Agimiro Silva dos Santos, 54 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: José Francisco dos Santos e Maria Socorro Silva dos Santos. Sepultamento ontem.

Alceu Cassimiro, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Cassimiro e Ana Barboza Cassimiro. Sepultamento ontem.

Alvei João Batista Simões, 65 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Jorge Batista Ribeiro e Luíza Simões. Sepultamento ontem.

Ana da Silva Gomes, 90 anos. Profissão: escriturário(a). Filiação: Zeferino Pessoa da Silva e Maria Ana de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ângela Maria Pereira da Costa, 58 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Abílio Ferreira da Costa e Maria Francisca Pereira de Oliveira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Batista de Oliveira, 95 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Batista de Oliveira e Clarinda Maria de Jesus. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Arlete Gusso, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Walter Naico e Ruth Storrer Naico. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Benedicta da Conceição Santos Saoares, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Humberto José dos Santos e Maria das Dores Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Cláudio Correa Champovski, 51 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Valdemiro Champovski e Ana Correa Champovski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Daiani Hobal, 42 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Stefaingen Hobal e Jonia Daudt Hobal. Sepultamento ontem.

Delita Rogacheski Ripka, 63 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Boleslau Rogacheski e Santina Rogacheski. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal Água Verde.

Delso Teixeira da Paixão, 74 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Carlos Teixeira Sobrinho e Rosa Teixeira Furlan. Sepultamento ontem.

Edson Batista Teixeira da Silva, 49 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: João Batista da Silva e Francisca Teixeira da Silva. Sepultamento ontem.

Elis Regina dos Santos, 55 anos. Profissão: fiscal. Filiação: José Domingos dos Santos e Rita Jovelina dos Santos. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo.

Elzira Zawascki Smolinski, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcelino Zawascki e Ângela Jackson. Sepultamento ontem.

Essias Lopes, 98 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Antônio Lopes e Mercedes Sampaio Lopes. Sepultamento ontem.

Eugenia Maria de Carvalho, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Costa e Iva de Sá Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Eurides Bueno, 84 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Euclides Bueno e Maria de Jesus Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Flávio Roberto Arndt, 76 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Waldemar Arndt e Irni Leonora Arndt. Sepultamento ontem.

Francisco Ferreira, 101 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Furtado da Conceição e Enedina Ferreira da Conceição. Sepultamento ontem.

Francisco José de Paula, 63 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Bahia de Paula e Florizia Rodrigues de Paula. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela em Almirante Tamandaré.

Geraldo Aparecido Pratka, 65 anos. Filiação: Augusto Pratka e Juvelina dos Santos Pratka. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Hugo Alejandro Munoz Andrade, 52 anos. Profissão: técnico telecomunicações. Filiação: Hugo Guillermo Munoz Mejias e Maria Auxiliadora Andrade de Munoz. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco CuriitbaPR.

Ires Maria Crippa Cazella, 82 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Ludovico Crippa e Luíza Rosa Colombo. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Isaias Dea, 69 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adelino Dea e Ipolita Lopes Dea. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 – Capela Municipal do Água Verde.

Israel Francisco de Souza, 65 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Adelino Francisco de Souza e Hilda Quintela de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivan Dolberth Júnior, 73 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Ivan Dolberth e Vanir Rosa de Moraes Dolberth. Sepultamento ontem.

Jeronimo Luís Caetano Marques, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Marques e Ana Júlia Caetano. Sepultamento ontem.

João Vitor Aparecido da Silva, 20 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Márcio Aprecido da Silva e Liane Ferreira de Macedo. Sepultamento ontem.

Joel Aparecido, 31 anos. Profissão: engenheiro(a). Filiação: Joel Aparecido Barbosa e Zélia de Assis Barbosa. Sepultamento sábado, 12 de agosto de 2023, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Lourival Ribeiro, 83 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: José Paes Ribeiro e Lucinda Paes Ribeiro. Sepultamento ontem.

José Valdemar Martins Machado, 52 anos. Profissão: consultor(a). Filiação: Ermelino Martins Machado e Maria Alves Machado. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municpal do Santa Cândida.

José de Jesus Freitas, 56 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Miguel de Freitas Neto e Maria Silvestre. Sepultamento ontem.

Jucelia de Oliveira, 57 anos. Profissão: secretária. Filiação: Alceu de Oliveira e Durvina Camargo de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lenir do Rocio Machado Vosgerau, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Machado e Juvina de Lima Machado. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Lorena Maria Ribeiro da Silva, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arsilo Antônio Provenzi e Jurema Scarabonatto Provenzi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Luiz Carlos Batista Vieira, 63 anos. Profissão: caldeireiro(a). Filiação: Manoel Evilasio Vieira e Nair Batista. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Memorial Santa Terezinha em São Mateus do Sul,pr.

Luiz Carlos Gonçalves Cordeiro, 61 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Sérgio Gonçalves Cordeiro e Eldi Gonçalves Cordeiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Márcio Adriano Schran, 45 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Amilton Acir Schran e Inêz Helena Schran. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Maria de Lurdes Alves, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nicolau Policiano de Melo e Leontina Francisca de Melo. Sepultamento ontem.

Marilda Prestes Pereira, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Marcondes Prestes e Ana da Luz Prestes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Associação de Moeadores da Vila Formosa / Novo Mundo.

Michel Galvão de Lima, 26 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Marcos Padilha de Lima e Rosana Galvão. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Nilton César Santos, 54 anos. Profissão: policial civil. Filiação: Nilton de Jesus Santos e Doroti Ferreira de Lima Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Abranches.

Odete Ferronato, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Trajano dos Santos e Noêmia dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Quatro Barras, saindo da Capela do Municipal de Quatro Barras.

Regina Maria Kureke Cuman, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Segismundo Kureke e Maria Kureke. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 do Municipal Água Verde.

Rinaldo Rodrigues Valenca, 62 anos. Filiação: Tarquinio Rodrigues Valenca e Luíza Puncinelli Valenca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Sala Memorial.

Rita Gonçalves Fernandes, 45 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Adjahir do Carmo Gonçalves e Ovidia Cardoso Gonçalves. Sepultamento ontem.

Roque Czarnecki, 93 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Czarnecki e Catharina Czarnecki. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Contenda, saindo da Capela Municipal de Contenda.

Rosana Pavelicki, 45 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Tadeu Pavelicki e Lídia Sendecki Pavelicki. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Siloca Grams, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Emigdio Schtinemann e Alma Fridrich Achtinemann. Sepultamento ontem.

Sílvio Brandino dos Santos, 61 anos. Profissão: garçom. Filiação: Sebastião Brandino dos Santos e Izolina Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Tatiane Augusta da Silva, 40 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Sebastião César da Silva e Maria Bernadete de Castro Silva. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Terezinha Teotonio de Souza, 86 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Antônio Florentino Santos e Joana Badu de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela A.v.m.

Wadirlei Cândido Antunes, 44 anos. Profissão: estoquista. Filiação: Gesse Leonel Antunes e Elisa Cândida Antunes. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Colônia Faria, saindo da Capela Colônia Faria – Colombo -PR.

Zuleika Vizini Vieira, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Leopoldo Vizini e Maria Dall Igna Vizini. Sepultamento ontem.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal