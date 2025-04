Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (16)

LUIZ CARLOS CHACON DE OLIVEIRA, 84 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: VALQUIRIA WROBEL DE OLIVEIRA. Filiação: HONORATO ARCELINO DE OLIVEIRA e ELVIRA GODOY DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

ABENEL DA COSTA BERNARDES, 93 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: SEBASTIAO BERNARDES. Filiação: JOSE SIMAO DA COSTA e ZUMIRA LEITE DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

ADELIA BERNARDES JACINTO, 87 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Cônjuge: MILTON JACINTO. Filiação: BENEDITO JOSE BERNARDES e GERALDA MARIA BERNARDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 13:00h.

ALMIR DE ALMEIDA LARA, 70 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA DE DEUS LARA. Filiação: FRANCISCO DE ALMEIDA LARA e IRMA RODRIGUES LARA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

ANA LUCIA CORDEIRO DA SILVA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAERCO CUSTODIO DA SILVA. Filiação: ANGELO CORDEIRO DOS SANTOS e FLORINIS TAVARES DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

ANITA JURACI DE LIMA, 78 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: JOSE ALCEU GALVAO. Filiação: SEBASTIAO SOARES DE LIMA e CLARINDA ANTOS DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

BIANCA CAROLINE ILHEU, 32 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO BATISTA ILHEU e ANALICE HELANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

BIANCA MENDES DO IMARAL, 29 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: ADEMAR APARECIDO DA ROSA. Filiação: NATALICIO MENDES DO AMARAL e JUCIRLENE VALENTE DOS SANTOS IMARAL. Sepultamento: (CERRO AZUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 17:00h.

CANDIDA DA SILVA BORGES, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RAUL DIAS BORGES. Filiação: JOSE TOMAZ DA SILVA e CELESTINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 10:00h.

DARCY OLIVEIRA DE BORBA, 91 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: SIRLEI PRYBYZEVSKI RODRIGUES. Filiação: ANTONIO GARCIA GARCIA DE BORBA e FELICIANA OLIVEIRA BORBA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

DENILTON DIAS TAVARES, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: TEREZA MANDUCA DIAS TAVARES. Filiação: JERONIMO DIAS TAVARES e JOANA ORTIGOSO TAVARES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

DIVANIR PINTO, 64 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JANE APARECIDA PINTO. Filiação: GILBERTO PINTO e MARIA ARAUJO PINTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 16:30h.

ELIONAR PEDRO BONAT, 93 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ADELIA BONAT. Filiação: JOAO BONAT e HERMINIA BONAT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 11:00h.

EVANEIDE MARIA DO NASCIMENTO SILVA, 65 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GENIVAL FRANCISCO DA SILVA. Filiação: LUIZ JOAQUIM DO NASCIMENTO e EVANIRA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 15 de abril de 2025 às 20:00h.

FRANCISCA GONCALVES PEREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IBRAIM ALVES PEREIRA. Filiação: BENEDITO GONCALVES DAMASIO e QUIRUBINA MARIA DA CRUZ. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

IVANILDA DE FREITAS NUNES, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO NUNES e MARIA JULIA DE FREITAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 16:30h.

JOSE ARAMIS DALKE, 69 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: SOFIA ZEZICKI DALKE. Filiação: NAO CONSTA e TEREZA DALKE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 16:30h.

JOSE FREANCISCO DE BRITO, 68 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: RITA PADILHA DE BRITO. Filiação: VICENTE FRANCISCO DE BRITO e JOANA VICENTINA BATISTA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

JOSE PEDRO DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ROSA MACHADO DA SILVA. Filiação: PEDRO ANTONIO DA SILVA e MARIA FRANCISCA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 09:30h.

JOSE SEBASTIAO LISBOA, 75 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: TERESINHA MARIA LISBOA. Filiação: JOAO BATISTA LISBOA e MARIA MADALENA LISBOA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 12:00h.

JUSSARA MARIA ALVES BELEM, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSIRIS BELEM. Filiação: LEOPOLDO ALVES e ANA LORY KUSTER ALVES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 10:00h.

KARUNAKARAN VIJAYAKUMARI NAIR, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KARUNAKARAN NAIR. Filiação: KOIKALATI DAMODARAN PILLAI e SAROJINIAMMA DAMODARAN PILLAI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 16:30h.

KLEBER RAFAEL KUASNEY, 44 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Filiação: JANUARIO KAUSNEY e VITORIA MARIA KUASNEY. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 16:00h.

