Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quarta-feira (17)

AMAURY NEY CAMPOS DE ASSIS, 84 ano(s). OUTROS. Filiação: FRANCISCO CAMPOS DE ASSIS e NEUZA CUNHA CAMPOS DE ASSIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 11:30h.

AMELIA SILVA, 92 ano(s). DO LAR. Filiação: GERALDA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 12:00h.

ANTONIO CAMARGO DA ROCHA, 65 ano(s). AGRICULTOR. SUELI APARECIDA DOS SANTOS ROCHA. Filiação: MANOEL ANDRE DA ROCHA e SENHORINHA OLIVEIRA ROCHA. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, quarta-feira, 17 de abril de 2024.

ANTONIO HARVAT BARANHUK, 78 ano(s). ELETRICISTA. ARILDA MARINHO BARANHUK. Filiação: ESTEFANO BARANHUK e ROSA HARVAT BARANHUK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 14:00h.

ANTONIO REGO, 91 ano(s). COMERCIANTE. JUVENTINA ALVES REGO. Filiação: JOSE REGO e MARIA VALENTIM. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 10:00h.

ARMANDO HUGO ANDRETTA, 74 ano(s). OUTROS. Filiação: ISOALDO DOMINGOS ANDRETTA e HELENA DRAG ANDRETTA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 17 de abril de 2024.

CARLOS WITZKI, 83 ano(s). FLORISTA. ZULMIRA WITZKI. Filiação: PEDRO WITZKI e LUIZA WITZKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 16:30h.

CELIO DA CRUZ, 61 ano(s). SEGURANÇA. Filiação: HENRIQUE AFONSO DA CRUZ e DORVALINA PEREIRA DA CRUZ. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITERIO SANTO EXPEDITO, quarta-feira, 17 de abril de 2024.

CRISTINA ZANGHELINI STINGHEN, 96 ano(s). OUTROS. MILTON OSNY STINGHEN. Filiação: ALBINO ZANGHELINI e MARIA ZANGHELINI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 15:30h.

DENIS CARLOS BRUM FRONCHAK, 38 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: JOAO CARLOS FRONCHAK e GENI MARA BRUM FRONCHAK. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 14:00h.

EDSON ALVES SILVA, 28 ano(s). AUTONOMO. Filiação: ADELIR JOSE SILVA e CLEIDE TEREZINHA FERREIRA ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 14:00h.

EDSON DE SOUZA LIMA, 72 ano(s). ANALISTA SISTEMAS. ELIETE DO ROCIO SOUZA LIMA. Filiação: GERALDO DE SOUZA LIMA e DEOLINDA DE SOUZA LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 11:00h.

ELIANE BUZZI, 59 ano(s). AUXILIAR RECURSOS HUMANOS. Filiação: ARY BUZZI e MARIA BUZZI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 16:30h.

ELOA VITORIA NALON, 2 mes(es). MENOR. Filiação: LETICIA NALON. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOSE EM BITURUNA, quarta-feira, 17 de abril de 2024.

EMERSON DE MELLO, 65 ano(s). ENGENHEIRO(A) CIVIL. MARIA LUCIA ROCHA PAVELSKI DE MELLO. Filiação: JOSE LUIZ DE MELLO e MERICE JOSLIN DE MELLO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 16:00h.

EROALDO BATISTA DAMAS, 49 ano(s). PEDREIRO. Filiação: DIRCEU TABORDA DAMAS e EVA APARECIDA BATISTA DAMAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 17:00h.

FERNANDO LUCAS TABORDA RIBAS, 44 ano(s). OUTROS. Filiação: LUCAS TABORDA RIBAS FILHO e ADELAIDE TABORDA RIBAS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 17 de abril de 2024.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO, 63 ano(s). PINTOR(A). Filiação: EUCLIDES VICTOR PINTO e ROSA PINTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 10:00h.

FRANCISCO TIBES CARLIN, 96 ano(s). AGRICULTOR. DILETA CARLI CARLIN. Filiação: ISRAEL CARLIN DE SOUZA e ETELVINA TIBES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 10:00h.

GABRIEL RODRIGUES POTIER, 20 ano(s). OPERADOR(A) CAIXA. Filiação: SIDNEI POTIER e MARCIA REGINA RODRIGUES. Sepultamento: (RIO NEGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO/PR, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 16:00h.

GRACIELA TIBURSKI DE CASTRO, 90 ano(s). DO LAR. MIGUEL RIBEIRO DE CASTRO. Filiação: ESTANISLAU TIBURSKI e ADELAIDE GROHS TIBURSKI. Sepultamento: CEMITERIO DE IRIEOPOLIS, quarta-feira, 17 de abril de 2024.

IRACEMA MACHADO DO NASCIMENTO, 76 ano(s). DO LAR. PEDRO JOSE DO NASCIMENTO. Filiação: AURIVAL MACHADO DE CAMPOS e EVANIRA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 16:00h.

IRENE VIEIRA SCREMIM, 82 ano(s). DO LAR. ENEDINO SCREMIM. Filiação: FLORENCIO MARTINS e ANA VIEIRA MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 14:00h.

IVANA TEOBALDO RIBEIRO, 86 ano(s). AGRICULTOR. MANOEL PAULO RIBEIRO NETO. Filiação: ANTONIO TEOBALDO DE ASSIS e ETELVINA MARIA DAS DORES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 17 de abril de 2024.

JOAO BATISTA BORGES, 86 ano(s). COMERCIANTE. REUMILDA DE OLIVEIRA BORGES. Filiação: SEBASTIAO BORGES SOBRINHO e SEBASTIANA QUINTAS BORGES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 16:30h.

