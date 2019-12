O Plenário da Câmara aprovou projeto de lei que cria incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. O texto aprovado é o parecer do relator, deputado André Figueiredo (PDT-CE), para o substitutivo do Senado.

A medida prevê a redução dos porcentuais máximos de incentivo que as empresas poderão obter. O novo incentivo será válido até dezembro de 2029. Como a proposta veio do Senado, segue agora para sanção presidencial.