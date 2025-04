Miojo de chocolate? Não, mas quase! Nissin traz novidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Nissin, conhecida por seus macarrões instantâneos, surpreende o mercado com uma inovação doce: o chocolate “Choc Croco“. Após o polêmico lançamento do miojo sabor beijinho, a empresa japonesa agora aposta em um chocolate crocante feito com flocos de milho.

A novidade estará disponível nas prateleiras de Curitiba e região a partir de junho, com preço sugerido de R$ 9,99 por embalagem de 44 gramas. Os consumidores poderão escolher entre as versões de chocolate branco e ao leite.

Testado em primeira mão, o “Choc Croco” revelou uma textura semelhante à de cereal matinal, mas com o inconfundível sabor de chocolate. A Nissin afirma que o objetivo é oferecer “crocância sem perder a leveza”, criando uma experiência única para o paladar curitibano.

Apesar da presença de flocos de milho, o produto será classificado como chocolate, não como cereal. Para atender às normas da Anvisa, o “Choc Croco” deve conter no mínimo 25% de sólidos totais de cacau, ou 20% de sólidos totais de manteiga de cacau para a versão branca.

A produção inicial será realizada na fábrica de Ibiúna (SP), mas há boas notícias para os paranaenses: em 2026, está prevista a inauguração de uma nova unidade em Ponta Grossa, o que poderá aumentar a disponibilidade do produto na região.

Ana Fossati, gerente de marketing da Nissin, explica: “Em todos os nossos produtos japoneses que chegam ao Brasil, como a ‘U.F.O.’, por exemplo, que é uma marca recentemente lançada, nós fazemos algumas modificações para adequá-los ao paladar brasileiro, sem perder a essência da marca”.

O “Choc Croco” é uma adaptação do “Crisp Choco”, vendido no Japão desde 1978. Para o mercado brasileiro, a Nissin realizou pesquisas com consumidores locais e ajustou a fórmula, incluindo o nível de doçura, para atender às preferências nacionais.

Vale lembrar que o Brasil é um mercado crucial para a Nissin, representando uma parcela significativa dos 59,2% de consumidores das Américas. A empresa está no país há 50 anos e até criou sabores exclusivamente brasileiros, como o miojo de “galinha caipira”.