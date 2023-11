Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (1º)

Adriana Cristina Amorim e Silva, 48 anos. Profissão: designer gráfico. Filiação: Izidoro Amorim e Ivoni Inêz Amorim. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo de Igreja Batista do Bacaheri.

Agostinho Martins Vieira, 86 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Luiz Gomes Vieira e Rosa Ferreira Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Alceu Gottschild, 75 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ermelino Manoel Gottschild e Verônica Scorsato Gottschild. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Memorial Luto Curitiba- Sala Jacaranda.

Aldi Trancoso dos Santos, 61 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Trancoso Neto e Auremita dos Santos Bahia. Sepultamento ontem.

Alfredo Ribas de Laras, 81 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: João Ribas Machado e Zozima Pereira de Laras. Sepultamento ontem.

Altamir Franceschi, 80 anos. Filiação: Pedro Raphael Franceschi e Nair Cantelli Franceschi. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Igreja Nova Alianca //bairro Guaira.

Aníbal Cristino Ribeiro, 83 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Francisco Cristino Ribeiro e Dolores Rosa Ribeiro. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Jardim Cláudia – Pinhais.

Celestino Martinho Leite, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Ibraim Leite e Maria Conceição Leite. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Edison Justo, 52 anos. Filiação: Jaime Justo e Carolina Roza Justo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista.

Eduardo Alves Cabral, 85 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Magno João Cardoso e Francisca Cabral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Luto Curitiba.

Eduardo Henrique de Oliveira, 39 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: José Carlos de Oliveira e Vera Lúcia Deodato Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Eliane da Silva Moreira, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aristides Moreira Machado e Eva da Silva Moreira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Maria Angelica / Pinheirinho.

Elza Akemi Saito, 66 anos. Profissão: balconista. Filiação: Shigee Saito e Kayoko Chyoji Saito. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03.

Fátima Bastian de Góes, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mário Gabriel Bastian e Zelinda Ferreira Bastian. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Gislene Seledes Busch Jorge, 51 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Geraldo Paulo Busch e Maria Seledes Busch. Sepultamento hoje, Cemitério Linha Esperanca / Cruz Machado, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Ildemar Machado Dias, 65 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Admar Machado Dias e Eliette Victória Machado Dias. Sepultamento ontem.

Iolanda Dobins Fagundes, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otávio Dobins e Felizarda Donato Dobins. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Irene Aparecida Sant Ana, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benvindo Sant Ana e Maria Colaco dos Santos. Sepultamento ontem.

João Goudard, 64 anos. Filiação: Benicio Goudard e Dejanira Maria Goudard. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03.

Jocélia de Fátima Felippe Soika, 59 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Pedro Felippe e Mercedes Felippe. Sepultamento ontem.

José Luiz Gonçalves, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: Tereza Gonçalves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

José Pelek, 79 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: João Pelek e Anastácia Pelek. Sepultamento ontem.

Juarez Pereira Conceição, 62 anos. Filiação: Mário Simplicio da Conceição e Alzira Prereia Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Leoni Sgoda, 89 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Manoel Cordeiro Padilha e Augusta Silva Padilha. Sepultamento ontem.

Luís César de Oliveira, 69 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Enair Aparecido de Oliveira e Judite Pais da Conceição. Sepultamento ontem.

Marcos Henrique Dias Povoa de Almeida Coutinho, 66 anos. Profissão: gerente. Filiação: Henrique de Almeida Coutinho e Maria Adelaide Dias Povoa. Sepultamento ontem.

Maria Elenita de Castro, 74 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Francisco Soares de Castro e Maria de Lourdes de Castro. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal Patos- Morada Nova Ce.

Maria Gonçalves Cecilio, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pedro Gonçalves e Amélia Joaquina de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Maria José Nogueira, 62 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Sebastião Pereira Marcondes e Donaria Maria Marcondes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Maria da Conceição Pires Maduro, 71 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Aristides Pires Maduro e Ana Augusta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Mário Bonatti, 87 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Daniel Bonatti e Palmira Bonatti. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Marlene Kuchanovicz de Andrade, 69 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Paulo Kuchanovicz e Estefania Olewski Kuchanovicz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Sala Ipe Memorial Curitiba.

Marlene Pacheco de Souza, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Luiz Pacheco e Ana Rita Pacheco. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Marlene de Almeida Lucan, 73 anos. Filiação: Sebastião Gonçalves de Lima e Natália Nichak de Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Max Martin Barth, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Max Hyronimus Barth e Irma Carolina Decker Barth. Sepultamento ontem.

Milton Gomes de Souza, 64 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Paulo Gomes de Souza e Maria Dias de Souza. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal de Fazenda Rio Grande.

Milton Jensen, 96 anos. Profissão: piloto. Filiação: Ricardo Jensen e Cecília Jensen. Sepultamento ontem.

Moacir de Jesus Lisboa, 89 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: João Claro Lisboa e Verzelina Prestes Lisboa. Sepultamento ontem.

Nilda Rodrigues de Gois dos Santos, 70 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: João Niz de Gois e Maria Rodrigues de Gois. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz.

Ondina Hummel Correia, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Plácido Jacinto Hummel e Odila Apparecida Hummel. Sepultamento ontem.

Paulo Canuto dos Santos, 32 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Silmara Deisa Canuto dos Santos. Sepultamento ontem.

Rosalina de Brito Cardoso, 79 anos. Filiação: Benedito Fernandes de Brito e Alzira Colaco de Brito. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Roseli de Lima, 45 anos. Profissão: do lar. Filiação: Setembrino Vaz de Lima e Laura Bah. Sepultamento ontem.

Sandra Josefina Theodoro Vidal, 75 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Sebastião Theodoro Gonçalves e Joana Augusta Gonçalves. Sepultamento ontem.

Tânia Mara Vieira de Melo, 60 anos. Filiação: Paulo Ferreira de Melo e Cecília Vieira de Melo. Sepultamento ontem.

Terezinha da Silva Motta, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joventino Manoel da Silva e Laudelina Frassonda Silva. Sepultamento ontem.

Vanilda Costa de Morais, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Martins da Costa e Luíza Pereira da Costa. Sepultamento ontem.

Vivaldino Inácio da Silva, 59 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Ervides Inácio da Silva e Guilhermina Franco da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Comunidade Betania.

Yasmin Graciela Barreto Caraucan, 41 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Orangel Antônio Barreto e Irene del Valle Caraucan Torres. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de Igreja Pentecostal Casa de Oração de Jesus Cristo.

