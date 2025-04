Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (09)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

LAUDECIR WENDLER, 55 ano(s), colaborador da Tribuna do Paraná. Filiação: VICTOR WENDLER e SHIRLEY DE SOUZA WENDLER. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:00h.

ALCEU DE CASTRO, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CELINA DE CASTRO. Filiação: FERNANDO DE CASTRO e MARIA DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:40h.

ANA PIRES DE SIQUEIRA, 81 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: FRANCISCO SIQUEIRA e CAPITULINA ALVES PIRES SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:00h.

ANTONIO CRISTOPOLISKI, 85 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JOSEFINA MERCEDES GORSKI CRISTOPOLISKI. Filiação: ALBINO CRISTOPOLISKI e ROSA FILA CRISTOPOLISKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:00h.

CACILDA SANTOS, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: CARLOS SOARES DOS SANTOS. Filiação: VARELES HONORATO KAIZER e FRANCISCA DE PAULA KAIZER. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

CAROLINE JANE MORAES CATAFESTA, 28 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: HELIO EDSON CATAFESTA e ALINE DE FATIMA MORAES PIOVESAN. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 9 de abril de 2025.

EDSON TADEU KAULING, 70 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: DIVINA DA CONCEICAO ARAUJO KAULING. Filiação: JOAO KAULING e VITORIA HAMKEMEIER KAULING. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 20:00h.

EIANA REGINA GONCALVES MELO CAVALCANTI, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: HAROLDO MELO CAVALCANTI. Filiação: NIOMIR GONCALVES e ROSA HAAGSMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 10:30h.

ELIAS KUHN, 78 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: RAUL KUHN e CATHARINA FERREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:00h.

ELY COUTINHO, 100 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MANOEL ADOLFO AZEREDO COUTINHO e AMARIA SOARES COUTINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 8 de abril de 2025 às 18:00h.

ELZA PEREIRA DE LIMA ANHAYA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONY VIEIRA DE ANHAYA. Filiação: ALFEU PEREIRA DE LIMA e NOEMIA DOS SANTOS LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 14:00h.

EURIDIA DOS SANTOS LIMA, 91 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: MANOEL DOS SANTOS LIMA e FRANCISCA VICENTE DOS SANTOS LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 20:00h.

FRANCISCO CRESPIN, 50 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Filiação: SEBASTIAO GERMANO CRESPIN e MARIA CRESPIN. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 11:00h.

FRANCISCO PINTO BATISTA, 82 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: MARIA PINTO BATISTA. Filiação: FRANCISCO PINTO DA SILVA e JUSTINIANA BATISTA DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

GAMALIEL MARTINS DE OLIVEIRA, 40 ano(s). Profissão: FUNDIDOR(A). Cônjuge: TATIANE DE CASSIA TITAO. Filiação: JOAO NEY DE OLIVEIRA e TEREZINHA DE JESUS MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:00h.

GENY CINTRA DE ALMEIDA, 87 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO DA SILVA SINTRA e ZULMIRA BELMIRA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 10:00h.

GILMAR BIZ JUNIOR, 32 ano(s). Profissão: PRODUTOR(A). Filiação: GILMAR BIZ e IZABEL CRISTINA DE AZEVEDO BIZ. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 14:00h.

GORINA PAULINA ZORZANELLO, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: PLACIDO ZORZANELLO e LIRIA ZORZANELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 9 de abril de 2025.

GUSTAVO RODRIGUES SOUZA, 36 ano(s). Filiação: SANTA RODRIGUES SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 10:00h.

JAIR BATISTA DOS SANTOS, 71 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: TEREZINHA DE MELO SANTOS. Filiação: FRANCELINO BATISTA DOS SANTOS e SEBASTIANA MAIA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO EM PINHALAO – PR, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:00h.

JONATHAN WILLIAN RIBEIRO, 33 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIA ROSALINA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:00h.

