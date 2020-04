Quem tenta jogar on-line nas Loterias da Caixa Econômica Federal tem encontrado dificuldades de acesso ao sistema desde a semana passada. Tanto o site das loterias quanto o aplicativo de celular apresentam instabilidade e não carregam em momentos de pico de acessos.

publicidade

A Caixa Econômica diz que isso ocorre pela quantidade de pessoas que entram simultaneamente no sistema. Esse aumento de usuários estaria ocorrendo por causa da pandemia de coronavírus, em que a maioria dos apostadores não está indo às loterias para manter o isolamento social.

LEIA MAIS – Governo do Paraná proíbe corte de luz, água e gás durante a pandemia

Além disso, aponta a Caixa, o cadastro dos programas de assistência econômica na crise da covid-19, em especial do auxílio de R$ 600, cujo pagamento da segunda parcela, que ocorreria nesta sexta-feira (24), foi adiado pelo governo federal.

A Caixa promete solucionar o problema em breve, mas não deu prazo. Em nota, o banco informou que, em determinados momentos, o número de acessos simultâneos aos sistemas digitais da Caixa chega a 500 mil usuários, com cerca de 36 mil transações por minuto. Esses acessos são contados em todos os canais, não só nas loterias.

Limitação temporária

Segundo a Caixa, as limitações do sistema são temporárias e ocorrem somente em momentos de maior concentração de usuários. Ainda de acordo com o banco, melhorias estão sendo implementadas para aumentar a capacidade de acessos simultâneos.

VEJA TAMBÉM – 500 vagas de emprego estão abertas em Curitiba e RMC. Veja como se candidatar

Como alternativa para quem quer continuar jogando nas loterias, a Caixa informa que possui outros canais para apostas, como o Internet Banking para clientes e casas lotéricas que seguem abertas no período da pandemia.

Mas atenção: quem for jogar nas lotéricas deve usar máscaras e respeitar a distância mínima de 1,5 m de uma pessoa para outra para evitar o contágio do coronavírus. De acordo com a Guarda Municipal de Curitiba, filas nas lotéricas e nos bancos têm sido justamente as aglomerações mais difíceis de serem controladas.

Dupla Sena de Páscoa

Será neste sábado (25) o sorteio da Dupla Sena de Páscoa. A data mudou, no início de abril, por causa do novo coronavírus. O prêmio, que não irá acumular, é de pelo menos R$ 30 milhões. Se o prêmio não sair para seis acertos, será dividido por quem acertar cinco das seis dezenas sorteadas e assim por diante.

O valor da aposta simples é R$ 2,50 e a probabilidade de acerto é de 1 para 15.890.700. Quanto maior for a aposta, mais chances de ganhar. Se o jogo for de sete dezenas, o valor é de R$ 17,50 e a probabilidade de acerto é de 1 por 2.270.100.