JOSE NETO SANTOS CALIMAN, 1 ano(s). MENOR. Filiação: ALEX DO NASCIMENTO CALIMAN e MARLI DOS ANJOS SANTOS CALIMAN. Sepultamento: CEMITÉRIO DE SENGES /PR, terça-feira, 16 de abril de 2024.

LAERTE MACHADO, 88 ano(s). CLASSIFICADOR(A). LIDIA DO PILAR TEIXEIRA MACHADO. Filiação: ANTONIO DA SILVA MACHADO e PALMIRA FERNANDES MACHADO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 13:30h.

LUCHE LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS COSTA, 45 ano(s). SERVENTE. Filiação: SILVIO FERREIRA DA COSTA e ZULMERINDA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 16:00h.

LUCIANA DE AVILA, 46 ano(s). ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: CONSTANTINO SOARES DE AVILA e DENISE DE FATIMA DE AVILA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 10:00h.

LUIZ ANTONIO BREDON FURTADO, 77 ano(s). MOTORISTA. Filiação: HORACIO BELMIRO FURTADO e JOSEFA BREDON FURTADO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 17:00h.

MARGARIDA BALBINOTTE DOS SANTOS, 67 ano(s). DO LAR. EDISON DOS SANTOS. Filiação: ODILCE BALBINOTTE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 19:00h.

MARIA APARECIDA TABORDA, 79 ano(s). COMERCIANTE. Filiação: JOSE GONZAGA DA SILVA e ANA FARIDES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA HELENA DA COSTA DIAS, 76 ano(s). OUTROS. IVALDONAR BRINDAROLI BASTOS. Filiação: AFONSO COSTA e IDA TOESCA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 14:00h.

MARIA LULA DA SILVA, 74 ano(s). DO LAR. LUIS DA SILVA. Filiação: EMIR GOMES DE OLIVEIRA e NILZA RIBEIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 11:30h.

MARIA LUZ DOS SANTOS SILVA, 85 ano(s). DO LAR. JOSE DIAS DA SILVA. Filiação: TEODORO FRANCISCO DOS SANTOS e EUGENIA MARIA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 16:30h.

MARIA VIEIRA, 64 ano(s). DOMÉSTICA. VILSON PAULINO VIEIRA. Filiação: JOAO ROMAO DO PRADO e FRANCISCA PAULINA DO PRADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 11:00h.

NOREMI DE SOUZA CARVALHO, 77 ano(s). DO LAR. SEBASTIAO CUPERTINO BORGES DE CARVALHO. Filiação: JOAO WALDOMIRO DE SOUZA e MARIA JOSE DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 15:00h.

OLANDINA MARIA FIGUEIRA, 72 ano(s). DO LAR. IVANIR CANDIDO FIGUEIRA. Filiação: JOSE DOS SANTOS e ADILIA ARCENO DOSS ANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 10:00h.

PAULINA VAZ SOUZA DOS ANJOS, 83 ano(s). DO LAR. ARCENIO JOSE DOS SANTOS. Filiação: FRANCISCO VAZ VIEIRA e BENEDITA DE SOUZA VIEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 17:00h.

PAULO CARNEIRO DA SILVA, 64 ano(s). ADVOGADO(A). Filiação: INACIO CARNEIRO DA SILVA e MARIA GONCALVES DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 18:00h.

ROSALINA ZANETONI ORTEGA, 87 ano(s). DO LAR. SALVADOR ORTEGA. Filiação: ANGELO ZANETONI e ROSA PAVANI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 16 de abril de 2024 às 19:00h.

ROSEMEIRE COSTA, 57 ano(s). DO LAR. WILSON PEREIRA. Filiação: VILSON GERALDO COSTA e ALBERTINA PEREIRA COSTA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 10:00h.

SERGIO LUIS BENTO BRITES, 57 ano(s). AUXILIAR DE MANUTENÇAO. Filiação: SERGIO BRITES e MARIA ZILMA BENTO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 14:00h.

SOELI RODRIGUES, 60 ano(s). DO LAR. MARCIO ROCHA MATTOS. Filiação: JORGE RODRIGUES e ZULMIRA RODRIGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 11:00h.

TEREZA DA LUZ, 81 ano(s). DO LAR. Filiação: CONSTANTE PUKALESKI e BALBINA PUKALESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 10:00h.

TEREZA FERREIRA DA SILVA, 74 ano(s). DO LAR. OLIVIO RODRIGUES FERREIRA. Filiação: ONOFRE BRASILIO DA SILVA e BRAULINA DE OLIVEIRA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 14:00h.

TEREZINA RIBEIRO BAPTISTA, 91 ano(s). DO LAR. RAUL RIBEIRO BAPTISTA. Filiação: JOSE OCHELISKI FILHO e ARCANGELA OCHELISKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 17:00h.

TEREZINHA DOS SANTOS LIMA, 69 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO LOURENCO DOS SANTOS e MADALENA CERBELE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 09:30h.

VANESSA APARECIDA DUARTE, 42 ano(s). DO LAR. Filiação: EDURDO JOSE DUARTE e CLEUZA LONGO DUARTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 17 de abril de 2024.

WALDEMIR SCHPAK, 64 ano(s). OPERADOR(A) MÁQUINAS. MARIA LEONIRA SCHPAK. Filiação: MIGUEL SCHPAK e MERCEDES SCHPAK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 17 de abril de 2024 às 10:00h.