LICIA BATISTA FERREIRA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDOMIRO BELEMER FERREIRA. Filiação: JOAO BATISTA MOREIRA e MARIA PEREIRA DA CRUZ MOREIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

LIVINO GONCALVES DE JESUS, 65 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: IVANETE RODRIGUES DE MATOS JESUS. Filiação: PAULO GONCALVES DE JESUS e DOMINGAS DIAS DA ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

LUCIA ORCHEL DA CRUZ, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO ALTAIR DA CRUZ. Filiação: FRANCISCO ORCHEL e VICTORIO ORCHEL. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

MANOEL ALEXANDRE SCHERNOSKI RIBAS, 63 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: LAURO MARTINS RIBAS e MARIA SCHERNOSKI RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 16:00h.

MARCOS LOPES DOS SANTOS, 69 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: JOSE DOS SANTOS e MARIA LOPES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 14:00h.

MARIA DE LOURDES FONTES HADDAD, 93 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JORGE MOYSES HADDAD. Filiação: ALVARO VAZ FONTES e IDA VERRI FONTES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

MARIA DE LOURDES LEAL GARCEZ, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO LUIZ GARCEZ. Filiação: ARTHUR LEAL e WALTELINA LEAL. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 15 de abril de 2025.

MARIA DE LOURDES TEIXEIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDOMIRO PEDRO TEIXEIRA. Filiação: JOSE PEREIRA DA SILVA e MARGARIDA DA SILVA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 17 de abril de 2025 às 09:00h.

MARIO CESAR WILDNER, 59 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARTA APARECIDA BAIL WILDNER. Filiação: HENRIQUE WILDNER e MIRIAN DE LIMA WILDNER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

MATEUS MONTEIRO DOS SANTOS, 23 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE ANTONIO SOUSA DOS SANTOS e CARLA CRISTINA DUARTE MONTEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 09:00h.

MAXIMO ZUCHELLO, 92 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LINDACIR EHALT ZUCHELLO. Filiação: JOAO ZUCHELLO e ELVIRA CAMAN ZUCHELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 11:00h.

MERCEDES FERNANDES PEREIRA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PEREIRA. Filiação: VICENTE FERNANDES MATEUS e DOLORES VIRUEL DOMINGES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

MIYOKO NAKATANI, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: TAKAHIRO NAKATANI. Filiação: SHIGUEYOSHI VEMOTO e MISAO VEMOTO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 15 de abril de 2025 às 16:30h.

NATAL GALDINO DE OLIVEIRA, 78 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: JOSE RITA DE OLIVEIRA e LUCIA GALDINO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 16:30h.

OLIVIO CRUZ, 84 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: SEBASTIANA ZIEBARTH CRUZ. Filiação: VALDOMIRO CRUZ e OQUILINA DE QUADROS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 15:00h.

OSCAR FRANCISCO FERREIRA, 75 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: SOELY DE JESUS ANCIUTI FERREIRA. Filiação: ALCEBIADES FERREIRA RIBAS e LAUDELINA MARIA DO BELEM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:30h.

OSVALDO JALES DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEVERINO JALES DA SILVA e TANIA ALVES DE LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 13:00h.

REGINA MARIA KOCH, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: ROBERTO KOCH. Filiação: FRANCISCO SCROCH e PALMIRA SCROCH. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 11:00h.

ROSA ALVES, 76 ano(s). Filiação: ANDRE ALVES e MARIA DE LOURDES ALVES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 16:00h.

SONIA MARIZA FARIA JANZ, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO VALDIR DA SILVA. Filiação: WALTER ADOLPHO JANZ e MASCOTA MARIA FARIA JANZ. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 17:00h.

THEREZINHA VANYR SAMPIETRO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PERCY ANTONIO SAMPIETRO. Filiação: AVELINO ZAMBENEDETI e ALBINA ZAMBENEDETI. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL – SAO MIGUEL DO OESTE / SC, quarta-feira, 16 de abril de 2025.

VILMAR BRUSTOLIN JUNIOR, 43 ano(s). Profissão: SUPERVISOR(A). Filiação: VILMAR BRUSTOLIN e EVANIRA SOARES BRUSTOLIN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 14:00h.

VILSON PAULINO VIEIRA, 74 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Cônjuge: MJARIA VIEIRA. Filiação: HOPRACIO PAULINO VIEIRA e MARIA ROSA VIEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 11:00h.

WELITON ARISTIDES DA SILVA, 37 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: NILSON BONIFACIO DA SILVA e MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 16 de abril de 2025 às 10:00h.

