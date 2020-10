Começa nesta segunda-feira (05) o cadastro para o PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Desde agosto algumas instituições fizeram um pré-cadastro, mas somente hoje será registrado no banco central. O PIX chega como uma nova modalidade de transferências junto com as tradicionais DOC e TED. A principal diferença é a rapidez nas transações, que podem ser realizadas em qualquer horário e em qualquer dia da semana. A partir desta segunda-feira, clientes de 644 instituições financeiras poderão fazer o cadastro de suas chaves digitais de endereçamento dos valores (também chamada de chave PIX).

Como fazer o cadastro no PIX

Segundo o Banco Central, para cadastrar a Chave PIX basta acessar o aplicativo da instituição em que você tem conta e fazer o registro, vinculando a uma conta específica. Você pode ter até três chaves PIX: número de telefone celular, e-mail ou CPF/CNPJ. Cada chave só pode ser cadastrada em um instituição ou serviço financeiro, entretanto você poderá fazer a portabilidade para outros bancos.

As informações serão armazenadas em uma plataforma tecnológica desenvolvida e operada pelo BC, chamada Diretório Identificador de Contas Transacionais (DICT), um dos componentes do Pix.

Calendário do PIX no Brasil

5 de outubro: Início do processo de registro de chaves de endereçamento

3 de novembro: Início da operação restrita do Pix

16 de novembro: Lançamento do Pix para toda a população

