Falecimentos do dia Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (1º)

Adriana da Silva Kern Gusmao, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourival da Silva Kern e Odília da Silva Kern. Sepultamento ontem.

Alberto Ulson da Costa, 89 anos. Filiação: Emílio Ulson e Palmyra Costa. Sepultamento ontem.

Alci Hilgenberg, 81 anos. Profissão: entregador(a). Filiação: Augusto Hilgenberg e Maria Luíza Hilgenberg. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Amanda Cristina Perini dos Santos, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Uanderson Rodrigues dos Santos e Edinéia Perini. Sepultamento ontem.

Amélia Pinheiro Fernandes, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ayres Pinheiro Fernandes e Juliana da Paixão Pinheiro. Sepultamento ontem.

Ana de Souza Raymundo, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Napoleão Ferreira de Souza e Benedita Pereira de Souza. Sepultamento ontem.

Aparecida dos Santos Rocha, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lázaro Eira dos Santos e Patrocina Mendes. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Vieira Bueno, 57 anos. Profissão: motorista. Filiação: Gomercindo Duarte Bueno e Tereza Vieira Bueno. Sepultamento hoje, Crematório de Nonoai – Rs, saindo de Igreja Evangeli em Nonoau – Rs.

Carlos Bueno de Oliveira, 59 anos. Profissão: motorista. Filiação: Oliveira Bueno e Roselmira Correia Bueno. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Clederson Martins Garcia, 43 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Ady Martins Garcia e Marta Soares de Faria Garcia. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Graziela – Almirante Tamandaré.

Diniz Moreira, 79 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Izaltino Moreira Viana e Joana Marciana dos Santos. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência.

Dirceu Rodrigues Lopes, 79 anos. Profissão: chapeiro. Filiação: João Rodrigues Lopes e Maria da Conceição Lopes. Sepultamento ontem.

Djarma Zelenski, 69 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Bernardo Zelenski e Davina Santos. Sepultamento ontem.

Eli de Menezes, 83 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: José Leitão de Menezes Filho e Nair de Almeida Menezes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda.

Eliane Rosa Guedes, 49 anos. Profissão: do lar. Filiação: Salvador Henrique Guedes e Benedita Luza Guedes. Sepultamento hoje, Pouso Alto Cajati São Paulo, saindo da Capela Pouso Alto Cajati São Paulo.

Elineide Gomes da Silva, 51 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: José João da Silva e Darci Gomes da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério de Bateias (Campo Largo), saindo da Capela de Bateias (Campo Largo).

Emery Silva Rebel, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Justino Bibia da Silva e Pedrina Freitas da Silva. Sepultamento ontem.

Gean Gustavo Levandovski Coelho, 2 anos. Filiação: Severino Pavilaki Coelho e Geize Aparecida Coelho Levandovski. Sepultamento ontem.

Gilberto Pacheco, 78 anos. Filiação: José Pacheco e Teresa da Silva Pacheco. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gilnez de Souza Lourenço, 57 anos. Profissão: garçom. Filiação: Mauro de Sousa Lourenço e Natália Rodrigues dos Santos. Sepultamento ontem.

Jaime Bernardes do Nascimento, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Berbardes do Nascimento e Elvira Nunes do Nascimento. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Ismael dos Santos, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Pedro dos Santos e Maria Aparecida de Jesus. Sepultamento ontem.

José Matias Vale Bezerra, 47 anos. Profissão: gerente. Filiação: Raimundo Veloso de Andrade e Antônia Vale Bezerra. Sepultamento hoje, Cemitério Curuça Santo André, saindo de Curuça Santo André.

Josué do Valle, 58 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Natanael do Valle e Maria Imaculada do Valle. Sepultamento ontem.

Júlio de Sousa Machado, 30 anos. Filiação: Maurílio Machado e Vânia Leila de Sousa. Sepultamento ontem.

Karen Christiane Bora Fabiane, 39 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Alfredo Bora e Maria Aparecida Bora. Sepultamento quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leandro Pimentel Barboza, 32 anos. Filiação: Waldir Alves Barboza e Ros Mari Pimentel. Sepultamento hoje, Cemitério Areia Branca dos Assis(Mandirituba), saindo da Capela Cemitério Areia Branca dos Assis – Mandirituba -PR.

