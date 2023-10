Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (11)

Ailda Maria Amorim, 77 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Laurindo Pereira Amorim e Maria Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Alcides Biz, 82 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Francisco Biz e Ida Moser Biz. Sepultamento ontem.

Amelita Sales Oliveira, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Sales da Silva e Josefa do Carmo Silva. Sepultamento ontem.

Ângelo Braz dos Santos Valle, 51 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Bento Pereira do Valle e Licia dos Santos Valle. Sepultamento ontem.

Anizio Pereira da Silva, 76 anos. Filiação: Albino Pereira da Silva e Deoclecia Rodrigues da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Arminda Grobe Ferreira, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conrado Grobe e Maria das Dores Leandro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemterio Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Cassio Ricardo Bara de Araújo, 62 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sebastião Amaral Araújo e Heleny Bara Araújo. Sepultamento ontem.

Célia Lima Santos, 94 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Tibúrcio Pereira de Lama e Sylvia Gonçalves Caldeira Lima. Sepultamento ontem.

Cezar Paiva Coreia Lima, 69 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Vicente Ferrer Correia Lima e Dulce Paiva Correia Lima. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Edinalva Felipe, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Izaquis Felipe e Aurita Fa Rocha de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de 2º Igreja Prespeteriana – Rua Alfredo Pujol, Nº299 – Cic – Curitiba (PR).

Elias Marques, 49 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Otacílio Marques e Zenita Pereira dos Santos Marques. Sepultamento ontem.

Elisabete Rodrigues Machado de Jesus, 52 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Elpidio Rodrigues e Terezinha de Lurdes Rodrigues. Sepultamento ontem.

Emir Carrani da Costa, 86 anos. Filiação: Lourival Vercezi da Costa e Francisca Carrani da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Eunice Matos da Silva Mansour, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Otacílio Maria da Silva e Josefa Duarte Matos da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Unilutos.

Fabiano Beghetto, 54 anos. Filiação: Assis Beghetto e Teresa Iede Beghetto. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Fabrício Gustavo Marcolino Martins, 19 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Jean Alberto Martins Sebastião e Ana Paula Marcolino. Sepultamento ontem.

Geny de Souza Cruz, 101 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Elpidio Psarigot de Souza e Maria Geiga Parigot de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Geraldo Viveiros da Costa, 76 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Vicente Braz de Viveiros e Inêz Jacinta da Costa. Sepultamento ontem.

Helena Biranoski Bueno, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mariano Biranoski e Wadislava Biranoski. Sepultamento ontem.

Jacilene Maria dos Santos, 46 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Aurino José dos Santos e Cicera Martins de Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Missão do Brasil – Santa Cândida – CuritibaPR.

João Raimundo de Oliveira, 76 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Teophilio Joaquim de Oliveira e Maria Rosalina de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Elias dos Santos, 78 anos. Filiação: João Martins dos Santos e Olivia Cardoso dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja do Evangelho Quadrangular (Capao Raso).

José Gilberto Cunha Correa, 96 anos. Filiação: Alcides Correia e Edmea Cunha Correa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

José Olímpio de Oliveira, 86 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: José Olímpio de Oliveira e Verônica Afonso de Oliveira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Rosa da Paz, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria Rosa da Paz. Sepultamento ontem.

Keline de Andrade Lima, 41 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Antônio Benedito de Lima e Maria Angelica de Andrade Lima. Sepultamento ontem.

Manoel Messias da Conceição, 60 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Monteiro da Conceição e Maria Miranda da Silva Conceição. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cem. Parque Memorial Graciosa, saindo de Igreja Sanutuário São Leopoldo – Cic.

Maria Assunção Afonso Pereira, 81 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Quintino Anselmo Afonso e Miquilina de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Delide Sebold, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Henrique Kloppel e Paulina Kuster. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria de Fátima Rosa Custodio, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Rosa e Benendita Coelho Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Mariana Lapola de Franca, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Migule Lapola e Lindamira de Franca Lapola. Sepultamento hoje, (Itaperuçu) Cemitério Municipal de Itaperuçu, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Marijane Pagliosa, 55 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Segundo Odone Pagliosa e Delize Pagliosa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pato Branco, saindo da Capela Primeira Igreja Batista Bom Retiro.

Odette Ferreira de Oliveira, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bertolino Ferreira Lopes e Joanna Ferreira Azevedo. Sepultamento ontem.

Otacílio Alves de Souza, 85 anos. Filiação: Domingos Vicente de Souza e Matilde Alves de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

Paulina Maria Strapazzon, 85 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Germano Strapazzon e Vitória Panegalle Strapazzon. Sepultamento ontem.

Pedro Miguel de Moraes Farias, 2 dias. Filiação: Leandro Paul da Silva Farias e Wandelcy Resende de Moraes. Sepultamento ontem.

Rosemeire Zanella, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ernalo Carmello Zanella e Virka Zanella. Sepultamento ontem.

Ruth Gonçalves, 75 anos. Filiação: Ernani Queiroz e Ester Chueri Queiros. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Sebastião Pereira de Souza, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Constantino Jorge de Souza e Laurinda Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Sthefany dos Santos Tracz, 27 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Nelson Tracz e Margarida Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Terezinha Mundt, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gumercindo Alves de Lima e Conceição Rodrigues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Wilmary Rasera de Oliveira, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Rasera e Jalile de Moura Rasera. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Zenaide de Araújo, 56 anos. Profissão: manicure. Filiação: Antônio Norberto de Araújo e Olivina dos Santos Araújo. Sepultamento ontem.

