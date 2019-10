Nome: HIKOTADA SHIMOTORI

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 87 ano(s)

Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL

Nome do Pai: SUKEJI SHITOMORI

Nome da Mãe: FUKO SHIMOTORI

Cônjuge: ALICE KIMIKO SHITOMORI

Número da FAF: 013218/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: CAPELA VATICANO – JADE

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019

Funerária: NOSSA SENHORA APARECIDA (CURITIBA) (41) 3045-7722

Nome: STELLA VITORIA OLIVEIRA DE MELLO

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 2 mes(es)

Profissão: MENOR

Nome do Pai: FILIPE BENTO DE MELLO

Nome da Mãe: THAIS VITORIA OLIVEIRA MARTINS DE MELLO

Número da FAF: 013217/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – TRABALHADOR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUÁRIA TATUQUARA PR

Local do Sepultamento: PARQUE SÃO PEDRO

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: COMUNAL DA SAUDADE (CURITIBA – PR) (41) 3071-6003

Nome: AMELIA DA SILVA PAULINO

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 61 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: SEBASTIAO LENDRO FERREIRA DA SILVA

Nome da Mãe: MARIA JOSE NOGUEIRA

Cônjuge: MILTON PAULINO

Número da FAF: 013216/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA BORDA DO CAMPO EM S.J.P.

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE CONTENDA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 09:30h

Funerária: NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO (COLOMBO – PR) (41) 3663-2112

Nome: LUIZ ROQUE PAVIM

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 88 ano(s)

Profissão: MOTORISTA

Nome do Pai: PAULO PAVIM

Nome da Mãe: ROSA PAVIM

Cônjuge: OLIVIA BASSI PAVIM

Número da FAF: 013215/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA – CAPELA 2 SANTA CANDIDA

Local do Sepultamento: JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: MEDIANEIRA (CURITIBA) (41) 3354-9067

Nome: CLEMENTINA SANDRIN

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 78 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ACHILES OLIVEIRA BETTIER

Nome da Mãe: FRANCISCA ARENA RODRIGUES

Cônjuge: LUIZ ANTONIO SANDRIN

Número da FAF: 013214/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL EM MATINHOS – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: MATINHOS (MATINHOS – PR) (41) 3453-1029

Nome: MARI LIS METZENTHIN

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 55 ano(s)

Profissão: AGENTE SAÚDE

Nome do Pai: EVELINO RODOLPHO METZENTHIN

Nome da Mãe: KATHE METZENTHIN

Cônjuge: TUFY AGGE

Número da FAF: 013213/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ÔNIX BATEL

Local do Velório: CAPELA VATICANO – ESMERALDA

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 09:30h

Funerária: SANTA FELICIDADE (CURITIBA) (41) 3082-6480

Nome: ANTONIO RENATO ALVES

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 60 ano(s)

Profissão: BORRACHEIRO(A)

Nome do Pai: JOSE ALVES

Nome da Mãe: GAZILDA ALVES

Número da FAF: 013212/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITALREGIONAL DA LAPA SÃO SEBASTIÃO LAPA PR

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MORTUARIA SANTA QUITERIA CTBA PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: SÃO CAMILO (CURITIBA) (41) 3024-6112

Nome: ROSALINA DE SOUZA GODOY

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 79 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: JOSE BERNARDO DE SOUZA

Nome da Mãe: MARIA MADALENA DE JESUS

Cônjuge: JORGE EMILIO DE GODOY

Número da FAF: 013211/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 16:30h

Funerária: MAGNEM (CURITIBA – PR) (41) 3222-5351

Nome: JULIO CESAR FERNANDES RIBEIRO

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 64 ano(s)

Profissão:

Nome do Pai: JOAO FERNANDES RIBEIRO

Nome da Mãe: ZULMIRA ALCI FERNANDES RIBEIRO

Número da FAF: 013210/2019

Local do Falecimento: OUTROS – HOSPITAL ESPÍRITA DE PSIQUIATRIA BOM RETIRO PR

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA – CAPELA 02 MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:30h