Lúcia Gaspareto Kulyk, 90 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Gaspareto e Luíza de Andrade Gaspareto. Sepultamento ontem.

Luíza Maria, 80 anos. Filiação: Ângelo Maria e Amabile Maria. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Luzeni Salles Batista, 62 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nestor Azevedo Salles e Alayde de Jesus Salles. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de 1 Igreja Evangélica Quadangular.

Márcio Roberto Martins Guimarães, 58 anos. Filiação: Agni Guimarães e Ilandi Martins Guimarães. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical.

Marcos Aurélio Almendros, 69 anos. Filiação: Batista Almendros e Florinete Xavier Almendros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Paz, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Maria Hungaro Ferreira, 85 anos. Profissão: tenente. Filiação: José Hungaro e Helena Hungaro. Sepultamento ontem.

Maria Thereza Ferreira Neves, 89 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: João Ferreira Neves e Sebastiana Martins da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maximo Francisco dos Reis, 89 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Francisco Aureliano dos Reis e Maria Machado dos Reis. Sepultamento ontem.

Natalicio Lechineski, 65 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Vicente Lechineski e Ana Krachinski Lechineski. Sepultamento ontem.

Nathaly Aparecida de Moura Nascimento, 6 dias. Filiação: Cléber José Lopes Nacimento e Jaqueline de Moura. Sepultamento ontem.

Nilson Antônio Kapp, 47 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Pedro Kapp e Irene Ribeiro Kapp. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Nilton Antônio Machado, 58 anos. Profissão: motorista. Filiação: Serafim Machado e Maria Capetti Machado. Sepultamento ontem.

Orlando Ferreira, 70 anos. Filiação: Faustino Ferreira e Erocilda Maciel da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Oscar Franca Lima, 85 anos. Filiação: Orlando Silva Lima e Maria das Dore Franca Lima. Sepultamento ontem.

Oscar Klassen, 61 anos. Profissão: gestor(a). Filiação: David Klassen e Edite Catarina Klassen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo de Igreja Menonita Nova Aliança Água Verde.

Patrick da Costa Alves, 26 anos. Filiação: Jair Alves e Márcia do Rocio da Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

Paulo César Vitorino, 53 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Vitorino Filho e Marize Luíza Cordeiro. Sepultamento ontem.

Ravi Leonardo Legates Machado, 8 dias. Filiação: Gabriel Machado e Luara Paloma Legates Cordeiro. Sepultamento ontem.

Romilde Barbosa de Salomão, 53 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Edson Soares Barbosa e Odete Cândida Barbosa. Sepultamento ontem.

Rosalba Joay, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Joay e Francisca Verissima Joay. Sepultamento ontem.

Rosemari do Rosário Baduy, 71 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Pedro Baduy e Maria Natalina Gabardo Baduy. Sepultamento ontem.

Rosemarie Giffhorn, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Anton Ketschkesch e Barbara Ketschkesch. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Rosilene de Fátima Bernardi, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Bernardi Neto e Maria Pedrina Polli Bernardi. Sepultamento hoje, (Bocaiuva do Sul) Cemitériomun.de Bocaiuva do Sul(PR), saindo da Capela Bocaiuva do Sul.

Salustino Maciel de Oliveira, 104 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Batista de Oliveira e Honorata Maria Maciel. Sepultamento ontem.

Sigeo Itakaki, 89 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Syoiti Itakaki e Tune Itakaki. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Solange Vieira, 52 anos. Profissão: laboratorista. Filiação: Pedro Vieira e Helena Maria Vieira. Sepultamento ontem.

Tereza Fátima Esmelindro Martins, 60 anos. Profissão: diarista. Filiação: João Maria Martins e Ana Luíza Esmelindro Martins. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Cemitério Santa Cândida.

Thiago Gusciora, 32 anos. Profissão: agronomia. Filiação: Jorge Gusciora e Inês Gusciora. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Irati -PR, saindo da Capela Cemitério Municipal de Irati -PR.

Trindade Mendes do Amaral, 79 anos. Profissão: diarista. Filiação: Arul Tomé do Amaral e Enoemia Mendes do Amaral. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Valmir Ferreira Soares, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Valdomiro Ferreira Soares e Elza Aparecida Ferreira Soares. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Walter Cicaida, 76 anos. Profissão: latoeiro. Filiação: Maxim Cicaida e Peladia Cecaida. Sepultamento ontem.