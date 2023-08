Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (22)

Adão Alves de Moraes, 36 anos. Profissão: reciclagem. Filiação: Francisco Antônio Alves de Moraes e Eva Alves de Moraes. Sepultamento ontem.

Alvani Franco da Silva, 80 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Roberto Seolin e Maria Solene Elias Seolin. Sepultamento ontem.

Alzira Pinto de Avila, 91 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Benedito Gonçalves Pinto e Jocelina dos Santos Pinto. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Antônio Ferreira Capristano, 91 anos. Profissão: lavrador. Filiação: José Ferreira Capristano e Orminda Antônia Capristano. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Aparecida de Jesus Lopes, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Martins Cezar e Brandina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Camila Ramos, 84 anos. Profissão: doméstica. Filiação: João Ramos e Sofia Ramalho Ramos. Sepultamento ontem.

Damazio Fagundes da Silva, 69 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: João Fagundes da Silva e Maria do Pilar. Sepultamento ontem.

Dea Meira Miranda, 74 anos. Profissão: artes plásticas. Filiação: Carlos Costa Meira e Manoelita Souza Gomes Meira. Sepultamento ontem.

Edilma Zaleski, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Edil Boamorte e Maria Elza Boamorte. Sepultamento ontem.

Edmilson da Silva, 30 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Jovecir Aparecido da Silva e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Jardim Graziela Almirante Tamandaré PR.

Elias Saraiva Landim, 82 anos. Filiação: Manoel Saraiva Landim e Josefa Teles Landim. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela da Associação de Moradores Vila Verde – Cic.

Elma Gosenheimer, 71 anos. Filiação: Hermindo Gosenheimer e Thama Gosenheimer. Sepultamento ontem.

Eloa Pereira Calazas da Silva, 80 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Dinora de Oliveira. Sepultamento ontem.

Etelvina Soares Albuquerque, 59 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Marcelino Soares Albuquerque e Helena Ferreira Albuquerque. Sepultamento ontem.

Eunice Alves Deggerone, 75 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Leonidio Alves Ribeiro e Etelvina Alves Coelho. Sepultamento ontem.

Gabriel Gonçalves de Assis, 83 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Francisco Gonçalves de Assis e Olivia Costa de Assis. Sepultamento hoje, (Bocaiúva do Sul) Cemitério Municipal de Bocaiúva do Sul, saindo da Capela Municipal de Bocaiuva do SulPR.

Gabriel Lins de Pontes, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Manoel Pinheiro de Pontes e Maria Gaspar Lins. Sepultamento hoje, Capela Ribeirao do Veado em Cerro Azul -PR.

Idy Teixeira Santos, 97 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cezar de Assis Teixeira Filho e Catarina Teixeira. Sepultamento ontem.

Ildo Comunello, 70 anos. Profissão: segurança. Filiação: Iracy Paulo Comunello e Deolina Brocco Comunello. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 – Municipal Santa Cândida.

Inês de Lorenzi Cancellier, 58 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Ernesto de Lorenzi Cancellier e Maria de Lorenzi Cancellier. Sepultamento ontem.

Jeferson Linero, 53 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Cristovam Linero Sobrinho e Juecy Maria do Carmo Doniak Linero. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela da Luz.

João Rodrigues Santos, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jorcelyn Rodrigues Santos e Azerita R Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Alfredo Franco Diniz, 70 anos. Filiação: Naim Diniz Nasser e Neusa Franco da Silveira Diniz. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

José Ferreira da Silva, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estácio Ferreira da Silva e Edir Patriarca. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária do Sitio Cercado Curtiba.

José de Oliveira e Silva, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Manoel Domingos da Silva e Isolina Florentina de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (22)

Liria Garrido Cordeiro, 89 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Ramos Garrido e Lucilla Garrido. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Lourdes Carelli, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Carelli e Maria Bresan Carelli. Sepultamento ontem.

Márcio Roberto Dolichney, 56 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Dolichney e Relina Denk Dolochney. Sepultamento ontem.

Maria Faustino de Oliveira, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Inácio Faustino e Benedita Job Faustino. Sepultamento ontem.

Maria Garcia Ruiz, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Garcia Ruiz e Izabel Hernandes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Marli Probst, 85 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Probst e Alice Probst. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Memorial Luto Curtiba CurtibaPR.

Nazir Domingues Valenga, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alipio Domingues e Lavina Correia Domingues. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Nely Nogueira Pilkel, 97 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Manoel Ramos Nogueira e Maria Nogueira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 02 Água Verde.

Neusa Moro Milleo, 85 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Armando Moro e Ida de Oliveira Moro. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Olga Bruschi, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Bruschi e Rosalina Zamoner. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela do Cemitério Central de Araucária.

Otávio Pinto Lara, 80 anos. Filiação: Antônio de Lara e Valentina Pinto de Lara. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Pedro Paulo da Silva Rodrigues, 53 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Pedro Paulo Rodrigues e Dorvina da Silva Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal de Criciúma Santa Catarina.

Roza de Lima Andrade, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Oscar Antônio da Rocha Lima e Otília Andrade de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Salão do Reino – R. Pedro Artur Zanlorenzi, 236 Campo Comprido.

Silvana Fagundes, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvestre Fagundes e Lourdes Polippo. Sepultamento ontem.

Sônia Aparecida Cataneo, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Luiz Cataneo e Adelaide Piloni Cataneo. Sepultamento ontem.

Sônia Hamamoto Macedo, 66 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Masaharu Hamamoto e Adelaide Dallan Hamamoto. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Sueli Terezinha Pereira, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Pereira e Esperanca da Silva Pereira. Sepultamento ontem.

Sulamita Katia Correa, 22 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Higor Soares Correa e Juliana Katia de Almeida Correa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Valdomiro Tatarin, 87 anos. Profissão: maquinista. Filiação: André Tatarin e Eudoxia Tatarin. Sepultamento ontem.

Vanilde Alves dos Santos, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdomiro Alves dos Santos e Dolores de Oliveira Santos. Sepultamento ontem

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (22)

Você já viu essas??

SAI DA FRENTE!! Churrascaria de Curitiba é invidadida por carro; Entregador escapa por um triz Saúde, bicho!! Faustão é diagnosticado com grave doença e precisa de transplante PERIGO?? Alimento comum na mesa do brasileiro tem lote com risco de INTOXICAÇÃO!