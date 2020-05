A Receita Federal abre, nesta sexta-feira (22), a partir das 9h, a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2020. O pagamento cairá na conta dos beneficiários no dia 29 de maio.

O crédito bancário será feito para 901.077 contribuintes, que vão receber R$ 2 bilhões, segundo a Receita. Este primeiro lote será pago apenas aos contribuintes prioritários, conforme regras da legislação. Ao todo, são 133.171 contribuintes idosos acima de 80 anos, 710.275 contribuintes entre 60 e 79 anos e 57.631 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave.

Para receber, é preciso que o contribuinte atenda a uma dessas regras, tenha enviado a declaração nos primeiros dias do prazo e não tenha caído na malha fina. É possível fazer a consulta por meio do Receita fone 146 e pelo site receita.economia.gov.br. É preciso informar o CPF.

Também dá para saber se terá a verba a consultar o portal e-CAC, que é o centro de atendimento virtual da Receita. O acesso também é pelo site receita.economia.gov.br. Segundo Joaquim Adir, supervisor nacional do IR, se estiver escrito “processada” na declaração e o contribuinte atender às regras, deverá receber.

Prazo maior

O pagamento da restituição será feito em meio à campanha do IR de 2020, pois o prazo para entregar a declaração foi prorrogado devido à pandemia do coronavírus. Com isso, a data-limite para declarar vai até 30 de junho. Antes, era 30 de abril.

Outra mudança neste ano, que já havia sido definida pela Receita Federal antes mesmo da pandemia, é quanto ao novo cronograma de restituição. O pagamento do primeiro lote está programado para o dia 29 de maio, com o último lote previsto para 30 de setembro. Serão cinco lotes. Até 2019, pagava-se sete lotes, de junho a dezembro.

Outra mudança é quanto ao dia do crédito bancário, que normalmente se dava no dia 15 de cada mês. A partir de agora, o pagamento da restituição será realizado em lote no último dia útil do mês.

A Receita Federal recebeu até a manhã de quarta-feira (20), 14,7 milhões de um total de 32 milhões previstas. Esse número revela que mais da metade ainda não enviou o documento.

Resgate

A restituição ficará disponível no banco indicado pelo cidadão por até um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate dos valores no prazo, deverá fazer novo pedido na internet, por meio do “Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição”, ou diretamente no e-CAC, no serviço “Extrato do Processamento da DIRPF”.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá ir ao Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.