JOVINA VILAS BOAS DO COUTO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE MARIANO DO COUTO. Filiação: JOSE FIRMINO VILAS BOAS e MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

JULIA KENDRICK FIUZA, 75 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: RUTILIO JOSE FIUZA e BELISA KENDRICK FIUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (09)

LAZARO VICENTE DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DIVINA LOPES DA SILVA. Filiação: GERALDO VICENTE DA SILVA e ANA LUIZA DE NORONHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:30h.

LENIR DO NASCIMENTO, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: MARIA LUIZA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de abril de 2025.

LEONETE APARECIDA GALISA DOS SANTOS, 50 ano(s). Profissão: CAMAREIRA. Filiação: MARTIN GALISA e MARIA DA CONCEICAO GALISA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:00h.

LIDIA DA CRUZ, 65 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: MANOEL DA CRUZ e TEREZA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

LIDIA KOOREVAAR PINTO, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EIDILHO RIBEIRO PINTO. Filiação: BALDUINO KOOREVAAR e JOANA TAMBRECK. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (09)

LOURDETE DALAGNOLI FERNANDES COSTA, 72 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOSUE FERNANDES COSTA. Filiação: JOSE DALAGNOLI e AMELIA DALAGNOLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:00h.

LUSMARI APARECIDA ROELL YOKOTE, 66 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: ROBERTO NOATO YOKOTE. Filiação: AQUILLES ROELL e VERONICA ROELL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

MANOEL FRANCISCO MARTINS DE PAULA, 57 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: LUCIANO PAQUET DE PAULA e NICEIA MARTINS DE PAULA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 11:00h.

MARIA ELSA BILIBIO TESSARO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ TESSARO. Filiação: OLINDO JOAO SILIBIO e ANGELA TEREZA BILIBIO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 17:00h.

MARIA GONCALVES MOREIRA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO FRANCISCO MOREIRA. Filiação: GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA e ERNESTINA ALVES GUEDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:00h.

MARIA LUCIA LOPES, 76 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: MILTON LOPES e MARIA LOPES. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, terça-feira, 8 de abril de 2025 às 17:00h.

MARLENE MORAES, 56 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: VENERANDO MORAES e ACILIA RIBEIRO DE MORAES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 09:30h.

MONICA REGINA BORSATO, 52 ano(s). Profissão: DESIGNER. Cônjuge: ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA. Filiação: REGINA MARIA BORSATO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

ONDINA CONDE TOMELN, 92 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: LEANDRO TOMELIN. Filiação: JOAO JOSE CONDE e MARIA ROMANA CONDE. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 15:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (09)

PEDRO ALVES, 94 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: RUTH DE SIQUEIRA ALVES. Filiação: DOMINGOS ALVES e APARECIDA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

ROBERTO DE OLIVEIRA, 67 ano(s). Filiação: CONCEICAO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 9 de abril de 2025.

ROSA ELVIRA NHOATTO GRANDO, 80 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ANTONIO GRANDO. Filiação: ANTONIO NHOATTO e AMALIA STANGHERLIN NHOATTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

ROSALINA COSTA DE PAULA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO BERNARDINO DE PAULA. Filiação: MARCILIO ALVES DA COSTA e LUZIA MORAIS CABRAL DA COSTA. Sepultamento: CEMITÉRIO JD REDENTOR (BAURU SP), quarta-feira, 9 de abril de 2025.

SANTINA DE RAMOS, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTENOR GONCALVES DE RAMOS. Filiação: JOAO MARIA DE ANDRADE e ULPHILINA MARIA ANDRADE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 12:00h.

VALDEMIRA NORONHA DE DEUS, 66 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: IRENO RIBEIRO DE DEUS. Filiação: JOAO ELOI NORONHA e MARGARIDA VAN DEN BOOM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

WALTER GOMES GIL, 78 ano(s). Profissão: GERENTE VENDAS. Cônjuge: MARIA TERESA DILLELA GIL. Filiação: JOSE MONTEIRO GIL e EDITH GOMES GIL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 16:30h.

ZENITH ALVES PAULA, 86 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAO DE PAULA e JUVENTINA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 9 de abril de 2025 às 09:30h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (09)