMIANO GONCALVES DA SILVA e NEUSA MARIA CLEMENTINA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

IRIA MARIA COLETTI, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCI ALFREDO DE CAMPOS COLETTI. Filiação: JACOB WOLF e ANA LEINEKER WOLF. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 15:00h.

JANIO CARLOS DE MIRA, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: VERA LUCIA CARDOSO DE MIRA. Filiação: JOAODE MIRA e LYDIA DE MIRA. Sepultamento: BORBA GATO, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

JOAQUIM MENDES, 94 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARIA JOANA SCHAFER MENDES. Filiação: FRANCISCO XAVIER MENDES e LIDIA FARIAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 14:00h.

LEONILDA FERNANDES DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: LAZARO DAVI DE OLIVEIRA. Filiação: VICENTE FERNANDES e FERMINA DE QUADROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

LUCINEIA DORNELES FELIPE, 44 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: NAO CONSTA e MARIA ROSA DORNELES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 14:00h.

LURDES MARTINS DA ANUNCIACAO, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO. Filiação: JOSE MARTINS e JOSE MARTINS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 16:00h.

MARIA DA LUZ DE PAULA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAUTIDIO RIBEIRO DE PAULA. Filiação: ANTONIO MARTINS e AUGUSTA FERNANDES DE GODOI. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

MARIA HELOIZA SANTOS RIBEIRO, 17 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ANTONIO MARCOS RIBEIRO e MARGARETE DE JESUS GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 31 de outubro de 2024 às 16:30h.

MARINO CUSTODIO, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARIA DA SILVA CUSTODIO. Filiação: SEBASTIAO CUSTODIO e ABIGAIL JUSTINA AGDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 14:30h.

MARISE HELEEN HARTMANN ALT, 57 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: GUSTAVO HOMMERDING ALT. Filiação: ARNO BENNO HARTMANN e ILSA LUCIANA RAAMOS HARTMANN. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.

MAYCON ANTONIO KORMANN PADILHA, 20 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO FERREIRA PADILHA e MARLEY URBANO KORMANN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 11:00h.

NATALINA STIVAL SCHULTZ, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NELSON SCHULTZ. Filiação: LUIZ STIVAL e HELENA MORAES STIVAL. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 11:00h.

NELSO EICHSTAEDT, 73 ano(s). Profissão: MEDIDOR(A). Cônjuge: MARLIZE GUMZ EICHSTAEDT. Filiação: HARRY EUCHSTAEDT e GARTUARD EICHSTAEDT. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 11:00h.

SEBASTIAO FRANCISCO DA CONCEICAO, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: EMILIA MACHADO DA CONCEICAO. Filiação: ANTONIO FRANCISCO DA CONCEICAO e ERMIRA RUTH DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 30 de outubro de 2024 às 12:00h.