Morre Laudecir Wendler, funcionário mais antigo da Tribuna

Morreu nesta terça-feira (08), por volta das 17h no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, Laudecir Wendler, paginador da Tribuna do Paraná. Nascido em 10 de abril de 1970, ele estava prestes a completar 55 anos e não resistiu ao tratamento contra um câncer, diagnosticado em julho do ano passado.

Um grande amigo, companheiro, dedicado ao trabalho e à família, Laudecir Wendler, ou apenas Laude como todos o conheciam na redação da Tribuna, tinha 39 anos de casa e há muito ostentava com o orgulho a posição de funcionário mais antigo da empresa.

Começou no jornal ainda piá, com apenas 15 anos, para exercer uma função que hoje é pré-histórica em termos de jornalismo. Laude, assim como outros jovens na época, começou como “pastapeiro”. O past-up era uma etapa da montagem do jornal impresso, onde eram montados os diagramas com os textos, fotos, gráficos e tudo mais.

Picado pelo mosquito do impresso, Laude foi crescendo dentro da empresa e passando por outras funções, até chegar à diagramação/paginação. Presenciou a evolução do ofício, passando da régua, caneta e papel, para o computador e seus programas modernos. Por último, revezava com o colega de função Johnny Mattozo o fechamento da capa da edição impressa – e tinha orgulho do trabalho que realizava.

Laude deixa o filho Guilherme e muitos amigos de todos esses anos vividos dentro da redação da Tribuna, além de muita saudade. Que Deus o receba de braços abertos.

>>> Confira os demais falecimentos das últimas horas.