Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 04/12/2024

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

ADARZIRA ANTUNES DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: LAURENTINO AMNOEL DE SOUZA e MARIA ANTUNES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024.

ANNA MARIA MENTESANA GAVA, 85 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: GASTAO ARAMILTO GAVA. Filiação: VINICIO MENTESANA e VITTORIA SCHIO MENTESANA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 11:00h.

APARECIDA DE LURDES DE LUCA, 82 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Filiação: ANTONIO DE LUCA e PERINA NICOLA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024.

CAMILA LOUVISON CARVALHO, 47 ano(s). Profissão: PSICÓLOGO(A). Filiação: PAULO AFONSO MARTINI DE CARVALHO e ELIANA MARIA LOUVISON DE CARVALHO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 17:00h.

CECILIA RUSSO BARSZCZ, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO BARSZCZ. Filiação: MIGUEL RUSSO e SILVERIA DONATO RUSSO. Sepultamento: CAPELA MUNICIPAL DE BATEIAS, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 16:00h.

CINIRA APARECIDA DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VERISSIMO ANTONIO MELO e MARIA CANDIDA DE MELO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024.

CLAUDINEI DOMINGOS DO PRADO, 52 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Filiação: DURVALINO DEODORO DO PRADO e MARIA ILITA DO PRADO. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE PONTA GROSSA – PR, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 13:00h.

EDGAR FURTUOZO, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: NATALICIA DA RESSUREICAO FURTUOZO. Filiação: BENEDITO FURTUOZO FILHO e ERMELINDA ZANARDI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 14:00h.

EIDINE CABRAL DOS SANTOS, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL CABRAL DOS SANTOS. Filiação: OLIVERIO GONCALVES DE OLIVEIRA e ALTINA GONCALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 14:30h.

ELUISIO MATEUS GAVA, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Cônjuge: DILMA ZAIR ALVES DE OLIVEIRA. Filiação: OTAVIO GAVA e LAURA ROCHEMBAU GAVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 14:00h.

FATIMA APARECIDA DOS SANTOS AMARAL, 56 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Cônjuge: EDISON ELOIR AMARAL. Filiação: BRAZ ANASTACIO DOS SANTOS e TEREZA CABECA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 14:00h.

ILDEFONSO AMARO, 84 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: MANOEL AMARO e ALICE SILVA AMARO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 14:00h.

IRENE MENDES GONCALVES, 80 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: EURICO AUGUSTO MENDES e TERESINHA DE JESUS MENDES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 19:00h.

JOSE BRAZ MOREIRA, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BRAZ MOREIRA e INEZ CONCEICAO MNOREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 09:00h.

JOSE MARIA DE SENE, 59 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: VERA LUCIA DA SILVA. Filiação: DOMINGOS TEODORO DE SENE e JOSEFINA LOPES DE SENE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024.

JOSUE CALEB BARROS SANTOS, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: PABLO SILVA SANTOS e YASMINE BIANCA SOUSA BARROS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 09:00h.

KAMILLY VITORIA RODRIGUES NEZIK MOREIRA, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ALAN SANDRO NEZIK MOREIRA e NATALIA JULIANA RODRIGUES NEZIK MOREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 10:00h.

KATHARIAN BRANDELIK STECHER, 86 ano(s). Cônjuge: JOHANN STECHER. Filiação: ANDREAS BRANDELIK e KATHARINA BRANDELIK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 09:00h.

LASSY JOSEPHINA BERTOLINI PARISOTTO, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURINDO PARIZOTTO. Filiação: FLORENCIO BERTOLINI e ANNITA BERTOLINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 13:00h.

LUCAS MOREIRA DOS SANTOS, 20 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: CARLOS MOREIRA DOS SANTOS e ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 09:00h.

LUIZ FERNANDO SUPLICY DE LACERDA MOSCALESKI, 82 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: FLORENCIA ESTHER PEPIN FERREIRA MOSCALESKI. Filiação: WALDEMIRO MOSCALESKI e TERESA SUPLICY LACERDA MOSCALESKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 18:30h.

LUIZ MOLIN, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA DO CARMO MOLIN. Filiação: ZAQUEU MOLIN e MADALENA LOSS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024.

LUZIA ROCHA, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAURA ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 14:00h.

MANOEL VITORIO GANZ, 77 ano(s). Cônjuge: NEUZA MARIA GANZ. Filiação: MANOEL GANZ e ANGELA TOMAZI GANZ. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 12:00h.

MARILDA MARTINS OLESKO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: THADEU OLESKO e GLAUCIA MARTINS OLESKO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 17:00h.

MISAER DIAS, 76 ano(s). Profissão: POLICIAL MILITAR. Cônjuge: NATALIA FERREIRA. Filiação: JOAO DIAS e TEREZINHA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 15:00h.

NATALICIO JOSE DOS SANTOS, 61 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ALBERTINO JOSE DOS SANTOS e MARIA JULIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 16:30h.

OLYMPIO CLEMENTE SCARANTE SANTOS, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MANOEL FLORESVALDO DOS SANTOS e EZILDA SCARANTE DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 3 de dezembro de 2024 às 16:30h.

ORESTES FERNANDES, 75 ano(s). Profissão: GARÇOM. Cônjuge: ROSMARI RIBEIRO DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO FERNANDES e ARMINDA LOURENCO FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 13:00h.

RICARDO BORTOLAN, 63 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: FRANCISCO BORTOLAN e ANAIR BORTOLAN. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 12:00h.

ROSANGELA APARECIDA PEREIRA MACHADO, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR MACHADO. Filiação: ANTONIO OSCAR PEREIRA PINTO e ELENA PEREIRA PINTO. Sepultamento: CREMATORIO UNILUTOS – PINHAIS/PR, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 17:00h.

ROSITA OLIVETE FRITOLI, 77 ano(s). Filiação: EPIMENIO FRITOLI e OTACILIA OLIVETE FRITOLI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024.

SANDRA MARA DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A) MANUTENÇÃO. Filiação: ALDO DE SOUZA e EDITH ZANDONA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 11:00h.

SUELI DOS REIS, 61 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Filiação: FELIBERTO OS REIS e JOSEFA MARIA DA CONCEICAO DOS REIS. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 11:00h.

TIEKA NAGAMATSU, 90 ano(s). Filiação: SEITARO NAGAMATSU e TOSIE NAGANO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 11:00h.

WILSON JOSE CORREIA, 58 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA ROSELI DE PAULA. Filiação: JOAO SEBASTIAO CORREIA e ODILLA DIAS CORREIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024 às 16:30h.