Funerária: PINHEIRINHO (CURITIBA) (41) 3093-7723

Nome: ANNA BARANHUK

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 100 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: ANDRE FIALA

Nome da Mãe: MARIA FIALA

Cônjuge: GREGORIO BARANHUK

Número da FAF: 013209/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – VITA BATEL

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CVAPELA 03 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: BONFIM (CURITIBA) (41) 3071-6011

Nome: LUIZ CARLOS PRUSSAK

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: GERENTE COMERCIAL

Nome do Pai: JOSE PRUSSAK

Nome da Mãe: IRACEMA PRUSSAK

Número da FAF: 013207/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA JARDIM DA SAUDADE I

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE I

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: CRISTO REI (CURITIBA) (41) 3352-3262

Nome: ANALIA MARIA LOUBACK

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 75 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: MOISES RODRIGUES DA SILVA

Nome da Mãe: FLORINDA MAINARDES DA SILVA

Cônjuge: ILAIR IZELINO LOUBACK

Número da FAF: 013206/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento: PARQUE SENHOR DO BONFIM (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019

Funerária: MENINO DEUS (CURITIBA) (41) 3076-4464

Nome: GERALDINO LUIZ BARIVIERA

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: FRANCISCO ANTONIO BARIVIERA

Nome da Mãe: JOANA BARIVIERA

Cônjuge: JOSIANE BOLZANI PIROLLI BARIVIERA

Número da FAF: 013205/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA SANTA ROSA – TANGARÁ/SC

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 15:00h

Funerária: CONFIANÇA (FAZENDA RIO GRANDE/PR) (41) 3627-2151

Nome: GERALDO FELIPE RICARDO

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 51 ano(s)

Profissão: COMERCIANTE

Nome do Pai: SILVIO RICARDO

Nome da Mãe: MARIA LURDES RICARDO

Número da FAF: 013201/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Velório: OUTROS – CAPELA MUNICIPAL SÃO JOSÉ EM PONTA GROSSA – PR

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: PONTAGROSSENSE (PONTA GROSSA – PR) (42) 3025-5080

Nome: DEJANDIR MOREIRA

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 69 ano(s)

Profissão: PINTOR(A)

Nome do Pai: JOAQUIM MOREIRA

Nome da Mãe: JULIA STELMAK

Cônjuge: ZORAIDE RANDULI MOREIRA

Número da FAF: 013200/2019

Local do Falecimento: UPA – BOA VISTA

Local do Velório: CAPELA VATICANO – TURQUESA

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ)

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 10:00h

Funerária: PREVER (CURITIBA) (41) 3044-4776

Nome: PEDRINA DE FATIMA FALARZ

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 49 ano(s)

Profissão: AGRICULTOR

Nome do Pai: JOSE FALARZ

Nome da Mãe: TEREZINHA ALMEIDA FALARZ

Cônjuge: ANTONIO CELSO SIMON

Número da FAF: 013198/2019

Local do Falecimento: HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Velório: OUTROS – CAPELA CEMIT MUNICIPAL DE QUITANDINHA

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE QUITANDINHA

Data do Sepultamento: sexta-feira, 11 de outubro de 2019 às 11:00h

Funerária: SÃO CRISTOVÃO (QUITANDINHA/PR) (41) 3623-1393

Nome: ZOE PETTERLE FEDALTO

Data do Falecimento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Idade: 83 ano(s)

Profissão: DO LAR

Nome do Pai: LIVIO PETTERLE

Nome da Mãe: LORY FUMAGALLI PETTERLE

Cônjuge: BERNARDO FEDALTO

Número da FAF: 013196/2019

Local do Falecimento: RESIDÊNCIA

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE – CAP 04 CEMIT MUN AGUA VERDE

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DO ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento: quinta-feira, 10 de outubro de 2019 às 17:00h

Funerária: JARDIM DA SAUDADE (CURITIBA) (41) 3095-5505